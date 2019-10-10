«Семья Саввы после спасения считает меня его второй мамой»: Омская студентка поймала малыша, упавшего с 3 этажа

Тихую и размеренную жизнь сибирского городка Ишим 7 сентября нарушило происшествие. Теперь едва ли не каждый знает имя 20-летней Анны Титяненко. Девушка живет в Омске и учится на третьем курсе медицинской академии. С 6 лет она мечтает стать врачом скорой помощи. Но помогать людям и спасать жизни Анна начала уже сейчас.

«ТОЛЬКО БЫ НЕ УДАРИЛСЯ!»

Все случилось, когда студентка вернулась в родной Ишим для замены паспорта.

- Я уже подходила к своему дому, в руках сумки из магазина. Решила взглянуть на окна квартиры и вдруг увидела: на третьем этаже 3-летний сын соседей. Савелий уже залез на перила и лежал животом на самом краю. Я поняла: он сейчас упадет, - вспоминает страшные минут Анна Титяненко.

Она бросила пакеты и подбежала к балкону. Выставила руки вверх – готовилась ловить ребенка и в голове вертелось: «Только бы поймать, только бы не ударился!»

В ту же секунду Савелий полетел вниз, но студентка была готова к этому.

- Я поймала его за туловище. Мальчик сразу заплакал – испугался очень. Я же боялась, что он получил травму. Тут же из-за угла дома выбежал 28-летний брат Саввы, который должен был приглядывать за ребенком. Мама Наталья у них работает проводницей и уехала в рейс, а брат выскочил в магазин, пока малыш спал. Ох, как я кричала на него и ругала!

Соседи вызвали скорую помощь. В больнице Савву внимательно осмотрели врачи. Медики были поражены: на теле ребенка не было ни царапины. Аня все сделала правильно.

- Думаю, мне помогли занятия спортом. Я с детства увлекалась борьбой, дзюдо, ходила на танцы. Я и сейчас регулярно посещаю спортзал, - делится героиня. – Случившееся для меня большой стресс. Я бы не простила себя, если бы вдруг не поймала Савву, и он покалечился. Как бы я потом жила с этим, понимая, что от меня зависело его здоровье и будущее?

ВТОРАЯ МАМА ДЛЯ САВВЫ

Геройский поступок омской студентки уже отметили и чиновники. Мэр Ишима Федор Шишкин наградил смелую девушку.

- Это достойный пример того, как нужно относиться к окружающим, - сказал он.

Сама же Аня спокойно относится к подвигу, хотя признается: во дворе соседи несколько раз подходили к ней выразить восхищение.

- Разве кто-то прошел бы мимо, если бы видел, что ребенок вот-вот упадет? – удивляется омская студентка.

После случившегося она очень сблизилась с семьей спасенного малыша. Анна Титяненко уже несколько раз приходила в гости к Савелию поиграть с ним. Родные мальчика теперь считают ее второй мамой для ребенка.

- Я уже несколько раз виделась с Саввой. Он очень улыбчивый малыш. Конечно, когда его мама впервые увидела меня после спасения, очень благодарила. Обнялись, немного поплакали на радостях. Слава богу, что все хорошо, - говорит героиня.

Сама же Аня с нетерпением ждет четвертого курса медакадемии, когда у студентов начнется практика. Будущим фельдшерам дадут возможность попробовать себя в бригаде скорой. И тогда девушка сможет спасать людей не по зову души, а по работе.