2019-10-21T09:43:48+03:00
Здоровье

Атравматическое удаление зубов: зачем оно нужно?

Атравматическое удаление позволяет сохранить костные ткани неповрежденными. Метод безболезненный и позволяет удалить зуб даже в сложных случаях.
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Это не просто бережная процедура в хорошей клинике, когда хирург действует предельно аккуратно. Атравматическое удаление – принципиально иной метод со своим списком показаний.

Обычное удаление – это травматическое?

Из хирургического кабинета хорошей стоматологии пациент выходит удивленный: «Как? Уже все? Я даже не понял, что мне зуб удалили!» Десна не болит, через пару дней можно забыть о диете. После такого сложно поверить, но в момент извлечения зуба щипцами во рту серьезно повредились сосуды и нервные окончания. Локальная травма пациента не беспокоит, он ее даже не ощущает, но она есть.

В чем отличие атравматического удаления?

Выражение «вырвать зуб» становится неактуальным. С помощью лазера или ультразвука стоматолог-хирург аккуратно разделяет зуб на части и по одной извлекает их пинцетом. Это главный недостаток метода: процедура длится дольше и занимает 20 минут вместо обычных 5-10.

Преимущества

- Сильно снижается риск попадания инфекции в лунку;

- Меньше кровотечение, быстрее заживают мягкие ткани;

- Межкорневая пластина не повреждается;

- Естественный рельеф десны не меняется;

- В лунке быстрее нарастает костная ткань;

- Скальпель и щипцы не используются, что важно для некоторых пациентов с дентофобией.

Достоинств метода немало, но атравматическая методика все еще не вытеснила традиционную - и вряд ли вытеснит. Атравматическое удаление дольше и немного выше по цене, поэтому назначается в определенных ситуациях, когда без этих преимуществ не обойтись.

Показания к атравматическому, а не традиционному удалению

- Имплантация. Атравматическое удаление поможет быстрее и качественнее подготовить челюсть к установке имплантата.

- Исправление прикуса. При ортодонтическом лечении часто требуется удалить один зуб, чтобы освободить место остальным. Быстрое заживление позволит раньше начать лечение.

- Протезирование. Атравматический метод используют, если удаляемый зуб, на месте которого будет установлен протез, находится в зоне улыбки или пациенту по иным причинам требуется провести ортопедическое лечение как можно скорее.

- Инфекция, гнойное воспаление в области зуба. Важно не позволить инфекции распространяться дальше.

- Нарушение свертываемости крови.

- Хронические инфекционные болезни.

- Сильно разрушенный зуб. Если врачу не за что ухватить зуб, придется проводить удаление по частям.

Противопоказания

В некоторых случаях даже атравматическое удаление противопоказано. К счастью, все эти ситуации временные.

- Острое инфекционное заболевание

- Беременность в 1 и 3 триместрах.

После атравматичного удаления

Стандартные советы: 2 часа не есть, в течение 2 дней избегать твердой и слишком горячей пищи, не перегреваться, например, в сауне. Также врач посоветует пропустить 1-2 чистки зубов. Прочие рекомендации будут зависеть от конкретного случая и показаний.

Атравматическое или обычное удаление подойдет в вашем случае, решает врач. Задача пациента - предоставить на консультации наиболее полную информацию о хронических заболеваниях. Также прежде чем прощаться с приговоренным зубом у хирурга, рекомендуется посетить стоматолога-ортопеда и подобрать наилучшую замену зубу.

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