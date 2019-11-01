2019-11-01T14:10:46+03:00
Происшествия

«Ехал пьяный, увидел ребенка, предложил подвезти и изнасиловал»: В Омске поймали маршрутчика-извращенца

Зверь, напавший на 12-летнюю девочку, работал в транспортном предприятии у частника
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Павел Соломин уже сидел за изнасилование.Павел Соломин уже сидел за изнасилование.
Изменить размер текста:

Владелец частного транспортного предприятия решил дать шанс бывшему сидельцу. Побудила его к этому не только жалость, но и прагматические соображения. В Омске острая нехватка маршрутчиков, на это жалуются многие перевозчики. Большинство водителей предпенсионного возраста, молодые идут на такую тяжелую работу неохотно. Поэтому за каждого из них стараются держаться.

Видимо, владельцу маршрута приходилось закрывать глаза даже на то, что 35-летний Павел Соломин – алкоголик.

Вот и 4 августа с семи утра он уже напился. Но это не помешало ему сесть за руль «Газели». На улице Завертяева он заметил одиноко идущую девочку. «Добрый» дядя предложил ее подвезти, а то мало ли что может случиться. Ребенок сел в салон. А дальше начался кошмар. Через какое-то время 12-летняя Маша (имя изменено) поняла, что ее везут совсем в другую сторону. Но остановиться водитель отказался. Вместо этого он заблокировал двери и только прибавил газу.

Извращенец вывез ребенка в лес недалеко от села Андреевка, поднес нож к горлу девочки и, угрожая убийством, изнасиловал. Потом отвез ее в город, высадил и скрылся.

Увидев плачущую, истерзанную дочь, ее мама сразу обратилась к правоохранителям. Но задача по поискам предстояла непростая. Потерпевшая от шока не запомнила номера «Газели».

– Несмотря на это, следователи, умело применив современную криминалистическую технику и используя возможности компьютерной экспертизы, смогли быстро установить автомобиль подозреваемого по видеозаписям с камер наружного наблюдения, вскоре подозреваемый был задержан и заключен под стражу, – рассказали в областном СУ СК. – Под тяжестью улик он сознался в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в том числе получены заключения судебных медицинской, биологической и других экспертиз, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как выяснилось, Соломин уже провел в колонии 4,5 года за изнасилование. Теперь ему грозит срок по еще более тяжкой статье «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Омский ГАУ - второй на Всероссийском слёте студенческих отрядов Минсельхоза РФ
В Омске к Форуму России и Казахстана сделали разноцветную подсветку на опорах ЛЭП
В Омске при ремонте фасада разбился рабочий
Шивляков отправился на парный Чемпионат мира по силовому экстриму в Англию
В Омске пьяный студент угнал у таксиста авто и врезался
Стало известно, какая погода ждет омичей на праздничных выходных
Вице-мэр Омска рассказал, на что пойдут 500 млн с транспортного налога
Стало известно, как будет работать омская почта в выходные
Как сдать старое украшение и получить новое?
Омича, севшего за руль пьяным и пытавшегося дать полицейскому взятку, будут судить
Прокуратура требует закрыть асфальтовый завод, загрязняющий омский воздух
Омская кадастровая палата информирует о режиме работы в ноябре
Главу омской стройфирмы, укравшего 27 млн и подавшегося в бега, осудили
В омскую школу взяли на работу уголовника
В Омске будут судить мошенника, создавшего поддельный сайт по продаже одежды
В Омске снова ожидается разгул стихии
В Омске эвакуировали школу № 129
В Омске из-за прорыва трубы кипятком затопило дорогу от Исполкома до «Кристалла»
В Омской области на пожаре погибли два человека
Соцсети: Водитель, погибший в ДТП под Омском, через два дня хотел жениться
Появилось видео страшного ДТП под Омском, где погибли двое