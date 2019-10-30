Муфтий Даулет Балтабаев: В регионе я вижу межконфессиональное согласие – это заслуга омичей

Накануне проведения в Омске Российско-Казахстанского Форума «Комсомолка» решила сделать интервью с муфтием.

УЧИЛ АРАБСКИЙ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ

- Расскажите о деятельности духовного управления мусульман? Какую работу вы проводите сейчас?

- Прежде всего, это развитие и распространение Ислама. Как вы знаете Ислам, это не только одна из мировых религий, которую исповедуют более полутора миллиарда населения планеты, но это еще и образ жизни людей, модель сосуществования с другими культурами. Поэтому одним из главных задач нашей деятельности это научить людей жить согласно предписанию Создателя.

Реализуем социальные, благотворительные, культурные и образовательные проекты. Духовенство не может оставаться в стороне от социальной жизни населения, поэтому мы стараемся быть активно вовлечены в общественную жизнь. Сейчас мы активно заняты организацией паломничества Хаджа в святые для мусульман земли Мекку и Медину. Из социальных проектов, которые сейчас в стадии разработки, это оказание мер социальной поддержки и защиты граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Ведутся работы по подбору персонала, а именно специалиста по социальной работе, юриста, волонтеров.

- Как вы пришли к тому, чтобы стать имамом Омской области?

- В детстве я был обычным мальчиком. Отец производственник, мама – домохозяйка. Но духовные ценности родителей были на уровне традиций казахского народа. Казахский народ всегда чтил и чтит заветы предков, поэтому религиозные понятия хоть и были простыми на то время, но они были неразрывны с нашей национальной культурой. И когда мне исполнилось 13 лет, отец повел меня в мечеть на улице 25-я Линия в Омске. Это была единственная мечеть в городе, сейчас ее правопреемница – Сибирская Соборная мечеть. Так вот мне 13, а у казахов этот возраст по поверью считается сложным, переломным и согласно традиции, я в мечети перед имамом, чтоб он за меня помолился. После процедуры имам Зулькарнай Шакирзянов предложил моему отцу отдать меня в воскресную школу при мечети. После окончания 11 класса был направлен на обучение в Саудовскую Аравию, где отучился в институте арабского языка Умм аль-Кура г. Мекка. В 1998 году вернулся с учебы и приступил к службе имамом в Сибирской Соборной мечети Омска. В 2017 году 3 Октября на Собрании местных религиозных организаций был избран Главой Централизованной религиозной организации Духовное Собрание мусульман Омска и Омской области в высоком духовном сане муфтий. Имею два высших светских образования – юридическое и в июне закончил магистратуру по специальности «Религиоведение» с красным дипломом. Дальше собираюсь продолжить обучение в Булгарской Исламской академии в докторантуре. Я 28 лет иду по этой дороге.

- Какой процент верующих в Омске - мусульмане?

- Вопрос про верующих очень многогранен. Можно задать вопрос, а кого называть верующим. Если говорить об общем числе этнически приверженных к Исламу, то эта цифра около 10-12% от общего количества населения региона. Если говорить о тех, кто посещает мечеть для совершения предписанных молитв, то эту цифру сложно назвать. «Практикующих», т.е. подлинно исполняющих религиозные предписания, ничтожно мало. В этом вопросе мы единодушны с нашими православными коллегами. К примеру, кого считать христианином, крещенного или того, кто исполняет религиозные предписания христианства в полном объеме? Но одно точно позитивно – число «истинно верующих» растет!

«НИКАКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ ВЕРУЮЩИМИ НЕТ!»

- Омск – многоконфессиональный город. Расскажите, существует ли, какое-либо напряжение между верующими? Как оно снимается?

- В сети есть шутка, когда спрашивают мусульманина: «Как вы расслабляетесь?» А он отвечает: «А мы – мусульмане – и не напрягаемся!» Слава Аллаху, наш регион характеризуется как спокойный, с достаточно высоким уровнем межнационального и межэтнического согласия. И в этом есть заслуга духовенства всех религий Омска, заслуга органов государственной власти, заслуга омичей в целом. В свободном доступе любой из храмов города, религиозные деятели знают друг друга на протяжении многих лет, на всех государственных мероприятиях духовные лидеры вместе принимают в них участие и народ это видит. Поэтому ни о каком напряжении между верующими речи быть не может.

- Насколько важен культурный обмен между верующими для создания современного общества?

- В Омске работают такие культурные проекты как «Территория ЭТНО», Татарский Сабантуй, Казахский «Той Думан», «Наурыз», национально-культурные программы которые реализует Дом Дружбы и т.д. Это красивая национальная палитра региона, его достояние. На всех этих мероприятиях участие принимают представители всех национальностей города, также и по области. Поэтому культурный обмен важен и это понимают все уровни нашего общества. Взаимообогащение культур – залог национального достояния. Мы всегда цитируем аят из Корана, где Аллах сказал: «О люди! Мы создали вас из одного мужчины и одной женщины. Сделали вас народами и племенами, дабы вы познавали друг друга». То есть в божественном писании заложено, что очень важно общение культур, познание культуры друг друга. Уважение ближнего.

Муфтий Даулет Балтабаев и его хобби. ФОТО: Личный архив

- В регионе проживает более 75 тысяч казахов. Существует ли у них национальное объединение в Омске? Какую работу оно проводит?

- В нашем городе 6 казахских национально-культурных объединений. Почему так много? Потому что работы много! И у каждого объединения свой вектор работы. Кто-то профессионально занимается фольклором, молодежной политикой, образованием, историей, и многими другими современными проектами. Главное, что это все на пользу, и позволяет повышать интерес у молодого поколения к формированию и укреплению своей культурной идентичности.

«ВТОРАЯ СЕМЬЯ ИМАМА ИЛИ МУФТИЯ – ОБЩИНА»

- На ваш взгляд, ведется ли культурологический обмен между представителями разных вероисповеданий в регионе?

- Думаю, что вы имеете ввиду культурологический подход как метод познания этносов, представленных в нашем регионе и исповедующих одну из мировых религий. Этот метод может дать представление об основах духовной культуры друг друга, и с более глубоким погружением в культурное пространство люди знакомятся, познают, и даже принимают в практику культуру другого народа. Если в части национально-культурного обмена наш регион успешно реализует проекты, то религиозно-культурные ценности представлены у нас пока только в рамках религиозных праздников. Культура проведения Пасхи, Курбан-байрама ограничено временем проведения, но все равно потихоньку люди проникаются атмосферой праздников.

- Имамы такие же люди, как и прихожане – со своими потребностями, желаниями и увлечениями. Вот об увлечениях хотелось бы поговорить поподробнее.

- Династийных Имамов у нас в регионе нет, поэтому все имамы – обычные люди, ведущие простой образ жизни. У всех семья, служение, заботы, хлопоты. Только Имам себе и семье полностью не принадлежит, так как у него есть еще одна Большая семья – община. Имам или Муфтий, этот человек, который делит радость событий и горечь утрат своего народа. Ведь мало кто понимает, что Имам главный ответчик за положение и состояние своей паствы пред Создателем в Судный день. Поэтому ему необходимо иметь высокий уровень подготовки и образования, чтоб постараться по максимуму вложить в людей свет истины.

Конечно, как и обычный человек, имам имеет право на увлечение. Для меня это образование и хоккей. Я состою в любительской хоккейной команде, в этом году стал чемпионом любительской лиги. В позапрошлом году организовал казахскую национальную команду любителей «Батыр», которая плавно перешла в интернациональную. Потому что многие русские ребята хотели играть в нашей команде, и мы с радостью пошли на встречу.

- Что бы вы хотели пожелать нашим читателям, верующим независимо от того, какого вероисповедания они придерживаются?

- Независимо от веры или национальности знать свою культуру! И тогда будет уважение к культуре другой. Молитвенно желаю всем просвещения, благополучия и процветания, мудрости и крепости веры, чтоб на нашей земле все жили в мире и согласии.