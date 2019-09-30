2019-09-30T15:15:49+03:00
Общество

АО «Транснефть – Западная Сибирь» организовало экскурсию для школьников в природный парк

АО «Транснефть – Западная Сибирь» организовало экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» (г. Омск) в природный парк «Птичья гавань».
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Мероприятие состоялось в рамках реализации корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия и развитию экологического туризма. Цель – содействие экологическому просвещению детей школьного возраста, формирование и расширение знаний о флоре и фауне региона проживания.

Экскурсантам была предложена специальная эколого-просветительская программа. Школьники познакомились с природным парком, узнали о его особенностях, услышали рассказ о разных видах птиц, которые обитают в Омской области и на территории «Птичьей гавани». В природном музее дети могли осмотреть птичьи гнезда, узнали о типах почв, которые встречаются в регионе. В ходе увлекательной интерактивной игры экскурсанты определяли птиц по их щебету.

Во время прогулки по парку его сотрудники рассказали школьникам, как «Птичья гавань» оказывает помощь птицам, а после лечения помогает адаптироваться на воле. Экскурсанты поднялись на площадку «Маяк» и осмотрели парк с 12-метровой высоты. В завершении экскурсии воспитанники центра получили тематические подарки – модели кормушек для птиц и книги о природе.

Экологическое просвещение школьников – одно из важных направлений деятельности предприятия в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Также в сентябре этого года в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия и развитию экологического туризма АО «Транснефть – Западная Сибирь» оказало благотворительную помощь ФГБОУ «Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский». Предприятие выделило 970 тысяч рублей на приобретение современных средств специального оборудования – квадрокоптера с монитором, фотоловушек, приборов ночного видения, биноклей.

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