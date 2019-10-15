«У него остались двое детей, один из них – инвалид»: Тело пропавшего тарского санитара, нашли в багажнике машины на дне реки

44-летний Андрей Носков работал санитаром в Тарском психоневрологическом диспансере. При этом отличался абсолютной пунктуальностью, ни разу даже не брал отгулы, чтобы отпроситься по своим делам. Именно поэтому, когда в субботу, 12 октября, он не вышел на смену без объяснения причин, коллеги забили тревогу.

– Мы позвонили его супруге, она сказала, что Андрей бесследно пропал и она даже не знает, где он может находиться. Она обратилась в полицию, – рассказала «Комсомолке» директор Тарского психоневрологического интерната Ирина Аух. – Мы все, конечно, переживали. Андрей раньше работал в СИЗО, три года назад перешел к нам. Я на должности руководителя два года, и за это время у меня к нему вообще никаких вопросов по работе не было. Ответственный, исполнительный сотрудник. Супруга у него тоже нормальная, работает в налоговой инспекции.

Андрей Носков работал санитаром в Тарском психоневрологическом диспансере.

Как выяснилось, у Андрея Петровича остались двое детей. Причем, старший 20-летний сын – инвалид, а младший еще подросток. Носковы держали большое хозяйство. Кто после гибели главы семейства теперь будет со всем этим управляться, непонятно.

– Муж раньше никогда не пропадал надолго, – рассказала, сдерживая слезы, жена Андрея Носкова. – А тут не было двое суток. Конечно, я испугалась и пыталась его найти. Говорят, что он сам утонул. Как теперь мы с детьми будем жить без него, не знаю...

Кстати, по информации «Комсомолки» в прошлом Андрея Носкова не все так уж безоблачно. В 2012 году он был судим за побои и на тот момент в характеристике значилось, что он злоупотреблял спиртным. Но с тех пор мужчина мог сильно измениться.

Андрея Носкова искали почти неделю, а нашли на дне реки.

Андрей исчез 10 октября, 12 числа его супруга обратилась в полицию. Как выяснилось позже мужчина поехал на своей «Ниве» с приятелями в одно из любимых мест отдыха тарчан. Веселая компания расположилась на берегу речки Аргарки возле футбольного стадиона на окраине города. Знакомые, с которыми Носков был в тот день, толком вспомнить ничего не могут. Все были сильно пьяные. Говорят только, что они отправились по домам, а Андрей почему-то решил поехать позже. С полдороги они все-таки решили вернуться за ним, а, когда пришли на место, ни его, ни машины там уже не было.

Приехавший на место, где в последний раз видели Носкова, криминалист заметил след от протектора шин, ведущий в реку. Ситуация почти сразу прояснилась. А, когда над водой запустили с металлодетектором, он определил, что внизу точно что-то есть. Белый воздушный шарик с привязанным к нему магнитом остановился точно над машиной. Позже приехали водолазы, и обследование подтвердило самые худшие опасения – «Нива», которую искали почти все местные жители, находится на дне Аркарки. Когда автомобиль подняли, в багажнике обнаружили тело владельца.

«Ниву» с трупом внутри достали через несколько дней посиков. Фото: Антонина Морозенко (vk.com/secret_tara)

Фото: СУ СК России по Омской области

– Вероятно, водитель перепутал направление, и вместо того, чтобы сдать назад, поехал вперед. Машина покатилась в реку. Выбраться через переднюю дверь мужчина почему-то не смог и, судя по расположению тела, он пытался выбраться через заднюю часть машины, но не успел, – рассказал криминалист Тарского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК Павел Щербак.

По предварительным данным, Андрей Носков просто захлебнулся водой, следов насильственной смерти на его трупе не обнаружено. Окончательно установить, что же все-таки произошло в тот роковой для него день, следователи смогут только после проверки.