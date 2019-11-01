2019-11-01T17:10:27+03:00
Происшествия

Стало известно, что говорил на допросе маршрутчик, изнасиловавший в Омске девочку

«Комсомолка» узнала биографию извращенца
Анна МИКУЛА
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Павел Соломин уже сидел за изнасилование.Павел Соломин уже сидел за изнасилование.
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Напомним, все произошло летом. В семь утра 12-летняя Маша шла в районе улицы Завертяева от мамы к бабушке. Вдруг возле нее остановилась «Газель». «Добрый» дядя предложил подвезти ребенка. Девочка согласилась. Водитель, как выяснилось, был пьян. Он вывез ее за город, и в лесу возле села Андреевка изнасиловал в извращенной форме. А после вывез ребенка в город и высадил на одной из улиц. Заплаканный ребенок кое-как дошел до дома.

Мама девочки сразу же написала заявление в правоохранительные органы. Извращенца вскоре поймали. Под грузом неопровержимых доказательств Павел Соломин сознался. На одежде девочки нашли его биологические следы. Кроме того, проверка на полиграфе показала, что насильник именно он.

Но, посидев в СИЗО, он придумал новую версию и заявил, что с 12-летним ребенком у него якобы все произошло по обоюдному согласию. А потом и вовсе пошел в отказ. Впрочем, от ответственности уйти ему это не поможет.

Также выяснилось, что Соломин уже был судим. За изнасилование он провел в колонии 4,5 года. Кроме того, он был женат и у него самого есть малолетний ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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