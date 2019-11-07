В Омске открыли Хоккейную академию «Авангарда»

7 ноября в Омске, наконец, открылся Центральный спорткомплекс Хоккейной академии «Авангард». Событие приурочили в XVI форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в эти дни проходит в нашем городе.

Знаменательно, что спорткомплекс открыли спротсмены из России и Казахстана. Лед опробовали участники детских команд 2009 года рождения – воспитанники «Авангарда» и «Барыса».

В состав нового комплекса входит Ледовый дворец вместимостью 1200 зрителей и общежитие для иногородних воспитанников. Во дворце две арены – основная, по стандартам Международной федерации хоккея, и тренировочная, а также медцентр, семь спортивных залов, тренажерный зал, пресс-центр. Ледовый дворец соединен теплым переходом с общежитием на 160 мест для иногородних воспитанников, где предусмотрены учебные классы, восстановительный центр, столовая. Спортивный комплекс построен на средства группы компаний «Газпром» в рамках программы «Газпром – детям».

Проект комплекса разработан в соответствии с требованиями омского хоккейного клуба «Авангард», который с 2012 года реализует на базе собственной Детско-юношеской спортивной школы межрегиональный социальный проект по развитию Хоккейной академии «Авангард». Эта программа направлена на внедрение прогрессивной системы подготовки молодых хоккеистов, высококвалифицированного тренерского состава и популяризацию массового хоккея среди детей. Для отбора талантливых ребят в академию и продвижения спорта среди школьников в Омске реализуется проект «Массовый хоккей». При школах строятся спортивные коробки – их уже обустроено более 25 – и создаются бесплатные секции, где с учениками начальных классов занимаются профессиональные тренеры, проходят межшкольные соревнования.

В Омске открылась Хоккейная академия «Авангарда».

– В Омске сформирована современная материально-техническая база для развития детского хоккея, и мы активно делимся опытом, – отметил губернатор Омской области Александр Бурков. – Через несколько лет мальчишки и девчонки, которые сегодня занимаются при взрослых хоккейных клубах, выйдут в большой спорт, чтобы показать себя на масштабных площадках, – таких как новая ледовая «Арена Омск». Эту суперсовременную арену планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, она рассчитана как на тренировки взрослых хоккеистов, так и на большие российские и международные соревнования. В частности, она претендует на то, чтобы стать одной из площадок для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Мы нацелены на сотрудничество с другими странами в области спорта. Приглашаем и Казахстан обмениваться опытом с хоккейными клубами и, конечно, с нашей академией, где обучаются юные таланты.

Сегодня Хоккейная академия «Авангард» уже является центром обучения юных спортсменов по всей Сибири и на Урале, ее филиалы создаются в разных городах – от Омской области до Ямало-Ненецкого автономного округа. В апреле 2019 года запущена программа развития франшизы, первым в нее включился московский ХК «Морские львы». Франшиза дает возможность партнерам использовать опыт ХК «Авангард», созданную клубом IT-платформу, клубный брендбук.

В Омске открылась Хоккейная академия «Авангарда»Фото: Лариса ЛОСКУТОВА

– Открытие спортивного комплекса академии в Омске – важный этап нашей масштабной программы по развитию детского хоккея, – подчеркнул Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов. – Массовый хоккей – это основа так называемой «воронки отбора», которая позволит нам привлечь к тренировкам и соревнованиям как можно больше детей. Самые талантливые из них смогут реализовать себя и в профессиональном спорте благодаря вершине этой воронки – академии, где мы собрали лучших тренеров, внедрили самые эффективные методики обучения и создали комфортные бытовые условия, чтобы открыть юным хоккеистам кратчайший путь в профессиональный спорт. Причем ребятам не только из Омска – филиалы академии уже действуют в нескольких городах Сибири, в подмосковной Балашихе, заработали пилотные проекты франшизы. Постепенно мы расширяем программу до федерального уровня.

Важной составляющей подготовки юных хоккеистов являются соревнования детских команд на региональном, межрегиональном и международном уровнях. Именно на такое взаимодействие направлен товарищеский матч 10-летних воспитанников клубов «Авангард» и «Барыс», приуроченный к открытию спорткомплекса. ХК «Барыс» основан в Астане в 1999 году, играет в КХЛ. ДЮСШ «Барыс» образована в 2012 году. В этой школе занимаются около 700 детей в 12 возрастных категориях – от 5 до 16 лет.

На 7 ноября в академии также запланирован первый в истории нового комплекса матч чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона 2019/2020 – «Омские ястребы» примут на новом льду команду «Тюменский легион» (Тюмень).