«У нас украли победу»: Омич Корешков проиграл Ларкину главный бой турнира Bellator

Накануне в калифорнийскосм городе Темекуле состоялось главное событие Bellator 229. Экс-чемпион этого турнира, боец из Омска Андрей Корешков сразился с очень сильным соперником – американцем Лоренсом Ларкиным. К сожалению, россиянин не смог его одолеть.

В первый раунд Корешков провел хорошо, ему даже удалось ударом ноги отправить соперника в нокдаун. А вот во втором отрезке встречи роли поменялись, и теперь уже Андрей дважды оказывался на настиле после ударов с колена от Ларкина. Третий раунд прошел в равной борьбе. Кроме того, американец попытался провести удушающий прием.

В итоге победителя пришлось определять судьям. Их мнения разделились в пользу Ларкина: 29-28, 29-28 американцу и 29-28 россиянину. После этого матча изменилась и личная статистика бойцов. У Корешкова это четвертое поражение при 22 победах. Лоренц улучшил показатели, отметив 21-ю победу при семи поражениях.

Напомним, в начале сентября также одну из главных встреч турнира Roscongress Vladivostok Combat Night во Владивостоке провел еще один омич, тренер Андрея Корешкова Александр Шлеменко. Бой с Крисом Ханикаттом он тоже проиграл. Тогда спортсмен полностью признал преимущество соперника. А вот после поражения своего подопечного он написал довольно эмоциональный пост, что, по его мнению, судьи украли победу у Корешкова.

–Мне непонятно, как такое произошло, – прокомментировал поражене Корешкова Александр Шлеменко. – Андрей точно взял 1-й раунд, отправил в нокдаун с вертушки, доминировал. Второй проиграл 10-8. В третьем провел успешные тейкдауны и точно выиграл его.

– Я согласен с Александром. Возможно, я проиграл второй раунд 10-8. Но по ходу боя я не чувствовал, что проиграл, – заявил Спартанец. –Тут либо моя победа с минимальным преимуществом, либо ничья.