Дизайн улыбки: выбираем форму и цвет коронок и виниров
Зубы тоже могут преобразить вас. Улыбка – это первое, на что обращают внимание при встрече. Можно, конечно, надеть пурпурную шляпу с большим пером, тогда улыбка окажется на втором месте, но не будем впадать в крайности.
В целом чистые и здоровые зубы – это базовый минимум наподобие подстриженных ногтей и причесанных волос. А если вы хотите сделать образ выразительнее, нужно уделить внимание дизайну улыбки.
При большой разрушенности зубов поможет установка правильных коронок. Если проблема только в эстетике, остановитесь на винирах. Разберем в деталях, как сделать образ эффектным.
Цвет
При единичном протезировании стоит выбрать оттенок коронки, точь-в-точь соответствующий цвету натуральных зубов.
Также хороший вариант – сделать отбеливание всей полости рта. Через 3-4 дня после процедуры оттенок окончательно установится и врач поможет определиться с цветом коронки на зуб.
При протезировании всей фронтальной зоны сразу можно выбрать любой основной оттенок реставраций. Чаще пациенты предпочитают светлые тона – с ними зубы выглядят здоровее и привлекательнее.
Однако будьте осторожны с модными белыми оттенками BL «блич». Это цвета отбеленных зубов, то есть в природе они не встречаются. Если у вас желтоватые белки глаз, то белоснежные зубы это подчеркнут, придадут лицу утомленный, болезненный вид. Со светлой кожей «блич» сочетаются хорошо, а со смуглой слишком резко контрастируют. Лучше выбрать соседние, менее «голливудские» оттенки.
Красивые светлые варианты на шкале Vita и Bleach:
- A1,
- B1,
- C1,
- D1
- С осторожностью: BL1-4
Текстура
Зубной техник воссоздаст естественные переходы цвета и текстуры. Помните, что естественный зуб неоднороден, поэтому красивая с виду коронка без «деталей» во рту будет выглядеть неестественной и «пластмассовой».
Чтобы омолодить образ, нужно воссоздать эффект толстой полупрозрачной эмали с выпуклым, заметным микрорельефом. С современными стоматологическими материалами степень прозрачности эмали регулируется. Это необходимо, чтобы у вас во рту не оказались «зубы подростка», а просто освежился облик.
Детализация и еще раз детализация!
Форма и положение
Чтобы зубы правильно смыкались, геометрию коронок врач определяет сам. Но некоторые пожелания он учтет.
Важный вопрос: скругленные или квадратные уголки зубов.
Джентльмены, обратите внимание! Вне зависимости от типа лица коронки для мужчин должны быть более угловатыми. Излишняя плавность линий дисгармонирует с чертами лица и странно выглядит в сочетании со щетиной.
Зубные реставрации для женщин дают больше свободы для творчества. Правильно скруглив или, наоборот, выделив уголок, врач оптимально вписывает новые зубки в образ.
Протезирование коронками или винирами скроет неровности зубного ряда, широкие промежутки (щели), небольшую скученность и разворот зубов, их неправильный угол роста. Если зуб наклонен, «завален» вовнутрь, то при улыбке на него падает тень от губ. Из-за этого он выглядит темным, нездоровым. Пузатая коронка с более толстой передней стороной полностью скроет этот нюанс.
Высота и режущий край
С годами зубы, как и все в организме, изнашиваются. Они становятся более короткими, плоскими и желтыми. Как это исправить?
Режущие края передних зубов в молодости выглядят не как прямая линия, они чуть волнистые. Хороший врач обязательно учтет это в работе. Передние резцы он сделает длиннее, боковые чуть короче, а клыки – острее.
Клыки, то есть третьи по счету зубы от середины, обладают удивительным свойством. Акцентированные, немного удлиненные клыки создают у женщин образ озорной и кокетливый, а у мужчин – решительный.
Итак, дизайн красивой улыбки - это:
- Подходящий светлый оттенок
- Детализация, неоднородный цвет
- Волнистый полупрозрачный край
- Форма корректирует неровности зубного ряда
- Продуманная степень скругления уголков
- Акцентированные клыки
- Передние резцы чуть длиннее боковых
Как это сделать?
Создать улыбку мечты помогают современные безметалловые материалы:
- пресс-керамика,
- керамика на рефракторе,
- керамика на каркасе из диоксида циркония.
Дизайном улыбки занимается стоматолог-ортопед. Как выбрать своего специалиста? Рекомендуем посмотреть примеры работ. Обратите внимание на форму и детализацию зубов, разнообразие улыбок или работу «под копирку».
Запишитесь на консультацию и расскажите о ваших пожеланиях. Чтобы врачу было проще понять вас, покажите ему фото понравившейся работы на экране телефона: «Мне нужно вот так!»
Помните: даже два зуба могут полностью изменить впечатление от улыбки, особенно если это верхние резцы. Отнеситесь к зубам с должным вниманием, и желание улыбнуться будет появляться чаще!
За предоставленные материалы и фотографии работ благодарим стоматологию «КосмоСтом», г. Омск.