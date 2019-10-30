Жизнь ребенка, погибшего от взрыва на заброшенной военной части в Омске, оценили в 1 млн

Напомним, эта чудовищная история произошла 15 апреля 2018 года. 13-летний Боря Нефедов вместе с друзьями Димой и Сережей в тот день отправились исследовать заброшенную военную часть РВСН. Дома мальчишек находятся с ней по соседству. А после того, как ракетчики оставили эту территорию, ее фактически никто не охранял. Ограждение почти везде повалилось, а склады, откуда так и не вывезли опасные химикаты, сторожили две бабушки. Ничего особо ценного там не осталось, поэтому и охраняли объект без особого энтузиазма.

Забраться внутрь с улицы не представляло никакого труда. Дети это и сделали. Сначала они прыгали на сваленных в кучу старых покрышках. Потом услышали громкие хлопки, начавшие доноситься из склада. Подросткам стало любопытно, и они отправились смотреть, что там происходит. Через несколько минут после того, как они зашли внутрь, раздался жуткий взрыв, мальчиков обдало пламенем. Боря Нефедов стоял ближе всех, он получил самые тяжелые увечья. Фельдшер скорой расплакалась, когда его увидела: кожа мальчика буквально обуглилась и сходила с тела чулком.

В ожоговом отделении БСМП-1 выяснилось, что у него обожжены и дыхательные пути. Шансы на спасение были минимальными. Спустя неделю борьбы за жизнь мальчик умер.

У Бори осталась младшая сестренка (на фото справа), в пользу которой их мама пыталась отсудить компенсацию за смерть своего сына.Фото: Личный архив

Один из его друзей также попал в реанимацию в тяжелом состоянии, но сумел выкарабкаться. Третий, старший из друзей, находился дальше всех от места взрыва. Он пострадал меньше остальных, хотя и получил глубокие ожоги.

Для семей двоих выживших подростков эта история уже закончилась. За вред, причиненный здоровью детей, их родители смогли отсудить по 500 тысяч рублей.

Для мамы погибшего Бори Ирины Нефедовой, у которой к слову остались еще четверо детей, ад продолжается. За смерть мальчика никто так и не понес ответственности. Военные открестились от вины за случившееся. А после и вовсе двое друзей Бориса из потерпевших чуть не стали обвиняемыми. Диме и Сереже после всего пережитого пришлось пройти проверку на детекторе лжи. Взрослые пытались переложить ответственность на них и обвинить ребят, что они сами сделали бомбу, которую и взорвали. Полиграф показал, что это не так и полностью подтвердил показания парней.

Как выяснилось, на складе рядом стояли две огромные бочки с серебрянкой и ортофосфатом натрия. Брошенные без присмотра емкости прогнили. Весной начал таять снег, находившиеся в них вещества смешались, и пошла химическая реакция, которая привела к тому страшному взрыву.

У Ирины Недедовой кроме Бори (на фото крайний справа) есть еще четверо детей.Фото: Личный архив

После трагедии на заброшенной военной части гражданских сторожей заменили на профессиональных ЧОПовцев. Территорию взял на баланс депимущества омской мэрии. Но на этом все. Около сотни бочек с опасными химикатами продолжают оставаться на заброшенных складах – в 30 метрах от жилых домов. Военные вывозить свое бывшее имущество отказываются.

Тем временем многодетная мама Ирина Нефедова пыталась добиться справедливости в суде. Поскольку расследование уголовного дела о смерти Бориса приостановлено, женщина решила подать хотя бы гражданский иск от себя и своих детей. Она требовала компенсацию в 12 млн рублей.

В итоге по решению Центрального райсуда Минобророны РФ обязано выплатить ей за смерть сына 900 тысяч рублей. И еще 100 тысяч – департамент имущественных отношений омской мэрии.

Как рассказали в областной прокуратуре, решение не вступило и может быть обжаловано.

ЗВОНОК МАТЕРИ

«Жизнь моего ребенка оценили всего в 1 миллион рублей!»

Мать погибшего мальчика Ирина НЕФЕДОВА:

– Конечно, опускаются руки. Я крайне огорчена таким решением суда. При этом Минобороны и эти деньги выплачивать отказывается. Даже на последнем суде обвиняли Борю во всем случившемся. Мол, не надо было забираться на их склады. А кто допустил, что дети туда смогли спокойно попасть?! По чьей халатности это произошло? Насколько знаю, представители Минобороны собираются обжаловать это решение и грозят дойти до Верховного суда. Я в свою очередь тоже недовольна решением суда и также буду подавать апелляцию. Жизнь ребенка оценили в 1 миллион рублей! Это просто издевательство какое-то!