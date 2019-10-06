2019-10-06T08:02:20+03:00
Общество

В Омске уже сутки ищут пропавшего ребенка

10-летний Дима Красовских исчез в Октябрьском округе
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Уже сутки в Омске ищут 10-летнего Диму Красовских. Мальчик ушел из дома по улице 4-й Транспортной в Октябрьском округе еще утром 5 октября. Прождав до вечера, его мама попыталась искать ребенка самостоятельно. Когда это не принесло никаких результатов, она обратилась в полицию.

Приметы мальчика: рост 158-160 см, плотного телосложения, волосы рыжие, на лице веснушки, глаза голубые.

Был одет в толстовку и темные штаны.

– На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав наружных служб полиции, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Проверяются места его возможных нахождения или появления.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Красовских, просят позвонить по телефонам: 36-04-04, 79-22-00 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU

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