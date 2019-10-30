«Дай мне возможность победить, не навредить и полюбить»

В клубе занимаются дети разных возрастов. В этом году 21 ноября в жизни воспитанников и тренеров клуба произойдет замечательное событие — откроется новое отлично оснащенное помещение, где будут тренироваться юные спортсмены.

— Идея создания борцовского клуба возникла у меня несколько лет назад, — рассказывает Юрий Крикуха. — Я являюсь династийным спортсменом: мой отец был мастером спорта, заслуженным тренером России в этом виде спорта, и мой сын сейчас продолжает нашу династию. С ребятами проводили лето в спортивном лагере, недалеко находился православный Свято-Никольский монастырь, и более 20 ребят выказали желание его посетить. Каждое воскресенье нас встречал епископ Азовский Зосима. Мы беседовали, участвовали в таинствах: исповедовались и причащались. Это время прошло так удивительно и здорово, что решили создать спортивный клуб, который будет одним из лучших клубов по методике тренировок, оснащению зала. Главное — здесь будут сочетаться рост мастерства и рост духовности ребят. Ведь стать хорошим человеком не меньший труд, чем взойти на пьедестал почета. Эти две трудные задачи наш коллектив ставит перед собой.

У клуба есть духовник отец Александр — бывший спортсмен, который знает, как доносить Слово Божье спортсменам. На благое дело клуб получил благословение митрополита Владимира, причем произошло это 6 мая 2018 года в праздник Георгия Победоносца. К тренировкам ребята приступили с желанием, хотя своего помещения у клуба не было и занятия проходили в разных концах города.

— Это можно назвать чудом, через полгода к нам пришел человек и предложил в безмездное пользование помещение в районе Биофабрики — СК «Молния», — продолжает рассказ Юрий Юрьевич. — Именно здесь 21 ноября в День Архистратига Михаила будет яркое открытие нашего клуба. Пригласим спортсменов, которые достигли высот в борьбе, олимпийских чемпионов и всех, кто откликнется на наш призыв разделить эту радость.

Нам нужны партнеры, инвесторы, которые понимают важность духовного и физического развития детей.

Но даже не имея собственной базы для тренировок, юные спортсмены успели проявить себя на соревнованиях разных уровней. Воспитанники клуба стали призерами первенства России, защищали честь страны на первенстве Европы, участвовали в международных турнирах. Выезжали во Францию, Сербию, Эстонию, Белоруссию, Казахстан. Привозили в основном золотые медали.

— Мои дедушка и папа занимались этим видом спортом, — рассказывает продолжатель спортивной династии Саша Крикуха. — Благодаря борьбе я стал более ответственным, сильнее физически и духовно. Борьба дисциплинирует.

— Этот вид спорта учит жизни, — считает воспитанник клуба Саша Майер. — Говорят, что наша жизнь — борьба. Спорт учит бороться, воспитывает характер, в любой сложной ситуации могу постоять за себя и защитить слабых.

Сейчас Свято-Георгиевский Борцовский клуб объявляет новый набор детей. Принимать будут ребят с 4 лет, причем тренироваться они будут по особой методике: первые годы это будут занятия по общей физической подготовке, акробатике, а в 7-8 лет дети смогут заняться непосредственно борьбой. Такой подход оправдан и проверен временем.

После первенства Европы юные спортсмены вместе с тренерами посетили Оптину пустынь, там старец иеромонах Ефимий благословил воспитанников и дал совет, как нужно молиться перед встречей: «Господи, дай мне возможность победить, не навредить и полюбить».

Православный борцовский клуб @st.georgewrestling

Адрес: г. Омск, пос. Биофабрика, д. 5, корп. 1 Стадион «Молния»

Телефон: + 7 (3812) 38-99-20

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