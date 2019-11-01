«Ехал пьяный, увидел ребенка, предложил подвезти и изнасиловал»: В Омске поймали маршрутчика-извращенца

Владелец частного транспортного предприятия решил дать шанс бывшему сидельцу. Побудила его к этому не только жалость, но и прагматические соображения. В Омске острая нехватка маршрутчиков, на это жалуются многие перевозчики. Большинство водителей предпенсионного возраста, молодые идут на такую тяжелую работу неохотно. Поэтому за каждого из них стараются держаться.

Видимо, владельцу маршрута приходилось закрывать глаза даже на то, что 35-летний Павел Соломин – алкоголик.

Вот и 4 августа с семи утра он уже напился. Но это не помешало ему сесть за руль «Газели». На улице Завертяева он заметил одиноко идущую девочку. «Добрый» дядя предложил ее подвезти, а то мало ли что может случиться. Ребенок сел в салон. А дальше начался кошмар. Через какое-то время 12-летняя Маша (имя изменено) поняла, что ее везут совсем в другую сторону. Но остановиться водитель отказался. Вместо этого он заблокировал двери и только прибавил газу.

Извращенец вывез ребенка в лес недалеко от села Андреевка, поднес нож к горлу девочки и, угрожая убийством, изнасиловал. Потом отвез ее в город, высадил и скрылся.

Увидев плачущую, истерзанную дочь, ее мама сразу обратилась к правоохранителям. Но задача по поискам предстояла непростая. Потерпевшая от шока не запомнила номера «Газели».

– Несмотря на это, следователи, умело применив современную криминалистическую технику и используя возможности компьютерной экспертизы, смогли быстро установить автомобиль подозреваемого по видеозаписям с камер наружного наблюдения, вскоре подозреваемый был задержан и заключен под стражу, – рассказали в областном СУ СК. – Под тяжестью улик он сознался в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в том числе получены заключения судебных медицинской, биологической и других экспертиз, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как выяснилось, Соломин уже провел в колонии 4,5 года за изнасилование. Теперь ему грозит срок по еще более тяжкой статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».