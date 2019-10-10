На только что открытом бульваре Мартынова предлагают поставить бронзовый памятник этому поэту

Сегодня, 10 октября, после двухлетней реконструкции официально открыли бульвар Мартынова. Авторы проекта постарались учесть интересы омичей самых разных возрастов и сделать этот уголок в центре города привлекательным для всех. Здесь позаботились о развлечениях для малышей и подростков. Пока они будут заниматься в специальных интерактивных зонах, родители могут почитать книги в онлайн-библиотеке.

Ребятишки из соседних домов уже облюбовали спортплощадку на бульваре Мартынова.Фото: Анна МИКУЛА

Прогуливающимся по бульвару предлагают сыграть в гигантские шахматы.Фото: Анна МИКУЛА

А еще здесь есть Wi-Fi и электронная библиотека с удобными лавочками.Фото: Анна МИКУЛА

Пришедший на открытие бульвара Мартынова губернатор проверил, как функционирует библиотека и зашел в нее, отсканировав QR-код на стенде. Сказал, что все работает – не бутафория.Фото: Анна МИКУЛА

Преобразилась и аллея литераторов. Теперь любимых писателей и поэтов можно увидеть практически воочию и помериться с ними, кто выше. Правда, тут могут быть накладки. Автор материала со своими 170 см и без каблуков почему-то оказалась почти такого же роста, как и картонный 181-сантиметровый Лев Толстой. Не исключено, что делали такие фигуры все-таки на глазок. Хотя идея и любопытная.

На аллее литераторов горожан встречают черно-белые писатели и поэты, похожие на воплощенные в жизнь иллюстрации книг.Фото: Анна МИКУЛА

Можно помериться ростом с Федором Достоевским.Фото: Анна МИКУЛА

... или омским литератором Георгием Вяткиным.Фото: Анна МИКУЛА

На спине каждой фигуры указан рост.Фото: Анна МИКУЛА

А еще, как выяснилось, это место может украсить памятник омского поэта, в честь которого назван бульвар.

– Скульптор Андрей Бородавкин вчера был у меня и показывал скульптуру Леонида Мартынова, которую он изваял. По его замыслу бронзовый памятник будет повернут лицом в сторону здания Сибирского культурного центра, – поделился с «Комсомолкой» информацией пришедший на открытие бульвара директор омского депкультуры Владимир Шалак. – Идея хорошая, но, к сожалению, в городском бюджете денег для ее воплощения нет. Сейчас ищем представителей омского бизнеса, которые нам с этим помогут.

Также Владимир Васильевич рассказал, что живет неподалеку и теперь с удовольствием будет гулять по обновленному пространству. Также пообещал первым делом отвести на бульвар Мартынова своих детей и внуков, когда они приедут в гости из Тюмени.