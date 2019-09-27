В Омске пройдет турнир по шлепкам по попе среди девушек

Иногда новости, появляющиеся в соцсетях, выглядят настолько невероятными, что кажутся выдумкой. Вот, например, чемпионат по шлепкам по попе среди девушек «Крепкий орешек». Как ни сложно в это поверить, но в Омске действительно планируют провести такие соревнования. Они пройдут 2 ноября в спортцентре «Олимпия».

По замыслу организаторов в конкурсе будут участвовать 8 претенденток на победу. Девушки разобьются по парам и будут лупить друг друга по мягким местам, пока методом исключения не выберут сильнейшую. Победительницу обещают определить по олимпийской системе – что бы это ни значило. Ей достанется приз – три тысячи рублей. За «серебро» и «бронзу» заплатят по тысяче.

– Турнир проходит по олимпийской системе на вылет (в следующий тур выходит победительница). У каждой участницы есть возможность сделать пять шлепков ладонью по филейной части соперницы – по очереди. Сильнейшая выясняется визуально по силе удара, а также по каким-либо отклонениям после шлепка: шаг вперед определяется как проигрыш, – поясняют организаторы.

Сообщается, что участие в конкурсе бесплатное. Посоревноваться приглашают девушек, обладающих спортивной внешностью, в возрасте 18–35 лет и весом 50–65 кг. Также оговаривается и форма одежды – легинсы, либо шортики.

Как выяснилось, конкурс будет проходить в перерыве между соревнованиями пауэрлифтеров в рамках Кубка Западной Сибири «Битва Варягов-2». Кстати, в них также могут при желании принять участие не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.