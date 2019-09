Первая премьера сезона: Омская драма представила необычное прочтение чеховского «Дяди Вани»

Новый сезон Омская драма открывает премьерой – постановкой главного режиссера Георгия Цхиравы «Дядя Ваня». Сначала спектакль решили опробовать на журналистах, и накануне на сцене имени Ожиговой провели пресс-показ.

Как ни парадоксально, именно из-за того, что Чехов, пожалуй, один из самых театральных писателей в мире, ставить его особенно тяжело. У каждого из нас есть свое представление, каким должен быть дядя Ваня, доктор Астров, профессор Серебряков, его красавица жена Елена Андреевна и дочь от первого брака Соня.

Судя по всему, Цхирава поставил себе задачей сломать все стереотипы, которые намертво сидят в головах большинства людей. Отправной точкой для режиссера стала деталь, на которую мало кто обращал внимание. В пьесе упоминается карта Африки, которая висит в поместье Серебряковых.

Олег Теплоухов (на фото с букетом роз) сыграл дядю Ваню. Фото: Омский государственный академический театр драмы

Первое, что видит зритель – папуасы и примитивные орудия труда, шаман с бубном. И тут же старая няня Марина, занимающаяся незамысловатой стряпней на кухне. Создается атмосфера даже не Средневековья – каменного века, в котором замерла русская деревня.

Поэтому профессор Серебряков и его молодая жена, приехавшие из города, кажутся, если не инопланетянами, то точно иностранцами. Неслучайно Елена Андреевна в ярких одеждах появляется на сцене под песню Мэрлин Монро I wanna be loved by you. Собственно в этом и главная драма героини в исполнении Юлии Пошелюжной. Она хочет быть любимой. Но всю жизнь остается только тенью своего старого талантливого мужа, с которым ее кроме чувства долга больше ничего не объединяет.

Доктор Астров и Елена Андреевна в исполнении Юлии Пошелюжной и Артема Кукушкина. Фото: Омский государственный академический театр драмы

– Думайте, пожалуйста, обо мне лучше, – говорит она приударившему за ней доктору Астрову, который получился у Артема Кукушкина этаким современным Печориным. Драма этого интеллигентного, думающего и в общем-то доброго человека в том, что он не может никого больше любить. Он занимается спасением леса и человечества, но в целом его существование бессмысленно. Он живет по инерции, как глубокий старик.

Небесспорным, на первый взгляд, получился в новой постановке дядя Ваня. В образе Ивана Петровича Войницкого режиссер увидел Олега Теплоухова. Но чем полнее актер раскрывается в образе, тем больше веришь, что именно таким и должен быть этот мятущийся русский интеллигент. Он – брат первой жены профессора Серебрякова, безнадежно влюбленный в его прекрасную вторую супругу. Дядя Ваня мечтает, какой бы полной смысла и надежд могла быть его жизнь, если бы он, а не Александр Владимирович, женился на Елене Андреевне. Племянница дяди Вани, некрасивая взрослая дочь Серебрякова – Соня в свою очередь безответно шесть лет любит доктора Астрова.

Соню сыграла Кристина Лапшина. Фото: Омский государственный академический театр драмы

Спектакль решили поставить именно на малой сцене, играть там особенно сложно. Зрителю видна малейшая неточность в мимике, невозможно отгородиться от публики рампой – люди сидят в метре. Поэтому артисты, вероятно, чувствуют себя обнаженными. А Олегу Теплоухову в середине спектакля приходится раздеться и в буквальном смысле.

– Меня греет та история, которую мы сочинили. Как мне кажется, мы сняли привычный флер с этого автора – что если Чехов, то это скучно, – поделится во время пресс-конференции своим видением роли Олег Теплоухов. – Это очень нескучная история. Там много что замешано. Там можно и посмеяться, и поплакать. Это и детектив, и мистика. Я называю его мясной спектакль, который нельзя играть с холодным носом.

В постановке есть не только яркие цветовые акценты, но даже запахи. Скажем, спирт, которым обрабатывает доктор Астров больного во время операции, вполне себе настоящий. Благодаря тому, что зрители сидят совсем рядом, могут отчетливо его почувствовать.

Вот такие картины пишет доктор Астров в прочтении Георгия Цхиравы. Фото: Омский государственный академический театр драмы

Неординарно подошел Георгий Цхирава и к декорациям. Например, на сцене разместили бутафорских домашних животных, фигуры которых вырезаны из картона. А картины доктор Астров пишет, разбрызгивая разноцветные краски на огромные полотна на стенах. В последнем акте они будут сорваны, скомканы. Эти бесформенные и перепачканные куски бумаги создают ощущение хаоса. Того, что собственно и осталось в сонном провинциальном поместье после отъезда оттуда Серебрякова с женой. Такие же разорванные и никому не нужные в общем-то все герои этой истории. Здесь нет отрицательных персонажей. Все они хорошие люди, каждого из них жалко, каждый несчастлив по-своему, своей собственной трагедией одиночества. Несмотря на кардинально отличающуюся от хрестоматийной форму подачи, в спектакле удалось сохранить именно эту суть, которую, вероятно, имел в виду Чехов.

Добавим, широкой публике спектакль «Дядя Ваня» впервые покажут 28 и 29 сентября.

ДОСЛОВНО

Главный режиссер Омского государственного академического театра драмы Георгий Цхирава:

– У меня Чехов – самый любимый драматург. Могу ставить «Дядю Ваню» до конца дней в разных интерпретациях и в разных театрах. Для режиссеров и актеров встреча с таким автором – это счастье.