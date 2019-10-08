В Омске муниципальному транспорту снова могут выбить дотации из бюджета

Очередные административные решения властей вновь заставили вспомнить о проблемах муниципального транспорта. Во-первых, появилась информация об объединении двух предприятий – ПАТП №7 и ПАТП №8.

- Сейчас деятельность предприятия прибыльна за счет аренды, но ПАТП-8 – основной арендатор. Это негативно отражается на его финансовом положении. Поэтому мы и предложили присоединить ПАТП № 7 к «восьмерке». Это даст возможность аннулировать накопившиеся долги по аренде и сэкономить бюджету 33 миллиона, – объяснил директор департамента транспорта Александр Вялков депутатам, которые против слияния возражать не стали.

И вторая тема, насторожившая омичей – на сайте мэрии появился проект приказа о выделении из бюджета дополнительных субсидий муниципальным ПАТП. Напомним, что с 1 января весь омский транспорт работает по новой системе. Теперь всем перевозчикам платят не за перевезенных пассажиров, а за количество пройденных машинами километров. Для этого власти ввели электронную систему оплаты проезда. Деньги пассажиров автоматически поступают на счета департамента транспорта, который через несколько дней уже перечисляет эти средства каждому из перевозчиков. Объем рынка пассажирских перевозок оценили тогда в 2 миллиарда рублей. Тогда новый глава профильного департамента подавал эту систему как честную и рыночную. Дескать, все теперь в одинаковых условиях, субсидий из бюджета на муниципальный транспорт больше не будет. И вот теперь на официальном сайте мэрии появляется проект приказа о выделении господдержки из казны. Получается, система себя не оправдала?

На просьбу «Комсомолки» пояснить документ директор МП «Пассажирское предприятие №8» Виталий Маслик отреагировал странно:

- Я ничего не знаю по субсидиям. Это не ко мне, вопрос не мой. Это вам в департамент, - заторопился он и бросил трубку.

Немного смог прояснить ситуацию глава профильного департамента. Но вопросы все равно остались.

- Речь идет о возможности выделения субсидий, если у перевозчика сформировались фактические затраты, которые не были учтены в тарифе, ранее установленным РЭК. Например, на момент принятия цифр цена на топливо принимается, исходя из текущего значения, а в течение последующего года она резко вырастает. Тогда у перевозчика возникают сверхплановые затраты, – объяснил Александр Вялков.

- В течение года цена на бензин менялась и не раз. Значит, существенно отличается от той, которую закладывали. О какой сумме фактических затрат идет речь? Сколько миллионов?

- Постановление предусматривает возможность таких субсидий за предыдущие периоды. Календарный год не закончился и расчеты делать рано. В текущем году мы работаем в рамках установленных тарифов.

- Но вы наверняка можете уже примерно назвать какие-то цифры. До конца года они не сильно изменятся за 2 месяца…

- Я повторюсь: в текущем году мы работаем в рамках установленных тарифов.

- Это я понял. Но вы же сами говорите про возможность субсидий за прошлые периоды. То есть этот документ может ведь позволить выделить в январе 2020-го субсидию по расходам, связанным с изменением цен на топливо за период 2019 года. Верно?

- Это возможно при условии, если предприятие выходит за рамки запланированных расходов. Оно работает в рамках, компенсируя рост цены на одну составляющую себестоимости, экономией на других статьях или оптимизацией каких-то процессов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда заработают теплые остановки?

До конца 2020 года в Омске установят около 170 теплых остановок. Пассажир в ожидании транспорта сможет спрятаться как от холода, так и от жары. Остановки оснастят кондиционерами, отоплением, интернетом, а также табло, на котором в режиме реального времени отслеживается нужный автобус. Остановки будут оснащены кнопками связи с оператором и «СОС». Сейчас павильоны уже появились у «Госпиталя», на остановке «Улица Рабиновича» и «12 микрорайон». Их уже показали журналистам и мэру, однако сразу после этого закрыли на ключ.

- Это не наш вопрос. Теплыми остановками занимается департамент городского хозяйства, - ответил нам Александр Вялков.

- Когда заработают остановки? Понятия не имею. Этим у нас в ведомстве занимается отдел дорожно-мостового хозяйства - Сабитов, - удивился начальник отдела благоустройства департамента горхозяйства Юрий Бибик.

Но телефоны этого отдела молчали несколько часов. Дозвониться до чиновника мы не смогли.

МНЕНИЕ ЧАСТНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА

«Люди меняют работу, чтобы не ездить, покупают машины»

Предприниматель Анатолий ВОЙТЕНКО:

- Я не верю, что муниципальный транспорт реально сделать полностью окупаемым или вывести в ноль. Для этого нужно сокращать количество маршрутов и рейсов, но тогда жители поднимут такой крик. Конечно, властям это не нужно. Что касается, частных перевозчиков, то, конечно, работать по новым правилам с введением электронной системы оплаты проезда и расчетам за километраж стало сложнее. По моему предприятию выручка упала на 15-20% даже при том, что тариф подняли. И будет снижаться дальше. Люди стали покупать автомобили, кому это не по карману - ищут работу около дома, чтобы вообще не пользоваться транспортом. Пассажиропоток сильно падает, но главная общая проблема муниципального и частного транспорта – нехватка водителей.