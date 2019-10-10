Как настоящие рокеры, Торговая Компания Воронцова весь вечер зажигали в Омске

Вечер был посвящен 15-летнему юбилею одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в Омске и омской области - Торговой Компании Воронцова.

Этот необыкновенный вечер отрывал руководитель компании Владимир Владимирович Матченко, как настоящий рокер поиграл на гитаре, а после ее разбил под бешенные овации сотрудников.

По традиции, в ходе вечеринки памятными дипломами и ценными подарками были награждены лучшие сотрудники в таких номинациях, как «Монстры продаж», «Короли складирования», а также «Надежный тыл».

Сотрудников ожидало множество сюрпризов на этом вечере: они изучали алфавит настоящих рокеров, дегустировали продукцию, учились правилам хорошего тона совместно с Сержем Горелым, побывали на складе, а также устроили самый настоящий флэш-моб. Клипы можно посмотреть в группе ВК.

Все сотрудники были одеты в стиле рок и проявили креатив - чувствуется командный дух!

Также на вечеринке подводили итоги мотивационной программы для торговых представителей и супервайзеров, проходившей в период с июля по сентябрь 2019 г.

Торговая компания Воронцова совместно со своими ключевыми партнерами: торговые марки «Сладиал», «Данли», «Невский кондитер», «Баян Сулу», «Кондитер профи», «Юнион», кондитерское объединение «Славянка», кондитерский комбинат «Сажинский», кондитерский холдинг «Объединённые кондитеры».

В розыгрыше главного приза – Автомобиль приняло участие 32 человека, 432 купона. Счастливой обладательницей нового автомобиля стала торговый представитель Галина Бектурганова:

- Спасибо моим клиентам, которые помогли мне принять участие в розыгрыше, а также торговой компании Воронцова за предоставленную возможность!

Обладателем приза второго места, Недели загородного отдыха, стал торговый представитель Балышев Виталий (в розыгрыше принимало участие более 900 купонов!!!!)

- Я не расстроился, что не выиграл автомобиль, ведь компания дает возможность заработать на автомобиль, в следующем году я приеду на корпоратив на новой машине!

Также ценными призами были награждены сотрудники с наивысшими показателями по выполнению планов продаж по торговым маркам-партнерам

Следует отметить, что такой розыгрыш проводили первый раз и это так впечатлило всех сотрудников компании, что было решено - отличное начало новой традиции положено!

ИД «Комсомольская правда» также поздравляет вас с 15-летием. Желаем уверенно двигаться вперед, желаем с каждым делом доказывать безупречность своей репутации. Пусть для вас будут открыты все перспективы, пусть у вас хватает сил, возможностей и ресурсов для громких побед и успехов!