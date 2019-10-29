2019-10-29T14:23:34+03:00
Общество

Омич требовал 3 млн за смерть матери, которую с инфарктом не забрали в больницу, но ему отказали

Как выяснилось, он не смог собрать нужные бумаги
Анна МИКУЛА
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Умиравшую женщину увезла в больницу только вторая скорая.Умиравшую женщину увезла в больницу только вторая скорая.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагический случай с 77-летней омичкой Галиной Юлаевой произошел в 2016 году. Пожилая женщина страдала ишемической болезнью сердца. Внезапно она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Приехавшая к ней фельдшер сделала пациентке ЭКГ, но признаков смертельной опасности не заметила. Медик решила, что у бабушки очередной приступ стенокардии, и брызнула ей в рот специальным спреем, который позволяет снять боль в сердце. Также посоветовала пользоваться этим препаратом и впредь. При этом в больницу, по словам сына Галины Юлаевой Евгения, его маму брать почему-то отказались.

Пенсионерка промучилась с сильнейшей болью всю ночь и прилежно брызгала выписанное ей лекарство в надежде, что станет лучше. Но лучше не стало. Тогда измученная Юлаева снова вызвала скорую. На этот раз женщину все-таки увезли в больницу. Выяснилось, что у пациентки случился инфаркт, но спасти ее уже невозможно. Ее сын уверен: если бы мама сразу получила квалифицированное лечение, она была бы жива.

С тех пор он несколько раз пытался добиться возбуждения уголовного дела по статье «Халатность», но ему отказывали. Тогда он подал гражданский иск БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи». Свои моральные страдания мужчина оценил в 3 млн рублей.

Как рассказал представитель областной прокуратуры Денис Москвин, участвовавший в этом деле, иск был отклонен судьей из-за отсутствия необходимых документов. Результаты ЭКГ, сделанного пенсионерке первой бригадой скорой помощи по непонятным причинам «потерялись». Без этого исследования невозможно провести судмедэкспертизу, а значит и судье просто не на чем основывать свое решение.

Тем не менее Евгений Юлаев готов идти до конца и в ближайшее время намерен подавать апелляцию в Омский областной суд. Мужчина настаивает, что по закону фельдшер скорой может оказать только первую помощь. Ставить диагноз и назначать лечение он не имеет права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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