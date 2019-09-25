Отопление в Омске-2019: когда в многоэтажки дадут тепло

Отопление в Омске-2019 начали давать с сегодняшнего дня, 25 сентября. Однако тепло будут подавать не сразу во все дома. Как рассказали в городской администрации, сначала тепло дадут в образовательные и медицинские организации, а также дома-интернаты для престарелых и инвалидов, многоквартирные дома, оборудованные общедомовыми приборами учета тепловой энергии.

Далее отопление включат в объектах жилищного фонда: жилые дома, гостиницы, общежития; образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования.

«Комсомолка» публикует полный список домов в городе Омске с датой подключения отопления. Чтобы найти свой адрес в списке, можно воспользоваться поиском по странице.

ул. Комбинатская, д.46 - 26.09.2019

городок Военный 16-й, д.338 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.339 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.365 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.366 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.367 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.368 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.371- 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.374 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.381 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.382 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.383 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.414 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.417 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.417 корп.1 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.435 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.1 корп.1 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.10 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.10- 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.12- 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.12 корп.1 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.15 корп.1 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.20 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.21 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.22 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.23 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.3 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.4 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.6 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.6 корп.1 - 27.09.2019

пгт Биофабрика, д.8 - 27.09.2019

пер. Аптечный, д.12 - 26.09.2019

пер. Аптечный, д.13 - 26.09.2019

пер. Аптечный, д.14 - 26.09.2019

пер. Аптечный, д.16 - 26.09.2019

пер. Башенный 1-й, д.4 корп.1 - 26.09.2019

пер. Башенный 1-й, д.4 корп.2 - 26.09.2019

пер. Башенный 1-й, д.6 - 26.09.2019

пер. Башенный 1-й, д.8 корп.1 - 26.09.2019

пер. Башенный, д.2 - 26.09.2019

пер. Горный, д.1 - 26.09.2019

пер. Горный, д.2 - 26.09.2019

пер. Горный, д.4 - 26.09.2019

пл. Институтская, д.2 - 26.09.2019

пл. Институтская, д.5 - 26.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.20/А - 27.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.22 - 27.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.22/А - 27.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.37 - 27.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.43/А корп.1 - 27.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.45 - 27.09.2019

пр-кт Королева, д.10 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.10 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.10/А - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.10/Б - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.10/В - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.12 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.12/А - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.12/Б - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.14 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.14 корп.3 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.14/А - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.14/Б - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.16 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.16 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.2 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.2/А - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.24/1 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.24/2 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.3 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.3 корп.3 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.4 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.4/А - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.4/Б - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.6 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.6 корп.2 - 26.09.2019

пр-кт Королева, д.8 - 26.09.2019

пр-кт Космический, д.1 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.10 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.11 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.12 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.14 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.14/Б - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.14/д корп.1 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.16 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.16/А - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.17 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.18 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.18/А - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.18/Б - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.18/Г - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.18/Д - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.19 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.2 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.20 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.20 корп.1 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.20 корп.2 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.21 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.22 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.22 корп.1 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.22/2 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.23 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.25 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.26 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.26/А - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.27 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.28 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.29 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.3 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.30 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.31 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.33 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.35 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.37 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.39 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.4 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.41 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.43 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.45 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.47 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.49 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.5 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.51 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.53 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.55 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.57 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.59 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.6 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.61 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.63 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.65 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.67 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.69 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.7 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.71 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.75 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.77 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.81 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.83 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.85 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.87 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.89 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.9 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.91 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.93 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.95 - 27.09.2019

пр-кт Космический, д.97 - 27.09.2019

пр-кт Менделеева, д.1 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.2 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.24 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.24/А - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.24/Б - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.26 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.26 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.28 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.28/А - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.28/Б - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.3 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.3/А - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.30 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.32 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.32/Б - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.34 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.34 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.36 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.36/Б - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.38 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.4 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.44 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.44/2 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.5 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.6 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.8 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.8/А - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.2/А - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.2/Б - 26.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.109 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.111 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.111 корп.1 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.113 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.115 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.115 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.115 корп.1 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.117 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.136 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.138 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.138 корп.2 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.141 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.145 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.145/А - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.147 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.149 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.172 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.172/А - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.174 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.175 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.178 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.178 корп.1 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.178 корп.5 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.180/А - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.201 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.203 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.203/в - 27.09.2019

ул. 11 Линия, д.181 - 27.09.2019

ул. 11 Линия, д.183 - 27.09.2019

ул. 11 Линия, д.185 - 27.09.2019

ул. 13 Линия, д.37 корп.2 - 27.09.2019

ул. 13 Линия, д.37 корп.4 - 27.09.2019

ул. 13 Линия, д.37 корп.5 - 27.09.2019

ул. 13 Линия, д.37 корп.6 - 27.09.2019

ул. 14 Линия, д.41 - 27.09.2019

ул. 14 Линия, д.41/А - 27.09.2019

ул. 16 Линия, д.188 - 27.09.2019

ул. 16 Линия, д.190 - 27.09.2019

ул. 19 Линия, д.184 - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.22 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.22/А - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.24 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.24/А - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.24/Б - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.25 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.26 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.27 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.27/А - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.28 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.28/А - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.29 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.31 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.32/А - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.32/Б - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.34 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.35 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.35/А - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.35/Б - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.35/В - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.36 - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.36/А - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.36/Б - 26.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.38 - 26.09.2019

ул. 1905 года, д.38 - 27.09.2019

ул. 1905 года, д.40 - 27.09.2019

ул. 2 Линия, д.59 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.1 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.1 корп.2 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.10 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.11 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.11 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.13 корп.2 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.13 корп.3 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.17 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.17 корп.2 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.17 корп.3 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.175 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.177 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.180 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.184 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.186 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.188 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.19 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.19 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.19 корп.2 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.19 корп.3 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.19 корп.4 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.19 корп.5 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.19 корп.6 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.190 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.192 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.194 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.2 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.200 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.202/А - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.204 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.206 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.208 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.21 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.21 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.21 корп.3 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.210 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.218 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.23 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.23 корп.2 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.23 корп.3 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.234/А - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.236 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.238 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.240 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.242 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.244 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.246 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.248 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.250 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.250/А - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.252 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.256 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.258 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.260 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.262 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.264 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.270 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.272 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.272/А - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.3 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.3 корп.2 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.3 корп.3 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.300/Б - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.5 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.5 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.5 корп.2 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.61 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.61 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.63 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.63 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.7 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.7 корп.3 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.9 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.9 корп.1 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.9 корп.2 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.9 корп.3 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.9 корп.4 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.9 корп.5 - 27.09.2019

ул. 20 лет РККА, д.9 корп.6 - 27.09.2019

ул. 20 Линия, д.167 - 27.09.2019

ул. 20 Линия, д.169 - 27.09.2019

ул. 20 Линия, д.171 - 27.09.2019

ул. 20 Линия, д.173 - 27.09.2019

ул. 20 Линия, д.175 - 27.09.2019

ул. 22 Апреля, д.1/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.10 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.10/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.10/Б - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.10/В - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.12 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.12/Б - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.14 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.14/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.16 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.16/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.18 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.18/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.18/Б - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.18/В - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.2 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.24 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.28 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.28/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.3 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.3/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.30 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.30/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.30/Б - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.32 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.34/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.37 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.37 корп.1 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.39 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.39 корп.1 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.4 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.4/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.4/Б - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.43 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.5 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.5/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.6 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.6/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.7 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.7/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.8 - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.8/А - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.8/Б - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.8/В - 26.09.2019

ул. 22 Апреля, д.9 - 26.09.2019

ул. 26 Линия, д.85 - 27.09.2019

ул. 26 Линия, д.85 корп.1 - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.16/А - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.18 - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.31 - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.33 - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.35 - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.37 - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.37/А - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.43 - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.45 - 27.09.2019

ул. 27 Линия, д.47 - 27.09.2019

ул. 3 Линия, д.161/А - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.11 - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.21 - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.23 - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.25/А - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.27/А - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.29 - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.31 - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.32 - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.34 - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.36 - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.7 - 27.09.2019

ул. 3 Разъезд, д.9 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.178 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.181 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.181/А - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.181/Б - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.229 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.231 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.233 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.235 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.237 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.238 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.238/А - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.239 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.240 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.242 - 27.09.2019

ул. 4 Линия, д.244 - 27.09.2019

ул. 5 Линия, д.153 - 27.09.2019

ул. 5 Линия, д.221 - 27.09.2019

ул. 5 Линия, д.227 - 27.09.2019

ул. 5 Линия, д.227/А корп.2 - 27.09.2019

ул. 5 Линия, д.227/А/1 - 27.09.2019

ул. 5 Линия, д.231 - 27.09.2019

ул. 5 Линия, д.248 - 27.09.2019

ул. 5 Линия, д.250 - 27.09.2019

ул. 5 Линия, д.252 - 27.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.102 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.102 корп.1 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.4 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.55 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.55/А - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.55/Б - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.57 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.57/А - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.57/Б - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.59 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.59/А - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.59/Б - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.59/В - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.61/А - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.61/Б - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.63 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.63/А - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.65 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.65/А - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.67 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.69 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.71 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.71/А - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.71/Б - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.73 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.73/А - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.75 - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.75/Б - 26.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.77 - 26.09.2019

ул. 6 Линия, д.167 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.167/А - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.167/Б - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.168 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.168/А - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.168/Б - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.169 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.171 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.172 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.173 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.174 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.175 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.176 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.180 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.182 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.187 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.187 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.191 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.191 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.193 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.34 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.96 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.97 - 27.09.2019

ул. 6 Линия, д.99 - 27.09.2019

ул. 7 Линия, д.177 - 27.09.2019

ул. 7 Линия, д.179 - 27.09.2019

ул. 7 Линия, д.180 - 27.09.2019

ул. 7 Линия, д.181 - 27.09.2019

ул. 7 Линия, д.182/А - 27.09.2019

ул. 7 Линия, д.186 - 27.09.2019

ул. 7 Линия, д.190 - 27.09.2019

ул. 7 Линия, д.190 корп.2 - 27.09.2019

ул. 7 Линия, д.227 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.128/А - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.166 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.168 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.170 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.172 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.174 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.180 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.180/А - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.184 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.186 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.188 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.190 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.191 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.198 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.198 корп.2 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.205 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.207 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.209 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.215 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.217 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.219 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.78 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.94 - 27.09.2019

ул. 8 Линия, д.96 - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.139/А - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.141 - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.155 - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.157 - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.163 - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.165 - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.167 - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.169 - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.193 - 27.09.2019

ул. 9 Линия, д.195 - 27.09.2019

ул. Агрономическая, д.2 - 26.09.2019

ул. Агрономическая, д.4 - 26.09.2019

ул. Агрономическая, д.6 - 26.09.2019

ул. Ангарская, д.5 - 27.09.2019

ул. Ангарская, д.7 - 27.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.64 - 27.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.66 - 27.09.2019

ул. Белозерова, д.1 - 26.09.2019

ул. Белозерова, д.11 - 26.09.2019

ул. Белозерова, д.13 - 26.09.2019

ул. Белозерова, д.15 - 26.09.2019

ул. Белозерова, д.3 - 26.09.2019

ул. Белозерова, д.7 - 26.09.2019

ул. Белозерова, д.9 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.10 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.12 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.12/А - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.14 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.18 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.20 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.20 корп.1 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.22 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.22 корп.1 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.22/А - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.22/Б - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.24 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.24 корп.2 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.26 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.30 - 26.09.2019

ул. Блюхера, д.8 - 26.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.126 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.130 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.132 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.134 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.136 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.138 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.148 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.150 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.154 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.156 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.158 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.160 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.162 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.164 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.166 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.168 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.170 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.172 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.174 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.176 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.180 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.182 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.184 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.186 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.188 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.190 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.192 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.198 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.202 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.206 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.208 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.212 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.214 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.214/А - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.216 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.220 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.222 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.46 - 27.09.2019

ул. Братская, д.11 - 27.09.2019

ул. Братская, д.19 - 27.09.2019

ул. Братская, д.19 корп.2 - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.11 - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.13 - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.15 - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.2 - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.3 - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.32/А - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.36/А - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.38/А - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.4 - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.4/А - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.40/А - 27.09.2019

ул. Бульварная, д.42/А - 27.09.2019

ул. Волкова, д.1 - 26.09.2019

ул. Волкова, д.1/А - 26.09.2019

ул. Волкова, д.11 - 26.09.2019

ул. Волкова, д.13 - 26.09.2019

ул. Волкова, д.15 - 26.09.2019

ул. Волкова, д.3 - 26.09.2019

ул. Волкова, д.3/А - 26.09.2019

ул. Волкова, д.5 - 26.09.2019

ул. Волкова, д.5/А - 26.09.2019

ул. Волкова, д.7 - 26.09.2019

ул. Волкова, д.7/А - 26.09.2019

ул. Волкова, д.9 - 26.09.2019

ул. Волкова, д.9/А - 26.09.2019

ул. Глинки, д.1 - 26.09.2019

ул. Глинки, д.1/А - 26.09.2019

ул. Глинки, д.2 - 26.09.2019

ул. Глинки, д.2/А - 26.09.2019

ул. Глинки, д.3 - 26.09.2019

ул. Глинки, д.3/А - 26.09.2019

ул. Глинки, д.3/Б - 26.09.2019

ул. Глинки, д.4 - 26.09.2019

ул. Глинки, д.4/А - 26.09.2019

ул. Глинки, д.4/Б - 26.09.2019

ул. Горная, д.12 - 26.09.2019

ул. Горная, д.5 - 26.09.2019

ул. Горная, д.7 - 26.09.2019

ул. Горная, д.8 - 26.09.2019

ул. Горячева, д.6/А - 26.09.2019

ул. Горячева, д.6/Б - 26.09.2019

ул. Горячева, д.8 - 26.09.2019

ул. Грозненская, д.16 - 26.09.2019

ул. Грозненская, д.18 - 26.09.2019

ул. Грозненская, д.20 - 26.09.2019

ул. Грозненская, д.22 - 26.09.2019

ул. Декабристов, д.100 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.102 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.104 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.106 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.108 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.108 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.110 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.114 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.114 корп.1 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.116 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.116 корп.1 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.130 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.137 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.137/А - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.139 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.139/А - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.143 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.145 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.145/А - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.147 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.149 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.155 - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.155/А - 27.09.2019

ул. Декабристов, д.157 - 27.09.2019

ул. Дементьева, д.21/Б - 27.09.2019

ул. Дунайская 9-я, д.27 - 26.09.2019

ул. Дунайская 9-я, д.50 - 26.09.2019

ул. Дунайская 9-я, д.52 - 26.09.2019

ул. Ермолаева, д.1 - 27.09.2019

ул. Ермолаева, д.3 - 27.09.2019

ул. Ермолаева, д.4 - 27.09.2019

ул. Заозерная, д.12 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.13 корп.1 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.14 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.15 корп.1 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.15 корп.2 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.17 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.17 корп.1 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.17/А - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.19 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.2 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.21 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.25 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.25 корп.1 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.25 корп.2 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.25 корп.3 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.25 корп.4 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.27 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.4 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.6 - 26.09.2019

ул. Звездова, д.103 - 27.09.2019

ул. Звездова, д.107 - 27.09.2019

ул. Звездова, д.128 - 27.09.2019

ул. Звездова, д.129/1 - 27.09.2019

ул. Звездова, д.130 - 27.09.2019

ул. Звездова, д.132 - 27.09.2019

ул. Звездова, д.132 корп.1 - 27.09.2019

ул. Звездова, д.132 корп.2 - 27.09.2019

ул. Звездова, д.98 - 27.09.2019

ул. Индустриальная, д.1 - 27.09.2019

ул. Индустриальная, д.2 - 27.09.2019

ул. Индустриальная, д.3 - 27.09.2019

ул. Индустриальная, д.3/А - 27.09.2019

ул. Индустриальная, д.4 - 27.09.2019

ул. Индустриальная, д.4/А - 27.09.2019

ул. Индустриальная, д.5 - 27.09.2019

ул. Индустриальная, д.6 - 27.09.2019

ул. Ипподромная, д.12/А - 27.09.2019

ул. Ипподромная, д.14 - 27.09.2019

ул. Ипподромная, д.14/А - 27.09.2019

ул. Иркутская, д.70 - 27.09.2019

ул. Иркутская, д.70 корп.1 - 27.09.2019

ул. Иркутская, д.72 - 27.09.2019

ул. Иркутская, д.74 - 27.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.10 корп.1 - 27.09.2019

ул. Коммунальная, д.1 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.11 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.13 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.13/А - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.13/Б - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.15 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.17 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.17/Б - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.19 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.19 корп.1 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.21 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.21 корп.1 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.21/А - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.23 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.25 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.3 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.5 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.7 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.9 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.9 корп.1 - 26.09.2019

ул. Коммунальная, д.9 корп.2 - 26.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.10 - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.12 - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.14 - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.16 - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.18 - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.20 - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.22 - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.23 - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.23/А - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.24 - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.24/А - 27.09.2019

ул. Кордная 3-я, д.24/Б - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.44 - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.45 - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.48 - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.52 - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.52/А - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.54 - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.55 - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.55/А - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.56 - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.56/а - 27.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.62/А - 27.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.62/Б - 27.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.62/В - 27.09.2019

ул. Котовского, д.10 - 27.09.2019

ул. Котовского, д.12 - 27.09.2019

ул. Котовского, д.14 - 27.09.2019

ул. Котовского, д.16 - 27.09.2019

ул. Котовского, д.22 - 27.09.2019

ул. Котовского, д.6 - 27.09.2019

ул. Котовского, д.8 - 27.09.2019

ул. Крайняя 5-я, д.10 - 26.09.2019

ул. Крайняя 5-я, д.12 - 26.09.2019

ул. Крайняя 5-я, д.14 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.145 - 26.09.2019

ул. Красных Зорь, д.145 - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.145/А - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.145/Б - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.145/В - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.148 - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.150 - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.54 - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.56 - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.83 - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.83/А - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.83/Б - 27.09.2019

ул. Красных Зорь, д.83/В - 27.09.2019

ул. Кузнецова, д.10 - 27.09.2019

ул. Кузнецова, д.12 - 27.09.2019

ул. Кузнецова, д.2 - 27.09.2019

ул. Кузнецова, д.3 - 27.09.2019

ул. Кузнецова, д.4 - 27.09.2019

ул. Кузнецова, д.6 - 27.09.2019

ул. Кузнецова, д.6/А - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.113 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.113/а - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.119/А - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.131 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.134 корп.1 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.136 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.138 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.138/А - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.140 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.142 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.144 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.148 корп.1 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.150 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.54 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.81 - 27.09.2019

ул. Лазо, д.155 - 27.09.2019

ул. Лазо, д.18 - 27.09.2019

ул. Лазо, д.21 - 27.09.2019

ул. Лаптева, д.1 - 26.09.2019

ул. Лаптева, д.2 - 26.09.2019

ул. Лаптева, д.3 - 26.09.2019

ул. Лаптева, д.3/А - 26.09.2019

ул. Лаптева, д.4 - 26.09.2019

ул. Лаптева, д.5 - 26.09.2019

ул. Лаптева, д.5 корп.1 - 26.09.2019

ул. Лаптева, д.6 - 26.09.2019

ул. Лермонтова, д.127 - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.127 корп.1 - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.128 - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.128/А - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.130 - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.130/А - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.130/Б - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.132 - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.134/А - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.136 - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.138 - 27.09.2019

ул. Лермонтова, д.173/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.18 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.2 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.24 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.24/А - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.26 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.26/А - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.28 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.28/А - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.30 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.36 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.38 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.38/А - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.38/Б - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.40/Б - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.42 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.42/А - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.42/Б - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.44 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.48 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.52 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.54 - 26.09.2019

ул. Магистральная, д.6/А - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.12 корп.1 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.12 корп.2 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.12 корп.3 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.12 корп.6 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.12/4 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.12/5 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.14 корп.1 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.14 корп.2 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.17 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.17 корп.1 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.18 корп.1 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.18/2 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.18/3 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.19 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.19 корп.1 - 26.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.101 - 27.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.105 - 27.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.107 - 27.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.146/А - 27.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.148/А - 27.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.148/Б - 27.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.150 - 27.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.152 - 27.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.152/А - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.15 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.165 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.167 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.169 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.17 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.173 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.175 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.177 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.179 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.181 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.183 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.185 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.203 корп.1 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.209/А - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.21 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.221 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.225 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.227 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.229 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.23 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.235/А - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.237 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.237/А - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.239 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.241 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.25 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.41 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.45 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.58 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.60 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.60 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.62 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.62 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.62 корп.1 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.64 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.66 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.68 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.70 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.72 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.76 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.78 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.80 - 27.09.2019

ул. Масленникова, д.82 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.37 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.44 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.46 корп.1 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.48 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.48 корп.1 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.49 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.50 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.83 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.85 - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.87/А - 27.09.2019

ул. Маяковского, д.97 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.28 корп.1 - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.28 корп.2 - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.28 корп.3 - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.30/А - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.30/Б - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.30/В - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.32 - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.32/А - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.32/Б - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.34 - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.34 корп.1 - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.36 - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.36/А - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.36/Б - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.36/В - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.36/Г - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.36/Д - 26.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.38/Б - 26.09.2019

ул. Никифорова, д.2 - 26.09.2019

ул. Никифорова, д.3 - 26.09.2019

ул. Никифорова, д.4 - 26.09.2019

ул. Никифорова, д.6 - 26.09.2019

ул. Никифорова, д.9 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 1-я, д.2 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 1-я, д.21 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 1-я, д.3 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 1-я, д.3 корп.1 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 1-я, д.33 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 1-я, д.35 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 1-я, д.35/А - 26.09.2019

ул. Новостроевская 1-я, д.37 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 1-я, д.37/А - 26.09.2019

ул. Новостроевская 4-я, д.2 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 4-я, д.3 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 4-я, д.4 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 4-я, д.5 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 4-я, д.6 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 4-я, д.61 - 26.09.2019

ул. Новостроевская 4-я, д.8 - 26.09.2019

ул. Омская, д.132 - 27.09.2019

ул. Омская, д.134 - 27.09.2019

ул. Омская, д.134 корп.1 - 27.09.2019

ул. Омская, д.136 - 27.09.2019

ул. Омская, д.136 корп.1 - 27.09.2019

ул. Омская, д.136 корп.2 - 27.09.2019

ул. Омская, д.149 - 27.09.2019

ул. Орловского, д.3 - 27.09.2019

ул. Орловского, д.4 - 27.09.2019

ул. Орловского, д.5 - 27.09.2019

ул. Орловского, д.6 - 27.09.2019

ул. Орловского, д.8 - 27.09.2019

ул. Панфилова, д.10 - 27.09.2019

ул. Панфилова, д.12 - 27.09.2019

ул. Панфилова, д.14 - 27.09.2019

ул. Панфилова, д.6 - 27.09.2019

ул. Панфилова, д.8 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.1 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.11 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.12 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.13 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.14 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.15 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.16 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.17 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.18 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.19 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.2 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.20 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.21 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.21 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.21/2 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.22 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.23/А - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.24 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.3 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.4 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.5 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.6 - 27.09.2019

ул. Пархоменко, д.8 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.1 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.10 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.11 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.12 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.12/Б - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.13 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.14 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.15 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.16 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.17 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.18 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.2 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.20 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.22 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.3 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.4 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.5 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.6 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.7 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.8 - 27.09.2019

ул. Петра Осминина, д.9 - 27.09.2019

ул. Печникова, д.190 - 27.09.2019

ул. Печникова, д.300 - 27.09.2019

ул. Печникова, д.353 - 27.09.2019

ул. Печникова, д.354 - 27.09.2019

ул. Печникова, д.355 - 27.09.2019

ул. Печникова, д.356 - 27.09.2019

ул. Печникова, д.364 - 27.09.2019

ул. Печникова, д.389 - 27.09.2019

ул. Печникова, д.52 - 27.09.2019

ул. Пирогова, д.46 - 27.09.2019

ул. Пирогова, д.48 - 27.09.2019

ул. Плеханова, д.39/А - 27.09.2019

ул. Полосухина, д.101 - 27.09.2019

ул. Полосухина, д.102 - 27.09.2019

ул. Полосухина, д.394 - 27.09.2019

ул. Полосухина, д.86 - 27.09.2019

ул. Полосухина, д.92 - 27.09.2019

ул. Пономаренко, д.3 - 27.09.2019

ул. Пономаренко, д.4 - 27.09.2019

ул. Поселковая 1-я, д.11 - 26.09.2019

ул. Пригородная 1-я, д.14 - 26.09.2019

ул. Пригородная 1-я, д.14 корп.2 - 26.09.2019

ул. Пригородная 1-я, д.14/1 - 26.09.2019

ул. Пушкина, д.133 корп.8 - 27.09.2019

ул. Пушкина, д.140 - 27.09.2019

ул. Романенко, д.1 - 27.09.2019

ул. Романенко, д.2 - 27.09.2019

ул. Романенко, д.3 - 27.09.2019

ул. Романенко, д.4 - 27.09.2019

ул. Романенко, д.5 - 27.09.2019

ул. Романенко, д.6 - 27.09.2019

ул. Светлая, д.1 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.1 корп.1 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.1 корп.2 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.10 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.12 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.2 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.3 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.4 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.4 корп.1 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.4 корп.2 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.6 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.7 корп.1 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.7 корп.2 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.8 - 26.09.2019

ул. Светлая, д.9 - 26.09.2019

ул. Сенная, д.30 - 27.09.2019

ул. Сибаковская, д.8 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.1 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.2 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.2/А - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.20 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.25/А - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.29 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.3 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.30 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.30/А - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.36 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.4 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.5 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.6 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.7 - 26.09.2019

ул. Сибниисхоз, д.75 - 26.09.2019

ул. Степная, д.239 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.19 - 26.09.2019

ул. Строителей, д.24 - 26.09.2019

ул. Строителей, д.28 - 26.09.2019

ул. Строителей, д.5 - 26.09.2019

ул. Судоремонтная 7-я, д.1 - 26.09.2019

ул. Съездовская, д.144 - 27.09.2019

ул. Съездовская, д.146 - 27.09.2019

ул. Товстухо, д.1 - 27.09.2019

ул. Товстухо, д.1/А - 27.09.2019

ул. Товстухо, д.2 - 27.09.2019

ул. Товстухо, д.3 - 27.09.2019

ул. Товстухо, д.4 - 27.09.2019

ул. Товстухо, д.5 - 27.09.2019

ул. Транспортная 1-я, д.10 - 27.09.2019

ул. Транспортная 2-я, д.10 - 27.09.2019

ул. Транспортная 2-я, д.12 - 27.09.2019

ул. Транспортная 2-я, д.16 - 27.09.2019

ул. Транспортная 3-я, д.11 - 27.09.2019

ул. Транспортная 3-я, д.11 - 27.09.2019

ул. Транспортная 3-я, д.13 - 27.09.2019

ул. Транспортная 3-я, д.13 - 27.09.2019

ул. Транспортная 3-я, д.19 - 27.09.2019

ул. Транспортная 3-я, д.21 - 27.09.2019

ул. Транспортная 3-я, д.4 корп.2 - 27.09.2019

ул. Транспортная 3-я, д.7/А - 27.09.2019

ул. Транспортная 3-я, д.9 - 27.09.2019

ул. Тюленина, д.1/А - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.11 - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.12 - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.13 - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.14 - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.15 - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.18 - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.3/А - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.3/Б - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.3/В - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.5/А - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.5/Б - 26.09.2019

ул. Универсальная, д.1 - 27.09.2019

ул. Универсальная, д.3 - 27.09.2019

ул. Универсальная, д.5 - 27.09.2019

ул. Успенского, д.31 корп.1 - 27.09.2019

ул. Успенского, д.31 корп.2 - 27.09.2019

ул. Успенского, д.31 корп.3 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.152 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.155 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.157 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.185 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.190 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.191 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.191/А - 27.09.2019

ул. Учебная, д.192 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.193 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.193/А - 27.09.2019

ул. Учебная, д.193/Б - 27.09.2019

ул. Учебная, д.195 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.197 - 27.09.2019

ул. Учебная, д.197/Б - 27.09.2019

ул. Учебная, д.199/А - 27.09.2019

ул. Учебная, д.202 - 27.09.2019

ул. Физкультурная, д.10 - 26.09.2019

ул. Физкультурная, д.5 - 26.09.2019

ул. Физкультурная, д.6 корп.1 - 26.09.2019

ул. Физкультурная, д.8 - 26.09.2019

ул. Физкультурная, д.8/Г - 26.09.2019

ул. Фрунзе, д.1 корп.3 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.12 корп.2 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.14 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.16 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.16 корп.1 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.16 корп.2 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.16 корп.3 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.18 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.18 корп.1 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.18 корп.2 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.20 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.20/А - 26.09.2019

ул. Химиков, д.22/А - 26.09.2019

ул. Химиков, д.22/Б - 26.09.2019

ул. Химиков, д.32 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.32 корп.1 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.34 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.34 корп.1 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.36 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.38 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.40 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.43 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.45 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.46 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.47/Б - 26.09.2019

ул. Химиков, д.47/Г - 26.09.2019

ул. Химиков, д.47/Д - 26.09.2019

ул. Химиков, д.48 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.48/Б - 26.09.2019

ул. Химиков, д.50 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.52 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.53 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.55 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.57 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.61 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.63 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.63/А - 26.09.2019

ул. Химиков, д.65 - 26.09.2019

ул. Химиков, д.67 - 26.09.2019

ул. Худенко, д.1/А - 27.09.2019

ул. Худенко, д.3 - 27.09.2019

ул. Худенко, д.5 - 27.09.2019

ул. Чкалова, д.10 - 27.09.2019

ул. Чкалова, д.16 - 27.09.2019

ул. Чкалова, д.17 - 27.09.2019

ул. Чкалова, д.18 - 27.09.2019

ул. Чкалова, д.19 - 27.09.2019

ул. Чкалова, д.4 - 27.09.2019

ул. Чкалова, д.5 - 27.09.2019

ул. Шебалдина, д.164 - 27.09.2019

ул. Шебалдина, д.166 - 27.09.2019

ул. Шебалдина, д.168 - 27.09.2019

ул. Шебалдина, д.170 - 27.09.2019

ул. Шебалдина, д.199 - 27.09.2019

ул. Шебалдина, д.199 корп.1 - 27.09.2019

ул. Шебалдина, д.199 корп.2 - 27.09.2019

ул. Шебалдина, д.68 - 27.09.2019

ул. Шинная 1-я, д.46 - 27.09.2019

ул. Шинная 1-я, д.59 - 27.09.2019

ул. Шинная 1-я, д.61 - 27.09.2019

ул. Шинная 1-я, д.62 - 27.09.2019

ул. Шинная 1-я, д.67 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.29 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.29/А - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.31 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.31/А - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.31/Б - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.31/В - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.33 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.36 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.38 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.61 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.63 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.63 корп.1 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.63/А - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.63/Б - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.63/В - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.65 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.65/А - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.66 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.66/А - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.67 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.67/А - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.68 - 26.09.2019

ул. Энергетиков, д.70 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.11 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.11/А - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.11/В - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.13 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.13/А - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.15 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.17 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.19 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.19/А - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.21/А - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.23 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.23/А - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.23/Б - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.25 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.25/А - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.27 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.29 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.3 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.31 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.31/Б - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.33/А - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.33/Б - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.33/В - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.33/Г - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.35 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.37 корп.1 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.37 корп.2 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.43 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.45 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.49 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.5 - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.5/А - 26.09.2019

ул. Энтузиастов, д.9 - 26.09.2019

ул. Вокзальная, д.31 - 26.09.2019

ул. Вокзальная, д.49 - 26.09.2019

ул. Вузовская, д.2 - 26.09.2019

ул. Вузовская, д.4 - 26.09.2019

ул. Желиховского, д.88 - 26.09.2019

ул. Зенькова, д.2 - 26.09.2019

ул. Мануильского, д.70 - 26.09.2019

ул. Мануильского, д.85 - 26.09.2019

ул. Мануильского, д.87 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.1 корп.1 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.1 корп.2 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.1 корп.3 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.1 корп.4 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.1 корп.6 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.10 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.12 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.12 корп.1 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.14 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.14 корп.1 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.2 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.2 корп.1 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.3 корп.1 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.3 корп.10 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.3 корп.11 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.3 корп.2 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.3 корп.3 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.3 корп.4 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.3 корп.6 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.3 корп.8 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.3 корп.9 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.4 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.4 корп.1 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.6 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.8 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.8 корп.1 - 27.09.2019

б-р. Заречный, д.10 - 27.09.2019

б-р. Заречный, д.2 - 27.09.2019

б-р. Заречный, д.2/А - 27.09.2019

б-р. Заречный, д.2/Б - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.10 - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.10 корп.1 - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.10 корп.2 - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.11 - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.4 - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.6 - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.6 корп.1 - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.7 - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.8 - 27.09.2019

б-р. Зеленый, д.9/А - 27.09.2019

б-р. М.М.Кузьмина, д.21 - 27.09.2019

б-р. М.М.Кузьмина, д.23 - 27.09.2019

б-р. М.М.Кузьмина, д.27 - 27.09.2019

б-р. М.М.Кузьмина, д.7 - 27.09.2019

б-р. М.М.Кузьмина, д.9 - 27.09.2019

б-р. Мартынова, д.17 - 28.09.2019

б-р. Мартынова, д.5 - 28.09.2019

наб. Тухачевского, д.16 - 28.09.2019

наб. Тухачевского, д.18 - 28.09.2019

наб. Тухачевского, д.20 - 28.09.2019

наб. Тухачевского, д.22 - 28.09.2019

пгт Кирпичный Завод 6-й, д.8 - 27.09.2019

пгт Кирпичный Завод 6-й, д.9 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.1 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.12 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.14 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.15 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.17 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.19 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.2 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.21 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.23 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.3 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.4 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.7 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.8 - 27.09.2019

пер. Комбинатский, д.9 - 27.09.2019

пер. Котельный, д.3 - 27.09.2019

пер. Котельный, д.5 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.1 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.10 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.11 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.12 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.13 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.14 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.14/А - 27.09.2019

пер. Строителей, д.15/А - 27.09.2019

пер. Строителей, д.16 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.2 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.3 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.4 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.5/А - 27.09.2019

пер. Строителей, д.7 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.8 - 27.09.2019

пер. Строителей, д.9 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.1 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.10 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.12 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.13 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.13/А - 27.09.2019

пер. Школьный, д.16 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.3 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.4 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.5 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.6 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.7 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.8 - 27.09.2019

пер. Школьный, д.9 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.1 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.11 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.12 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.13 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.15 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.16 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.16/А - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.19 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.2 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.3 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.4 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.5 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.6 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.6/А - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.7 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.8 - 27.09.2019

пер. Энергетиков, д.9 - 27.09.2019

пл. Дзержинского, д.1 - 28.09.2019

пл. Ленинградская, д.1 - 28.09.2019

пл. Ленинградская, д.2 - 28.09.2019

пл. Ленинградская, д.2/А - 28.09.2019

пл. Ленинградская, д.3 - 28.09.2019

пл. Ленинградская, д.6 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.10 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.10/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.10/Б - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.12 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.12/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.14 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.15 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.16 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.17 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.29 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.29/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.31 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.31/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.33 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.5 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.6 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.8 - 28.09.2019

пр-кт Культуры, д.1 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.1 корп.1 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.11 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.13 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.13/А - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.14 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.17 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.17/А - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.19 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.2 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.20 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.3 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.4 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.4/А - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.4/Б - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.5 - 27.09.2019

пр-кт Культуры, д.6 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.10 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.10/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.10/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.12 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.12/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.14 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.14/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.16 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.17 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.17/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.18 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.18/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.20 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.21 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.22 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.23 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.23/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.23/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.24 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.24/1 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.25 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.25/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.26 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.26/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.26/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.27 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.27/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.28/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.29 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.30/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.30/в - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.32/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.33 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.34 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.34/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.34/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.34/В - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.34/Г - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.35 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.36 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.36/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.37 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.37/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.38 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.38/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.38/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.38/В - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.38/Г - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.40 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.40/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.41 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.42 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.42/В - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.43 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.43/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.44 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.44/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.45 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.46 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.47 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.48 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.49 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.50 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.51 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.51/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.52 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.53 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.54 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.55/В - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.56 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.57 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.57 корп.1 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.57/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.57/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.59 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.6 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.6/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.6/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.60 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.61 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.61/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.62 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.63 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.64 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.65 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.66 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.67 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.68 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.70 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.72 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.76 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.78 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.8 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.8/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.8/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.82 корп.1 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.82 корп.2 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.84 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.84/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.86 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.86/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.88 - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.88/А - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.88/Б - 27.09.2019

пр-кт Мира, д.9 корп.2 - 27.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.105 - 28.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.107 - 28.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.43 - 28.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.43/1 - 28.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.48 - 28.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.50 - 28.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.70 - 28.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.10 - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.15 - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.17 - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.19 - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.19/А - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.21 - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.21/А - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.21/Б - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.3 - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.4 - 27.09.2019

ул. 19 Партсъезда, д.8 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.1 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.10 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.13 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.14 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.15 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.15/А - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.17 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.18 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.19 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.2 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.20 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.21 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.22 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.23 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.25 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.26 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.27 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.28 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.29 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.30 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.32 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.34 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.34/А - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.36 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.38 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.39 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.4 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.41 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.44 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.46 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.49/А - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.5 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.50 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.50/А - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.50/Б - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.51 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.51/А - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.52 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.52/А - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.53 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.53 корп.2 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.53/А - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.54 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.54/А - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.55 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.57 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.6 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.7 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.9 - 27.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.9/А - 27.09.2019

ул. 30 лет ВЛКСМ, д.38 - 28.09.2019

ул. 30 лет ВЛКСМ, д.49 - 28.09.2019

ул. 30 лет ВЛКСМ, д.50 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.10 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.10/1 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.133 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.135 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.14 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.2 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.3 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.4 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.6 - 28.09.2019

ул. 5 Армии, д.71 - 28.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.79 - 27.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.81 - 27.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.83 - 27.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.85 - 27.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.87 - 27.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.91 - 27.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.91/А - 27.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.91/Б - 27.09.2019

ул. 8 Марта, д.4 - 28.09.2019

ул. 9 Линия, д.44 - 28.09.2019

ул. 9 Линия, д.46 - 28.09.2019

ул. 9 Линия, д.46 - 28.09.2019

ул. Андрианова, д.10 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.10/1 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.12 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.12 корп.1 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.14 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.14 корп.1 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.14 корп.2 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.16 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.18 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.18/А - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.2 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.20 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.22 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.26 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.30 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.32 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.34 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.36 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.38 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.6 - 27.09.2019

ул. Андрианова, д.8 - 27.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.10 - 28.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.11 - 28.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.11 корп.1 - 28.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.14 - 28.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.6 - 28.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.7 - 28.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.8 - 28.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.9 - 28.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.38 - 28.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.38 корп.2 - 28.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.40 - 28.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.42 - 28.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.42 - 28.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.44 - 28.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.44 - 28.09.2019

ул. Броз Тито, д.5 корп.3 - 28.09.2019

ул. Булатова, д.39 - 28.09.2019

ул. Вавилова, д.31 - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.11 корп.1 - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.13 - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.13 корп.1 - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.13/Г - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.13/Д - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.13/Е - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.15 - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.15 корп.1 - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.15 корп.2 - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.15/А - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.15/Е - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.17 - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.17/А - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.17/Б - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.17/В - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.17/Д - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.17/Е - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.17/Ж - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.19 - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.19/А - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.19/В - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.19/Г - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.19/Д - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.19/Е - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.19/Ж - 28.09.2019

ул. Волочаевская, д.9/В - 28.09.2019

ул. Волховстроя, д.11 - 28.09.2019

ул. Волховстроя, д.18 - 28.09.2019

ул. Волховстроя, д.20 - 28.09.2019

ул. Волховстроя, д.24 - 28.09.2019

ул. Волховстроя, д.5 - 28.09.2019

ул. Гагарина, д.2 - 28.09.2019

ул. Герцена, д.13 - 28.09.2019

ул. Герцена, д.17 - 28.09.2019

ул. Герцена, д.37 - 28.09.2019

ул. Герцена, д.38 - 28.09.2019

ул. Герцена, д.40 - 28.09.2019

ул. Герцена, д.42 - 28.09.2019

ул. Герцена, д.55 корп.57 - 28.09.2019

ул. Герцена, д.65 корп.1 - 28.09.2019

ул. Голика, д.2 - 28.09.2019

ул. Голика, д.2/А - 28.09.2019

ул. Госпитальная, д.19 - 28.09.2019

ул. Госпитальная, д.19/а - 28.09.2019

ул. Грозненская, д.10 - 27.09.2019

ул. Грозненская, д.10/А - 27.09.2019

ул. Грозненская, д.12 - 27.09.2019

ул. Грозненская, д.4 - 27.09.2019

ул. Грозненская, д.6 - 27.09.2019

ул. Грозненская, д.6/А - 27.09.2019

ул. Грозненская, д.8/А - 27.09.2019

ул. Гусарова, д.13 - 28.09.2019

ул. Гусарова, д.22 - 28.09.2019

ул. Гусарова, д.24 - 28.09.2019

ул. Гусарова, д.26 - 28.09.2019

ул. Гусарова, д.28 - 28.09.2019

ул. Гусарова, д.30 - 28.09.2019

ул. Гусарова, д.58 - 28.09.2019

ул. Гусарова, д.58/А - 28.09.2019

ул. Гусарова, д.60/А - 28.09.2019

ул. Гусарова, д.60/Б - 28.09.2019

ул. Дальняя, д.40 - 28.09.2019

ул. Дальняя, д.42 корп.1 - 28.09.2019

ул. Декабристов, д.4 - 28.09.2019

ул. Декабристов, д.4 - 28.09.2019

ул. Декабристов, д.6 - 28.09.2019

ул. Декабристов, д.6 - 28.09.2019

ул. Декабристов, д.71 - 28.09.2019

ул. Декабристов, д.98 - 28.09.2019

ул. Дмитриева, д.2 корп.1 - 27.09.2019

ул. Дмитриева, д.2 корп.3 - 27.09.2019

ул. Дмитриева, д.2 корп.4 - 27.09.2019

ул. Дмитриева, д.2 корп.5 - 27.09.2019

ул. Дмитриева, д.2 корп.6 - 27.09.2019

ул. Дмитриева, д.2 корп.7 - 27.09.2019

ул. Дмитриева, д.3 - 27.09.2019

ул. Дмитриева, д.4 корп.1 - 27.09.2019

ул. Дмитриева, д.4 корп.2 - 27.09.2019

ул. Добровольского, д.1 - 28.09.2019

ул. Добровольского, д.11 - 28.09.2019

ул. Добровольского, д.13 - 28.09.2019

ул. Добровольского, д.3 - 28.09.2019

ул. Добровольского, д.4 - 28.09.2019

ул. Добровольского, д.5 - 28.09.2019

ул. Добровольского, д.5 корп.1 - 28.09.2019

ул. Добровольского, д.6 - 28.09.2019

ул. Добровольского, д.7 - 28.09.2019

ул. Добровольского, д.9 - 28.09.2019

ул. Заречная 4-я, д.11 - 28.09.2019

ул. Заречная 4-я, д.13 - 28.09.2019

ул. Заречная 4-я, д.2/А - 28.09.2019

ул. Заречная 4-я, д.4 - 28.09.2019

ул. Заречная 4-я, д.4 корп.1 - 28.09.2019

ул. Заречная 4-я, д.9/А - 28.09.2019

ул. Звездова, д.101 - 28.09.2019

ул. Звездова, д.103 - 28.09.2019

ул. Звездова, д.11 - 28.09.2019

ул. Звездова, д.3 - 28.09.2019

ул. Звездова, д.62 - 28.09.2019

ул. Звездова, д.62 корп.4 - 28.09.2019

ул. Ивана Алексеева, д.1/В - 28.09.2019

ул. Ивана Алексеева, д.6 - 28.09.2019

ул. Ивана Алексеева, д.8 - 28.09.2019

ул. Ильинская, д.17 - 28.09.2019

ул. Ильинская, д.2 - 28.09.2019

ул. Интернациональная, д.15 - 28.09.2019

ул. Интернациональная, д.35 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.1 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.3 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.5 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.66 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.68 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.68 корп.1 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.70 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.72 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.74 - 28.09.2019

ул. Иркутская, д.74 корп.1 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.11 корп.1 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.11 корп.2 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.14 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.9 корп.1 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.11 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.134 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.136 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.17 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.2 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.20 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.22 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.24 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.26 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.4 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.6 - 28.09.2019

ул. Кемеровская, д.8 - 28.09.2019

ул. Комиссаровская, д.18 - 28.09.2019

ул. Комиссаровская, д.2 - 28.09.2019

ул. Короленко, д.2 - 28.09.2019

ул. Косарева, д.34 - 28.09.2019

ул. Красина, д.1 - 28.09.2019

ул. Красина, д.2 - 28.09.2019

ул. Красина, д.4 - 28.09.2019

ул. Красина, д.4 корп.1 - 28.09.2019

ул. Красина, д.6 - 28.09.2019

ул. Красногвардейская, д.43 - 28.09.2019

ул. Красногвардейская, д.59 - 28.09.2019

ул. Краснофлотская, д.15 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.10 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.101 корп.1 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.101 корп.2 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.101 корп.3 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.101 корп.4 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.103 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.103 корп.3 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.105 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.105 корп.1 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.105 корп.2 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.105 корп.3 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.105 корп.4 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.12 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.18 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.20 корп.1 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.22 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.26/А - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.28 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.28/А - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.28/Б - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.30 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.34 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.57 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.61 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.65 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.67 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.69 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.70 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.72 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.74 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.78 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.79 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.79/А - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.79/Б - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.8 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.80 - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.80/А - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.80/Б - 28.09.2019

ул. Красный Путь, д.81 - 28.09.2019

ул. Красных Зорь, д.23 - 28.09.2019

ул. Красных Зорь, д.30 - 28.09.2019

ул. Красных Зорь, д.31 - 28.09.2019

ул. Красных Зорь, д.32 - 28.09.2019

ул. Крупской, д.1 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.13 корп.4 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.13/1 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.13/3 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.14 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.14 корп.1 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.14 корп.2 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.14 корп.3 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.14 корп.4 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.14 корп.5 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.17 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.17 корп.1 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.17 корп.2 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.17 корп.3 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.19 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.19 корп.1 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.19 корп.2 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.19 корп.3 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.3 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.5 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.7 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.7 корп.1 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.7 корп.1 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.9 корп.1 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.9 корп.2 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.9 корп.2 - 27.09.2019

ул. Крупской, д.9 корп.3 - 27.09.2019

ул. Куйбышева, д.10/А - 28.09.2019

ул. Куйбышева, д.27 корп.1 - 28.09.2019

ул. Куйбышева, д.27 корп.2 - 28.09.2019

ул. Куйбышева, д.27 корп.3 - 28.09.2019

ул. Куйбышева, д.27 корп.4 - 28.09.2019

ул. Куйбышева, д.27 корп.5 - 28.09.2019

ул. Куйбышева, д.27 корп.6 - 28.09.2019

ул. Куйбышева, д.31 - 28.09.2019

ул. Куйбышева, д.56 - 28.09.2019

ул. Куйбышева, д.62 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.24 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.28 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.30 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.31 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.33 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.40 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.41 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.43 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.47 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.50 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.51 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.53 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.6 - 28.09.2019

ул. Ленина, д.8 - 28.09.2019

ул. Лермонтова, д.20 - 28.09.2019

ул. Лермонтова, д.24 - 28.09.2019

ул. Лермонтова, д.32 - 28.09.2019

ул. Лермонтова, д.4 - 28.09.2019

ул. Лермонтова, д.4/А - 28.09.2019

ул. Лермонтова, д.4/Б - 28.09.2019

ул. Лермонтова, д.43 - 28.09.2019

ул. Лермонтова, д.57 - 28.09.2019

ул. Лермонтова, д.62 - 28.09.2019

ул. Лукашевича, д.23 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.23/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.25 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.25/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.27 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.27/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.29 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.11 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.13 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.15 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.17 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.19 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.21 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.23 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.25 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.27 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.3 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.47 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.47/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.49 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.5 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.53/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.55 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.56 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.56/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.56/Б - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.58 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.58/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.59 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.60 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.61 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.63 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.65 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.66 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.66/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.66/Б - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.67 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.67/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.68 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.68/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.68/Б - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.7 - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.7/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.70/А - 27.09.2019

ул. Магистральная, д.9 - 27.09.2019

ул. Малая Ивановская, д.1 - 28.09.2019

ул. Малая Ивановская, д.53 - 28.09.2019

ул. Малая Ивановская, д.60 - 28.09.2019

ул. Малунцева, д.1 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.10 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.11 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.11/А - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.12 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.13 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.15 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.16 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.17 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.17/А - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.18 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.19 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.19/А - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.2 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.21 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.22 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.23 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.23/А - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.24 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.25 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.26 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.28 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.3 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.3/А - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.30 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.4 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.5 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.5/А - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.6 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.7 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.8 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.9 - 27.09.2019

ул. Малунцева, д.9/А - 27.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.144 - 28.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.6 - 28.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.6 - 28.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.65 - 28.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.7 - 28.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.76 - 28.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.77 - 28.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.78 - 28.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.89 - 28.09.2019

ул. Маршала Жукова, д.91 - 28.09.2019

ул. Масленникова, д.26 - 28.09.2019

ул. Масленникова, д.9 - 28.09.2019

ул. Масленникова, д.9/А - 28.09.2019

ул. Масленникова, д.9/Б - 28.09.2019

ул. Масленникова, д.9/В - 28.09.2019

ул. Маяковского, д.15 - 28.09.2019

ул. Маяковского, д.16 - 28.09.2019

ул. Маяковского, д.17 - 28.09.2019

ул. Маяковского, д.19 - 28.09.2019

ул. Маяковского, д.21 - 28.09.2019

ул. Маяковского, д.23 - 28.09.2019

ул. Мостоотряд, д.63/А - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.1 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.1/А - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.10 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.12 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.13 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.13/А - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.15 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.16 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.17 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.17/А - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.18 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.19 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.21 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.22 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.23 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.24/А - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.25 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.26 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.3 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.8 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.9 - 27.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.9/А - 27.09.2019

ул. Октябрьская, д.11 - 28.09.2019

ул. Октябрьская, д.159 - 28.09.2019

ул. Октябрьская, д.206 - 28.09.2019

ул. Октябрьская, д.3 - 28.09.2019

ул. Октябрьская, д.35 - 28.09.2019

ул. Октябрьская, д.79 - 28.09.2019

ул. Октябрьская, д.9 - 28.09.2019

ул. Октябрьская, д.98 - 28.09.2019

ул. Омская, д.107 - 28.09.2019

ул. Омская, д.108 - 28.09.2019

ул. Омская, д.109 - 28.09.2019

ул. Омская, д.109 корп.1 - 28.09.2019

ул. Омская, д.110 - 28.09.2019

ул. Омская, д.111 - 28.09.2019

ул. Омская, д.112 - 28.09.2019

ул. Омская, д.113 - 28.09.2019

ул. Омская, д.114 - 28.09.2019

ул. Омская, д.114 корп.2 - 28.09.2019

ул. Омская, д.114 корп.3 - 28.09.2019

ул. Омская, д.115 - 28.09.2019

ул. Омская, д.115 корп.1 - 28.09.2019

ул. Омская, д.117 - 28.09.2019

ул. Омская, д.117 корп.1 - 28.09.2019

ул. Омская, д.117 корп.2 - 28.09.2019

ул. Омская, д.119 - 28.09.2019

ул. Омская, д.119 корп.1 - 28.09.2019

ул. Омская, д.121 - 28.09.2019

ул. Омская, д.123 - 28.09.2019

ул. Омская, д.125 - 28.09.2019

ул. Омская, д.127 - 28.09.2019

ул. Омская, д.127 корп.1 - 28.09.2019

ул. Омская, д.225/А - 28.09.2019

ул. Омская, д.77 - 28.09.2019

ул. Омская, д.77 корп.1 - 28.09.2019

ул. Омская, д.77 корп.2 - 28.09.2019

ул. Омская, д.77 корп.3 - 28.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.12 - 28.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.13 - 28.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.13 корп.1 - 28.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.14 - 28.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.16 - 28.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.162 - 28.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.45 - 28.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.83 - 28.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.88 - 28.09.2019

ул. Осоавиахимовская, д.2 - 28.09.2019

ул. Перелета, д.14 корп.1 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.18 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.21 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.22 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.22 корп.1 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.23 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.24 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.25 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.26 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.27 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.29 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.31 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.32 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.33 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.34 - 27.09.2019

ул. Петухова, д.1 - 27.09.2019

ул. Петухова, д.3 - 27.09.2019

ул. Петухова, д.5 - 27.09.2019

ул. Победы, д.5/1 - 28.09.2019

ул. Полковая, д.28 - 28.09.2019

ул. Полковая, д.32 - 28.09.2019

ул. Полковая, д.37 - 28.09.2019

ул. Полковая, д.41 - 28.09.2019

ул. Поселковая 1-я, д.1/А - 27.09.2019

ул. Поселковая 1-я, д.1/Б - 27.09.2019

ул. Поселковая 1-я, д.2 - 27.09.2019

ул. Поселковая 1-я, д.3 - 27.09.2019

ул. Поселковая 1-я, д.3/А - 27.09.2019

ул. Поселковая 1-я, д.5 - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.10 - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.10/1 - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.12 - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.12 корп.1 - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.49 - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.51 - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.53 - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.53/А - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.53/Б - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.53/В - 27.09.2019

ул. Поселковая 2-я, д.8 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.2 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.24 корп.2 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.26 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.26 корп.1 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.26 корп.2 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.26 корп.3 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.34 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.34/А - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.34/Б - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.34/В - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.36 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.4 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.44 - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.44/А - 27.09.2019

ул. Поселковая 4-я, д.44/Б - 27.09.2019

ул. Почтовая, д.37 - 28.09.2019

ул. Почтовая, д.4 - 28.09.2019

ул. Почтовая, д.6 - 28.09.2019

ул. Пригородная, д.10 - 27.09.2019

ул. Пригородная, д.10 корп.1 - 27.09.2019

ул. Пригородная, д.10 корп.2 - 27.09.2019

ул. Пригородная, д.3 корп.1 - 27.09.2019

ул. Пригородная, д.3 корп.2 - 27.09.2019

ул. Производственная 1-я, д.16 - 28.09.2019

ул. Производственная 1-я, д.20 - 28.09.2019

ул. Производственная 1-я, д.4 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.103 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.107 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.109 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.110 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.111 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.113 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.117 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.136 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.15 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.30 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.32 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.32 корп.1 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.37 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.39 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.76 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.76 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.97 - 28.09.2019

ул. Пушкина, д.99 - 28.09.2019

ул. Рабиновича, д.123 - 28.09.2019

ул. Рабиновича, д.124 - 28.09.2019

ул. Рабиновича, д.125 - 28.09.2019

ул. Рабиновича, д.125/А - 28.09.2019

ул. Рабиновича, д.127 - 28.09.2019

ул. Рабиновича, д.132 корп.134 - 28.09.2019

ул. Рабиновича, д.88/Б - 28.09.2019

ул. Рабиновича, д.91 - 28.09.2019

ул. Сажинская, д.26 - 28.09.2019

ул. Сажинская, д.4/А - 28.09.2019

ул. Сазонова, д.33 - 28.09.2019

ул. Сазонова, д.47 - 28.09.2019

ул. Сазонова, д.64 - 28.09.2019

ул. Северная 4-я, д.5 - 28.09.2019

ул. Северная 5-я, д.78 - 28.09.2019

ул. Северная 9-я, д.99 корп.1 - 28.09.2019

ул. Сенная, д.33 - 28.09.2019

ул. Сенная, д.35 - 28.09.2019

ул. Слободская, д.11 - 28.09.2019

ул. Слободская, д.25 - 28.09.2019

ул. Спартаковская, д.10 - 28.09.2019

ул. Спартаковская, д.13 - 28.09.2019

ул. Спартаковская, д.18 - 28.09.2019

ул. Спартаковская, д.3 - 28.09.2019

ул. Спартаковская, д.8 - 28.09.2019

ул. Средняя, д.5 корп.1 - 28.09.2019

ул. Средняя, д.7 - 28.09.2019

ул. Стачечная, д.15 - 28.09.2019

ул. Стачечная, д.6 - 28.09.2019

ул. Степана Разина, д.3 - 28.09.2019

ул. Степанца, д.10 - 27.09.2019

ул. Степанца, д.10 корп.1 - 27.09.2019

ул. Степанца, д.10 корп.2 - 27.09.2019

ул. Степанца, д.10 корп.3 - 27.09.2019

ул. Степанца, д.12 - 27.09.2019

ул. Степанца, д.12 корп.2 - 27.09.2019

ул. Степанца, д.14 - 27.09.2019

ул. Степанца, д.2 - 27.09.2019

ул. Степанца, д.2 корп.1 - 27.09.2019

ул. Степанца, д.3 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.10 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.11 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.12 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.13 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.14 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.2 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.3 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.4 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.4/А - 27.09.2019

ул. Строителей, д.6 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.7 - 27.09.2019

ул. Строителей, д.9 - 27.09.2019

ул. Съездовская, д.29 корп.2 - 28.09.2019

ул. Съездовская, д.4 - 28.09.2019

ул. Съездовская, д.41 - 28.09.2019

ул. Съездовская, д.50 - 28.09.2019

ул. Т.К.Щербанева, д.27 - 28.09.2019

ул. Тарская, д.13/Б - 28.09.2019

ул. Тарская, д.22 - 28.09.2019

ул. Тарская, д.51 - 28.09.2019

ул. Тарская, д.53 - 28.09.2019

ул. Тарская, д.98 - 28.09.2019

ул. Таубе, д.10 - 28.09.2019

ул. Таубе, д.12 - 28.09.2019

ул. Таубе, д.14 - 28.09.2019

ул. Тварковского, д.1 - 27.09.2019

ул. Тварковского, д.10 - 27.09.2019

ул. Тварковского, д.2 - 27.09.2019

ул. Тварковского, д.3 - 27.09.2019

ул. Тварковского, д.4 - 27.09.2019

ул. Тварковского, д.4/А - 27.09.2019

ул. Тварковского, д.5 - 27.09.2019

ул. Тварковского, д.7 - 27.09.2019

ул. Тварковского, д.9 - 27.09.2019

ул. Театральная, д.13 - 28.09.2019

ул. Третьяковская, д.3 - 28.09.2019

ул. Туполева, д.1/А - 27.09.2019

ул. Туполева, д.2 - 27.09.2019

ул. Туполева, д.2 корп.1 - 27.09.2019

ул. Туполева, д.3 - 27.09.2019

ул. Туполева, д.3 корп.1 - 27.09.2019

ул. Туполева, д.4 корп.1 - 27.09.2019

ул. Туполева, д.5 - 27.09.2019

ул. Туполева, д.6 корп.1 - 27.09.2019

ул. Туполева, д.8 - 27.09.2019

ул. Туполева, д.8 корп.2 - 27.09.2019

ул. Успенского, д.14 - 28.09.2019

ул. Успенского, д.2 - 28.09.2019

ул. Успенского, д.4 - 28.09.2019

ул. Учебная, д.20 - 28.09.2019

ул. Учебная, д.48 - 28.09.2019

ул. Учебная, д.54 - 28.09.2019

ул. Учебная, д.57 - 28.09.2019

ул. Учебная, д.62 - 28.09.2019

ул. Учебная, д.71 - 28.09.2019

ул. Учебная, д.86 - 28.09.2019

ул. Учебная, д.90 - 28.09.2019

ул. Училищная, д.2 - 28.09.2019

ул. Училищная, д.4 - 28.09.2019

ул. Училищная, д.6 - 28.09.2019

ул. Учхозная 2-я, д.21 - 28.09.2019

ул. Учхозная 2-я, д.4 корп.2 - 28.09.2019

ул. Учхозная 2-я, д.4/1 - 28.09.2019

ул. Учхозная 2-я, д.7 - 28.09.2019

ул. Учхозная 3-я, д.12 - 28.09.2019

ул. Учхозная 3-я, д.4 - 28.09.2019

ул. Фрунзе, д.49 - 28.09.2019

ул. Фрунзе, д.57 - 28.09.2019

ул. Фрунзе, д.67 - 28.09.2019

ул. Фрунзе, д.72 корп.1 - 28.09.2019

ул. Фурманова, д.6 - 28.09.2019

ул. Химиков, д.10/А - 27.09.2019

ул. Химиков, д.12 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.12/А - 27.09.2019

ул. Химиков, д.17 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.17/А - 27.09.2019

ул. Химиков, д.25 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.29 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.29/А - 27.09.2019

ул. Химиков, д.31 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.4 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.4/А - 27.09.2019

ул. Химиков, д.4/Б - 27.09.2019

ул. Химиков, д.6 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.6 корп.1 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.6 корп.2 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.6 корп.3 - 27.09.2019

ул. Химиков, д.6/А - 27.09.2019

ул. Химиков, д.6/Б - 27.09.2019

ул. Химиков, д.6/В - 27.09.2019

ул. Чапаева, д.81 - 28.09.2019

ул. Чапаева, д.83 - 28.09.2019

ул. Чернышевского, д.3 - 28.09.2019

ул. Чехова, д.3 - 28.09.2019

ул. Чкалова, д.21 - 28.09.2019

ул. Чкалова, д.31 - 28.09.2019

ул. Чкалова, д.33 - 28.09.2019

ул. Чкалова, д.36 - 28.09.2019

ул. Чкалова, д.37 - 28.09.2019

ул. Чкалова, д.44 - 28.09.2019

ул. Чкалова, д.54/А - 28.09.2019

ул. Чокана Валиханова, д.11 - 28.09.2019

ул. Чокана Валиханова, д.18 - 28.09.2019

ул. Чокана Валиханова, д.2 - 28.09.2019

ул. Чокана Валиханова, д.2 корп.1 - 28.09.2019

ул. Шебалдина, д.31 - 28.09.2019

ул. Энергетиков, д.1 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.10 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.12 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.18 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.20 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.22 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.24 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.26 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.28 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.3 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.3/А - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.34 - 28.09.2019

ул. Энергетиков, д.4 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.7 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.7/А - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.8 - 27.09.2019

ул. Энергетиков, д.9 - 27.09.2019

ул. Яковлева, д.10 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.106 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.11 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.112 корп.1 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.12 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.147 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.147 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.147 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.16 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.165 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.166 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.167 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.2 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.4 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.7 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.8 - 28.09.2019

ул. Яковлева, д.9 - 28.09.2019

б-р. М.М.Кузьмина, д.1 - 27.09.2019

б-р. М.М.Кузьмина, д.3 - 27.09.2019

б-р. М.М.Кузьмина, д.5 - 27.09.2019

пр-кт Комарова, д.1 - 27.09.2019

пр-кт Комарова, д.3 - 27.09.2019

пр-кт Комарова, д.5 - 27.09.2019

проезд. Лесной, д.10 - 27.09.2019

проезд. Лесной, д.2 - 27.09.2019

проезд. Лесной, д.3 - 27.09.2019

проезд. Лесной, д.4 - 27.09.2019

проезд. Лесной, д.4/Б - 27.09.2019

проезд. Лесной, д.6 - 27.09.2019

проезд. Лесной, д.7 - 27.09.2019

проезд. Лесной, д.8 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.1 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.11/А - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.13 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.13/А - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.13/Б - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.15/А - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.2 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.3 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.3 корп.1 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.3/А - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.4 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.5 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.5/А - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.5/Б - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.6 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.7/А - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.7/Б - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.9 - 27.09.2019

ул. Ватутина, д.9/А - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.10 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.12 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.12/А - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.12/Б - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.14 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.16 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.18 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.2 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.2/А - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.2/Б - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.2/В - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.24 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.24/А - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.24/Б - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.24/В - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.24/Г - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.24/Д - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.26 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.26/А - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.26/Б - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.28 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.30 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.30/А - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.30/Б - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.30/В - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.32 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.32/А - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.32/Б - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.34 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.34 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.34/А - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.4 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.4/А - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.4/Б - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.4/В - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.40 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.42 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.44 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.6 - 27.09.2019

ул. Волгоградская, д.8 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.11 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.15 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.17 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.19 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.19/А - 27.09.2019

ул. Дианова, д.20 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.20 корп.1 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.20 корп.2 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.21 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.21/А - 27.09.2019

ул. Дианова, д.26 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.26 корп.1 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.28 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.3 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.3/А - 27.09.2019

ул. Дианова, д.30 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.31/А - 27.09.2019

ул. Дианова, д.32 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.33/Б - 27.09.2019

ул. Дианова, д.5/А - 27.09.2019

ул. Дианова, д.5/Б - 27.09.2019

ул. Дианова, д.7 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.7/Б - 27.09.2019

ул. Дианова, д.7/В - 27.09.2019

ул. Дианова, д.7/Г - 27.09.2019

ул. Дианова, д.9 - 27.09.2019

ул. Дианова, д.9 корп.1 - 27.09.2019

ул. Комкова, д.2 - 27.09.2019

ул. Комкова, д.4 - 27.09.2019

ул. Комкова, д.6 - 27.09.2019

ул. Комкова, д.6 корп.1 - 27.09.2019

ул. Комкова, д.8 - 27.09.2019

ул. Комкова, д.8 корп.1 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.1 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.1/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.11 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.11/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.11/Б - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.11/В - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.13 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.13/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.15 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.15/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.15/Б - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.15/В - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.15/Г - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.15/Д - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.17 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.17/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.17/Б - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.19 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.19/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.2 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.2 корп.1 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.2/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.2/Б - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.2/В - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.21/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.3 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.3/А - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.3/Б - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.5 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.7 - 27.09.2019

ул. Лукашевича, д.9 - 27.09.2019

ул. Любинская 2-я, д.11 - 27.09.2019

ул. Любинская 2-я, д.11/А - 27.09.2019

ул. Любинская 2-я, д.13 - 27.09.2019

ул. Любинская 2-я, д.2/А - 27.09.2019

ул. Любинская 2-я, д.2/Б - 27.09.2019

ул. Любинская 2-я, д.4 - 27.09.2019

ул. Любинская 2-я, д.7 - 27.09.2019

ул. Любинская 2-я, д.9 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.11 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.13 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.13/А - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.13/Б - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.15 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.17 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.22 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.22 корп.1 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.22 корп.2 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.24 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.24 корп.1 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.24 корп.2 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.26/А - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.28 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.3 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.30 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.5 - 27.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.7 - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.34/Б - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.36 - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.38 - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.38 корп.1 - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.40 - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.40/А - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.42 - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.42/А - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.42/Б - 27.09.2019

ул. Любинская 4-я, д.46 - 27.09.2019

ул. Новороссийская, д.1 - 27.09.2019

ул. Новороссийская, д.3 - 27.09.2019

ул. Новороссийская, д.3/А - 27.09.2019

ул. Перелета, д.2 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.20 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.4 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.6 - 27.09.2019

ул. Перелета, д.8 корп.1 - 27.09.2019

ул. Путилова, д.10 - 27.09.2019

ул. Путилова, д.11 - 27.09.2019

ул. Путилова, д.11/А - 27.09.2019

ул. Путилова, д.12 - 27.09.2019

ул. Путилова, д.13 - 27.09.2019

ул. Путилова, д.13/А - 27.09.2019

ул. Путилова, д.3 - 27.09.2019

ул. Путилова, д.3/А - 27.09.2019

ул. Путилова, д.3/Б - 27.09.2019

ул. Путилова, д.3/В - 27.09.2019

ул. Путилова, д.6 - 27.09.2019

ул. Путилова, д.7 - 27.09.2019

ул. Путилова, д.7/А - 27.09.2019

ул. Путилова, д.7/Б - 27.09.2019

ул. Путилова, д.7/В - 27.09.2019

ул. Путилова, д.8 - 27.09.2019

ул. Рокоссовского, д.32 - 27.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.23 - 27.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.24 - 27.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.28 - 27.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.28/А - 27.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.28/Б - 27.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.29 - 27.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.29 корп.2 - 27.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.30 - 27.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.32 - 27.09.2019

б-р. Архитекторов, д.13 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.13 корп.1 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.13 корп.3 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.15 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.15 корп.1 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.17 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.17 корп.1 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.17 корп.2 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.19 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.21 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.23 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.25 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.7 корп.1 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.7 корп.2 - 26.09.2019

б-р. Архитекторов, д.7 корп.3 - 26.09.2019

б-р. М.М.Кузьмина, д.11 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.14 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.14 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.14 корп.2 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.16 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.17 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.22 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.22 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.23 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.23 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.23 корп.2 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.25 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.27 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.27 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.27 корп.2 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.27 корп.4 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.27 корп.5 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.27 корп.6 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.27 корп.7 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.29 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.31 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.9 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.9 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.9 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Комарова, д.9 корп.2 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.10 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.10 корп.1 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.10 корп.2 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.10 корп.3 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.11 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.12 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.13 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.13 корп.2 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.13 корп.3 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.14 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.14 корп.1 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.14 корп.2 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.15 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.15 корп.1 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.16 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.16 корп.4 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.18 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.18 корп.1 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.18 корп.2 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.20 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.20 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.20 корп.1 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.20 корп.2 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.22 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.22 корп.1 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.22 корп.2 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.6 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.6 корп.1 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.6 корп.3 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.6 корп.3 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.8 - 26.09.2019

ул. 70 лет Октября, д.8 - 26.09.2019

ул. Бережного, д.1 - 26.09.2019

ул. Бережного, д.3 - 26.09.2019

ул. Бережного, д.3/А - 26.09.2019

ул. Бережного, д.5 - 26.09.2019

ул. Бережного, д.5/А - 26.09.2019

ул. Бережного, д.6 - 26.09.2019

ул. Бережного, д.6/А - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.14 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.16 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.18 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.24 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.24 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.24 корп.1 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.24 корп.2 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.26 корп.1 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.28 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.28 корп.1 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.31 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.33 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.33 корп.1 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.33 корп.2 - 26.09.2019

ул. Ватутина, д.35 - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.1 - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.1/А - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.3 - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.3/А - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.3/Б - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.4 - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.4 корп.1 - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.5 - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.5/А - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.7 - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.7/А - 26.09.2019

ул. Взлетная, д.7/Б - 26.09.2019

ул. Дианова, д.12 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.16 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.16 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.16 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.16 корп.2 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.18 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.18 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.18 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.2 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.2 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.2 корп.2 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.2 корп.3 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.22 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.23 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.24 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.24 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.24 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.25 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.27 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.4 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.6 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.8 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.8 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.8 корп.2 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.8 корп.3 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.8 корп.4 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.8 корп.5 - 26.09.2019

ул. Дианова, д.8 корп.5 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.1 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.1 корп.2 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.1 корп.3 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.1 корп.4 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.1 корп.5 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.1 корп.6 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.1 корп.7 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.11 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.11 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.11 корп.2 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.11 корп.3 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.13 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.13 корп.2 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.13 корп.3 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.13 корп.5 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.13 корп.6 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.13 корп.8 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.13 корп.9 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.15 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.15 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.15 корп.2 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.15 корп.3 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.15 корп.5 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.15 корп.6 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.17 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.17 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.19 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.3 корп.2 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.3 корп.4 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.5 корп.2 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.5 корп.3 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.5 корп.4 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.5/1 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.5/1 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.6 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.6 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.6 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дмитриева, д.9 - 26.09.2019

ул. Енисейская 3-я, д.19 - 26.09.2019

ул. Енисейская 3-я, д.21 - 26.09.2019

ул. Енисейская 3-я, д.28 - 26.09.2019

ул. Енисейская 3-я, д.32 корп.1 - 26.09.2019

ул. Енисейская 3-я, д.32 корп.2 - 26.09.2019

ул. Енисейская 3-я, д.32 корп.3 - 26.09.2019

ул. Звездная, д.10 - 26.09.2019

ул. Звездная, д.12 - 26.09.2019

ул. Звездная, д.2 - 26.09.2019

ул. Звездная, д.2/А - 26.09.2019

ул. Звездная, д.2/Г - 26.09.2019

ул. Звездная, д.2/Д - 26.09.2019

ул. Звездная, д.2/Е - 26.09.2019

ул. Звездная, д.4 - 26.09.2019

ул. Звездная, д.6 - 26.09.2019

ул. Звездная, д.6 корп.1 - 26.09.2019

ул. Звездная, д.6 корп.2 - 26.09.2019

ул. Звездная, д.8 - 26.09.2019

ул. Звездная, д.8 корп.1 - 26.09.2019

ул. Комкова, д.1 корп.1 - 26.09.2019

ул. Комкова, д.1/А - 26.09.2019

ул. Комкова, д.1/Б - 26.09.2019

ул. Комкова, д.1/В - 26.09.2019

ул. Комкова, д.3 - 26.09.2019

ул. Комкова, д.3/А - 26.09.2019

ул. Комкова, д.3/Б - 26.09.2019

ул. Комкова, д.4 корп.1 - 26.09.2019

ул. Комкова, д.5 - 26.09.2019

ул. Комкова, д.5/А - 26.09.2019

ул. Комкова, д.7/Б - 26.09.2019

ул. Конева, д.10 - 26.09.2019

ул. Конева, д.10 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.12 - 26.09.2019

ул. Конева, д.12 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.12 корп.2 - 26.09.2019

ул. Конева, д.14 - 26.09.2019

ул. Конева, д.14 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.14 корп.2 - 26.09.2019

ул. Конева, д.20 - 26.09.2019

ул. Конева, д.20 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.22 - 26.09.2019

ул. Конева, д.22 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.24 - 26.09.2019

ул. Конева, д.24 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.24 корп.2 - 26.09.2019

ул. Конева, д.26 - 26.09.2019

ул. Конева, д.26 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.26 корп.2 - 26.09.2019

ул. Конева, д.28 - 26.09.2019

ул. Конева, д.28 корп.2 - 26.09.2019

ул. Конева, д.30 - 26.09.2019

ул. Конева, д.30 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.30 корп.2 - 26.09.2019

ул. Конева, д.32 - 26.09.2019

ул. Конева, д.32 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.32 корп.2 - 26.09.2019

ул. Конева, д.34 - 26.09.2019

ул. Конева, д.34 корп.2 - 26.09.2019

ул. Конева, д.36 - 26.09.2019

ул. Конева, д.36 корп.1 - 26.09.2019

ул. Конева, д.36 корп.2 - 26.09.2019

ул. Конева, д.38 - 26.09.2019

ул. Конева, д.44 - 26.09.2019

ул. Конева, д.6 - 26.09.2019

ул. Конева, д.8 - 26.09.2019

ул. Конева, д.8 корп.1 - 26.09.2019

ул. Крупской, д.23 - 26.09.2019

ул. Крупской, д.23 корп.1 - 26.09.2019

ул. Крупской, д.25 корп.1 - 26.09.2019

ул. Крупской, д.27 - 26.09.2019

ул. Крупской, д.27 корп.1 - 26.09.2019

ул. Крупской, д.27 корп.2 - 26.09.2019

ул. Крупской, д.34 - 26.09.2019

ул. Крупской, д.36 - 26.09.2019

ул. Крупской, д.38 - 26.09.2019

ул. Лисицкого, д.3 корп.1 - 26.09.2019

ул. Лисицкого, д.3/А - 26.09.2019

ул. Лисицкого, д.3/Б - 26.09.2019

ул. Лисицкого, д.3/В - 26.09.2019

ул. Лисицкого, д.5 - 26.09.2019

ул. Лисицкого, д.5/А - 26.09.2019

ул. Лисицкого, д.9/б - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.10 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.10/А - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.10/Б - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.12 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.12/А - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.14 корп.1 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.14 корп.1 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.14 корп.2 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.14 корп.3 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.21 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.21 корп.1 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.21 корп.2 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.6 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.6 корп.1 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.6/А - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.8 - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.8/А - 26.09.2019

ул. Лукашевича, д.8/Б - 26.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.19 - 26.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.21 - 26.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.23 - 26.09.2019

ул. Любинская 3-я, д.30 корп.1 - 26.09.2019

ул. Перелета, д.12 корп.1 - 26.09.2019

ул. Перелета, д.7 корп.3 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.10 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.10 корп.1 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.12 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.12 корп.3 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.14 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.14 корп.1 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.14 корп.2 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.16 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.16 корп.2 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.16 корп.3 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.16 корп.4 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.18 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.18 корп.1 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.18 корп.2 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.18 корп.3 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.2 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.20 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.20 корп.1 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.20 корп.2 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.28 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.30 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.4 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.4 корп.1 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.6 - 26.09.2019

ул. Рокоссовского, д.8 - 26.09.2019

ул. Степанца, д.6 - 26.09.2019

ул. Степанца, д.6/А - 26.09.2019

ул. Степанца, д.6/В - 26.09.2019

ул. Степанца, д.8 - 26.09.2019

ул. Степанца, д.8/А - 26.09.2019

ул. Степанца, д.8/Б - 26.09.2019

ул. Туполева, д.1/Б - 26.09.2019

ул. Туполева, д.3/А - 26.09.2019

ул. Туполева, д.3/Б - 26.09.2019

ул. Туполева, д.3/В - 26.09.2019

ул. Туполева, д.4 - 26.09.2019

ул. Туполева, д.5/А - 26.09.2019

ул. Туполева, д.5/Б - 26.09.2019

ул. Туполева, д.5/г - 26.09.2019

ул. Туполева, д.6 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.1 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.1/А - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.1/Б - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.10 корп.1 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.11 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.12 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.13 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.2 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.2 корп.1 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.3 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.4 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.4 корп.1 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.5 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.7 - 26.09.2019

ул. Фугенфирова, д.9 - 26.09.2019

ул. Солнечная 2-я, д.301 01.10.2019

ул. Солнечная 2-я, д.44 01.10.2019

ул. Гоголя, д.80 - 26.09.2019

ул. Гоголя, д.82 - 26.09.2019

ул. Демьяна Бедного, д.107 - 26.09.2019

ул. Демьяна Бедного, д.67 - 26.09.2019

ул. Демьяна Бедного, д.67 корп.1 - 26.09.2019

ул. Демьяна Бедного, д.69 - 26.09.2019

ул. Демьяна Бедного, д.73 - 26.09.2019

ул. Демьяна Бедного, д.91 - 26.09.2019

ул. Демьяна Бедного, д.93 - 26.09.2019

ул. Калюжина, д.43 - 26.09.2019

ул. Карело-Финская, д.23 - 26.09.2019

ул. Карело-Финская, д.45 - 26.09.2019

ул. Карело-Финская, д.47 - 26.09.2019

ул. Карело-Финская, д.49 - 26.09.2019

ул. Киевская, д.2 - 26.09.2019

ул. Киевская, д.2/А - 26.09.2019

ул. Киевская, д.4 - 26.09.2019

ул. Киевская, д.8 - 26.09.2019

ул. Крымская, д.70 - 26.09.2019

ул. Крымская, д.72 - 26.09.2019

ул. Крымская, д.78 - 26.09.2019

ул. Крымская, д.78/А - 26.09.2019

ул. Крымская, д.80 - 26.09.2019

ул. Лагоды, д.15 - 26.09.2019

ул. Лагоды, д.17 - 26.09.2019

ул. Латвийская, д.46 - 26.09.2019

ул. Латвийская, д.48 - 26.09.2019

ул. Латвийская, д.50 - 26.09.2019

ул. Латвийская, д.52 - 26.09.2019

ул. Латвийская, д.73 - 26.09.2019

ул. Латвийская, д.75 - 26.09.2019

ул. Латвийская, д.75/А - 26.09.2019

ул. Латвийская, д.77 - 26.09.2019

ул. Латвийская, д.77/А - 26.09.2019

ул. Полторацкого, д.47 - 26.09.2019

ул. Полторацкого, д.47 корп.1 - 26.09.2019

ул. Полторацкого, д.49 корп.1 - 26.09.2019

ул. Полторацкого, д.56/А - 26.09.2019

ул. Полторацкого, д.58 - 26.09.2019

ул. Полторацкого, д.60 - 26.09.2019

ул. Полторацкого, д.62 - 26.09.2019

ул. Полторацкого, д.64 - 26.09.2019

ул. Полторацкого, д.64/1 - 26.09.2019

ул. Радищева, д.33 - 26.09.2019

ул. Радищева, д.39 - 26.09.2019

ул. Радищева, д.88 - 26.09.2019

ул. Санитарная, д.18 - 26.09.2019

ул. Территория ТПК, д.11 - 26.09.2019

ул. Территория ТПК, д.12 - 26.09.2019

ул. Территория ТПК, д.13 - 26.09.2019

ул. Территория ТПК, д.15 корп.1 - 26.09.2019

ул. Территория ТПК, д.6 - 26.09.2019

ул. Территория ТПК, д.7 - 26.09.2019

ул. Территория ТПК, д.8 - 26.09.2019

ул. Ушинского, д.8/А - 26.09.2019

ул. Чередовая 10-я, д.15 - 26.09.2019

ул. Чередовая 10-я, д.15 корп.1 - 26.09.2019

ул. Чередовая 10-я, д.17 корп.1 - 26.09.2019

ул. Чередовая 10-я, д.21 - 26.09.2019

ул. Чередовая 10-я, д.23 - 26.09.2019

ул. Чередовая 10-я, д.25 - 26.09.2019

ул. Чередовая 10-я, д.26 - 26.09.2019

ул. Чередовая 10-я, д.26 корп.1 - 26.09.2019

ул. Чередовая 10-я, д.27 - 26.09.2019

ул. Чередовая 14-я, д.2 - 26.09.2019

ул. Чередовая 14-я, д.4 - 26.09.2019

ул. Чередовая 14-я, д.6 - 26.09.2019

ул. Чередовая 14-я, д.8 - 26.09.2019

ул. Чередовая 3-я, д.28 - 26.09.2019

ул. Чередовая 5-я, д.31 - 26.09.2019

ул. Чередовая 5-я, д.31/А - 26.09.2019

ул. Чередовая 5-я, д.31/Б - 26.09.2019

ул. Чередовая 5-я, д.33 - 26.09.2019

ул. Чередовая 5-я, д.33/А - 26.09.2019

ул. Чередовая 5-я, д.33/Б - 26.09.2019

ул. Чередовая 6-я, д.100 - 26.09.2019

ул. Чередовая 6-я, д.102 - 26.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.177 - 26.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.181 - 26.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.183 - 26.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.187 - 26.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.187/А - 26.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.189 - 26.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.191 - 26.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.193 - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.23 - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.25 - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.49 - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.53 - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.55 - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.55/А - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.57 - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.59 - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.59/А - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.59/Б - 26.09.2019

ул. 20 Линия, д.61 - 26.09.2019

ул. 22 Линия, д.77 - 26.09.2019

ул. 23 Линия, д.67 - 26.09.2019

ул. 25 Линия, д.72 - 26.09.2019

ул. 25 Линия, д.74 - 26.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.96 - 26.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.96 корп.1 - 26.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.96 корп.2 - 26.09.2019

ул. Арнольда Нейбута, д.98 - 26.09.2019

ул. Звездова, д.160 - 26.09.2019

ул. Звездова, д.162 - 26.09.2019

ул. Звездова, д.162/А - 26.09.2019

ул. Иванишко, д.33 - 26.09.2019

ул. Омская, д.152 - 26.09.2019

ул. Омская, д.154 - 26.09.2019

ул. Омская, д.156 - 26.09.2019

ул. Омская, д.158 - 26.09.2019

ул. Омская, д.160 - 26.09.2019

ул. Омская, д.162 - 26.09.2019

ул. Омская, д.162 корп.1 - 26.09.2019

ул. Омская, д.162 корп.2 - 26.09.2019

ул. Омская, д.193 - 26.09.2019

ул. Омская, д.195 - 26.09.2019

ул. Омская, д.209 - 26.09.2019

городок Водников, д.73 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.339 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.340 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.341 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.353 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.354 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.355 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.356 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.361 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.362 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.364 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.365 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.366 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.367 - 26.09.2019

городок Военный 17-й, д.370 - 26.09.2019

п Козицкого, д.1 - 26.09.2019

п Козицкого, д.2 - 26.09.2019

п Козицкого, д.3 - 26.09.2019

п Козицкого, д.4 - 26.09.2019

п Козицкого, д.7 - 26.09.2019

пр-кт Менделеева, д.10 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.10 корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.12 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.14 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.14 корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.16 корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.17 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.17 корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.17 корп.2 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.17 корп.3 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.17 корп.4 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.17 корп.5 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.19 корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.19 корп.2 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.19 корп.3 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.19 корп.4 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.19 корп.5 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.19 корп.6 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.21 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.21 корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.21 корп.2 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.21 корп.3 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.23 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.23/А - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.25 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.25/А - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.25/Б - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.25/В - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.27 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.27/А - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.27/Б - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.29 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.31 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.33 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.37 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.39 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.41 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.43 - 28.09.2019

пр-кт Менделеева, д.45 - 28.09.2019

проезд. Челюскинцев 1-й, д.1 - 26.09.2019

проезд. Челюскинцев 1-й, д.3 - 26.09.2019

проезд. Челюскинцев 1-й, д.5 - 26.09.2019

проезд. Челюскинцев 1-й, д.7 - 26.09.2019

проезд. Челюскинцев 1-й, д.9 - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.10 - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.10/А - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.10/Б - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.2 - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.4 - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.5 - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.6 - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.7 - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.8 - 26.09.2019

ул. Арсеньева, д.9 - 26.09.2019

ул. Барнаульская, д.45 - 26.09.2019

ул. Бархатовой, д.1 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.1/А - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.1/Б - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.10 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.11 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.3 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.3 корп.1 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.3/А - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.3/Б - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.3/В - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.4 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.4/А - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.4/Б - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.4/В - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.5 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.6 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.6/А - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.6/Б - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.6/В - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.7 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.7/А - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.8 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.9 - 28.09.2019

ул. Бархатовой, д.9/А - 28.09.2019

ул. Белозерова, д.10 - 28.09.2019

ул. Белозерова, д.12 - 28.09.2019

ул. Белозерова, д.14 - 28.09.2019

ул. Белозерова, д.2 - 28.09.2019

ул. Белозерова, д.4 - 28.09.2019

ул. Белозерова, д.6 - 28.09.2019

ул. Белозерова, д.8 - 28.09.2019

ул. Белозерова, д.8 корп.1 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.10 корп.1 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.10 корп.2 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.10 корп.3 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.10 корп.4 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.10 корп.5 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.12 корп.1 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.12 корп.2 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.12 корп.3 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.12 корп.4 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.12 корп.5 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.13 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.15 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.17 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.2 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.33 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.37 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.37/А - 28.09.2019

ул. Бородина, д.38 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.39 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.4 корп.1 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.4 корп.2 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.4 корп.3 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.40 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.40/А - 28.09.2019

ул. Бородина, д.41 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.42 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.42/А - 28.09.2019

ул. Бородина, д.43 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.44/А - 28.09.2019

ул. Бородина, д.44/Б - 28.09.2019

ул. Бородина, д.45 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.46 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.46/А - 28.09.2019

ул. Бородина, д.46/Б - 28.09.2019

ул. Бородина, д.47 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.48 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.6 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.6/1 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.8 корп.1 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.8 корп.2 - 28.09.2019

ул. Бородина, д.8 корп.3 - 28.09.2019

ул. В.М.Шукшина, д.11 - 26.09.2019

ул. В.М.Шукшина, д.2 - 26.09.2019

ул. В.М.Шукшина, д.3 - 26.09.2019

ул. В.М.Шукшина, д.7 - 26.09.2019

ул. В.М.Шукшина, д.9 - 26.09.2019

ул. Вавилова, д.234 - 26.09.2019

ул. Вавилова, д.234/А - 26.09.2019

ул. Вавилова, д.236 - 26.09.2019

ул. Волховстроя, д.23 - 26.09.2019

ул. Волховстроя, д.79 - 26.09.2019

ул. Волховстроя, д.81 - 26.09.2019

ул. Волховстроя, д.88 - 26.09.2019

ул. Волховстроя, д.90 - 26.09.2019

ул. Волховстроя, д.94 - 26.09.2019

ул. Воронкова, д.1 - 26.09.2019

ул. Воронкова, д.1/А - 26.09.2019

ул. Воронкова, д.11 - 26.09.2019

ул. Воронкова, д.13 - 26.09.2019

ул. Воронкова, д.3 - 26.09.2019

ул. Воронкова, д.5 - 26.09.2019

ул. Воронкова, д.7 - 26.09.2019

ул. Воронкова, д.9 - 26.09.2019

ул. Восточная 11-я, д.17 - 26.09.2019

ул. Восточная 5-я, д.10 - 26.09.2019

ул. Восточная 8-я, д.24 - 26.09.2019

ул. Дачная 2-я, д.1 - 26.09.2019

ул. Дачная 2-я, д.10 - 26.09.2019

ул. Дачная 2-я, д.12 корп.1 - 26.09.2019

ул. Дачная 2-я, д.18 - 26.09.2019

ул. Дачная 2-я, д.20 - 26.09.2019

ул. Дачная 3-я, д.1 - 26.09.2019

ул. Дачная 4-я, д.11 - 26.09.2019

ул. Дачная 4-я, д.13 - 26.09.2019

ул. Дачная 4-я, д.35 - 26.09.2019

ул. Долгирева, д.101 - 26.09.2019

ул. Долгирева, д.15 - 26.09.2019

ул. Долгирева, д.5 - 26.09.2019

ул. Заозерная, д.1 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.10 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.11 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.11/А - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.11/Б - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.11/В - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.13 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.13/А - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.13/Б - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.16 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.18 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.18 корп.1 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.18 корп.2 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.20 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.22 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.22 корп.1 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.22 корп.2 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.24 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.24 корп.1 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.26 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.26 корп.1 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.28 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.3 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.3/А - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.3/Б - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.3/В - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.32 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.36 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.36 корп.1 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.36 корп.2 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.36 корп.3 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.36 корп.4 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.40 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.5 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.5/А - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.9 - 28.09.2019

ул. Заозерная, д.9/А - 28.09.2019

ул. Затонская 2-я, д.25 - 26.09.2019

ул. Затонская 2-я, д.27 - 26.09.2019

ул. Кольцевая 2-я, д.3 - 26.09.2019

ул. Кольцевая 2-я, д.3 корп.1 - 26.09.2019

ул. Кольцевая 8-я, д.11 - 26.09.2019

ул. Комбинатская, д.3 - 28.09.2019

ул. Комбинатская, д.4 - 28.09.2019

ул. Комбинатская, д.6 - 28.09.2019

ул. Комбинатская, д.8 - 28.09.2019

ул. Красный Пахарь, д.99 корп.1 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.127 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.129 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.131 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.133 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.135 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.135 корп.1 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.135 корп.2 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.135/1 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.137/1 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.137/2 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.139 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.139/1 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.139/А - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.141 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.141 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.143 корп.3 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.143 корп.5 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.143/6 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.145 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.145/А - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.147 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.149 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.149/А - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.151 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.153 корп.1 - 26.09.2019

ул. Красный Путь, д.82/А - 26.09.2019

ул. М.А.Булгакова, д.1 - 26.09.2019

ул. М.А.Булгакова, д.2 - 26.09.2019

ул. М.А.Булгакова, д.3 - 26.09.2019

ул. М.А.Булгакова, д.4 - 26.09.2019

ул. Малиновского, д.10 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.10 корп.2 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.10/1 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.10/Б - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.11 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.12 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.13 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.15 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.6 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.6 корп.1 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.6 корп.2 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.7 - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.8/А - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.8/Б - 28.09.2019

ул. Малиновского, д.9 - 28.09.2019

ул. Нахимова, д.9 - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.162/Б - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.268 - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.268/А - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.270 - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.270/А - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.272/А - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.273 - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.273/А - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.273/Б - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.275 - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.276/Б - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.277 - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.279 - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.281 - 26.09.2019

ул. Орджоникидзе, д.287 - 26.09.2019

ул. Осоавиахимовская, д.157 - 26.09.2019

ул. Осоавиахимовская, д.159 - 26.09.2019

ул. Осоавиахимовская, д.187 - 26.09.2019

ул. Осоавиахимовская, д.189 - 26.09.2019

ул. Сазонова, д.208 - 26.09.2019

ул. Сазонова, д.208/А - 26.09.2019

ул. Северная 14-я, д.151/А - 26.09.2019

ул. Северная 14-я, д.151/Б - 26.09.2019

ул. Северная 16-я, д.144/А - 26.09.2019

ул. Северная 16-я, д.150 - 26.09.2019

ул. Северная 16-я, д.150 корп.1 - 26.09.2019

ул. Северная 21-я, д.154 - 26.09.2019

ул. Северная 24-я, д.168 корп.1 - 26.09.2019

ул. Северная 24-я, д.168 корп.2 - 26.09.2019

ул. Северная 26-я, д.19 - 26.09.2019

ул. Северная 26-я, д.19 корп.1 - 26.09.2019

ул. Северная 27-я, д.1 - 26.09.2019

ул. Северная 27-я, д.1/А - 26.09.2019

ул. Северная 27-я, д.1/Б - 26.09.2019

ул. Северная 27-я, д.14 - 26.09.2019

ул. Северная 27-я, д.16 - 26.09.2019

ул. Северная 27-я, д.3 - 26.09.2019

ул. Северная 5-я, д.191 - 26.09.2019

ул. Северная 5-я, д.193 корп.1 - 26.09.2019

ул. Северная 5-я, д.195 - 26.09.2019

ул. Северная 5-я, д.197 - 26.09.2019

ул. Северная 5-я, д.197 корп.1 - 26.09.2019

ул. Северная 5-я, д.199 - 26.09.2019

ул. Северная 7-я, д.369 - 26.09.2019

ул. Славянская, д.1 - 26.09.2019

ул. Славянская, д.3 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.11 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.11 корп.1 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.13 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.15 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.15 корп.1 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.163 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.17 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.19 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.23 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.25 - 26.09.2019

ул. Совхозная 2-я, д.87/Б - 26.09.2019

ул. Совхозная, д.101/А - 26.09.2019

ул. Стрельникова, д.1 - 28.09.2019

ул. Стрельникова, д.10 - 28.09.2019

ул. Стрельникова, д.3 - 28.09.2019

ул. Стрельникова, д.4 - 28.09.2019

ул. Стрельникова, д.5 - 28.09.2019

ул. Стрельникова, д.6 - 28.09.2019

ул. Стрельникова, д.7 - 28.09.2019

ул. Стрельникова, д.8 - 28.09.2019

ул. Тарская, д.151/А - 26.09.2019

ул. Тюленина, д.1 - 28.09.2019

ул. Тюленина, д.1 корп.1 - 28.09.2019

ул. Тюленина, д.3 - 28.09.2019

ул. Тюленина, д.3 корп.1 - 28.09.2019

ул. Тюленина, д.3 корп.2 - 28.09.2019

ул. Тюленина, д.7 - 28.09.2019

ул. Тюленина, д.9 - 28.09.2019

ул. Тюленина, д.9 корп.1 - 28.09.2019

ул. Ф.И.Тютчева, д.11 - 26.09.2019

ул. Ф.И.Тютчева, д.11 корп.1 - 26.09.2019

ул. Ф.И.Тютчева, д.2 - 26.09.2019

ул. Ф.И.Тютчева, д.4 - 26.09.2019

ул. Ф.И.Тютчева, д.6 - 26.09.2019

ул. Ф.И.Тютчева, д.8 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.10 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.11 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.12 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.13 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.14 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.15 корп.1 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.15/А - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.16 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.17 корп.1 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.2 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.4 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.6 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.7 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.7/А - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.8 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.9 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев 2-я, д.9/А - 26.09.2019

ул. Челюскинцев, д.100 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев, д.102 корп.1 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев, д.102 корп.2 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев, д.106 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев, д.90 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев, д.98 - 26.09.2019

ул. Челюскинцев, д.98/А - 26.09.2019

городок Военный 16-й, д.393 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.404 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.406 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.408 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.415 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.416 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.426 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.461 - 27.09.2019

городок Военный 16-й, д.59 - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.11 - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.12 - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.13 - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.16 - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.21 - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.3/А - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.4 - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.5 - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.5/А - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.6/А - 27.09.2019

городок Комсомольский, д.8 - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.1 - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.10 - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.12 - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.14 - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.2 - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.3 - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.6 - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.6/А - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.6/В - 27.09.2019

ул. Берко Цемента, д.8 - 27.09.2019

ул. Блусевич, д.21 - 27.09.2019

ул. Блусевич, д.24 - 27.09.2019

ул. Блусевич, д.25 - 27.09.2019

ул. Блусевич, д.26 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.228 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.230 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.232 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.234 - 27.09.2019

ул. Богдана Хмельницкого, д.238 - 27.09.2019

ул. Братская, д.21 - 27.09.2019

ул. Братская, д.21/А - 27.09.2019

ул. Военная 1-я, д.5/А - 27.09.2019

ул. Военная 1-я, д.7 - 27.09.2019

ул. Военная 1-я, д.7 корп.1 - 27.09.2019

ул. Военная 1-я, д.7 корп.2 - 27.09.2019

ул. Вокзальная, д.27 - 27.09.2019

ул. Горького, д.54 - 27.09.2019

ул. Добролюбова, д.4 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 1-я, д.18 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 1-я, д.18 корп.1 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 1-я, д.20 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 1-я, д.40 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 1-я, д.40 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 2-я, д.1/А - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 2-я, д.3 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 2-я, д.5 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.10/А - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.11 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.12 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.13 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.14 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.15 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.20 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.22 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.24 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.24/А - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.26 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.3 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.5 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.7 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.8 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 3-я, д.9 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 4-я, д.10 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 4-я, д.12 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 4-я, д.4 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 4-я, д.6 - 27.09.2019

ул. Железнодорожная 4-я, д.8 - 27.09.2019

ул. Запорожская, д.10 - 27.09.2019

ул. Запорожская, д.6 - 27.09.2019

ул. Запорожская, д.7 - 27.09.2019

ул. Запорожская, д.8 - 27.09.2019

ул. Запорожская, д.9 - 27.09.2019

ул. Избышева, д.15 корп.1 - 27.09.2019

ул. Избышева, д.21 - 27.09.2019

ул. Избышева, д.23 - 27.09.2019

ул. Избышева, д.25 корп.1 - 27.09.2019

ул. Кирова, д.51 - 27.09.2019

ул. Промышленная 1-я, д.2 - 27.09.2019

ул. Промышленная 1-я, д.4 - 27.09.2019

ул. Рабочая 15-я, д.102 - 27.09.2019

ул. Рабочая 15-я, д.102/А - 27.09.2019

ул. Рабочая 15-я, д.88 - 27.09.2019

ул. Рабочая 15-я, д.90 - 27.09.2019

ул. Рабочая 17-я, д.110 - 27.09.2019

ул. Рабочая 17-я, д.91/А - 27.09.2019

ул. Рабочая 17-я, д.91/Б - 27.09.2019

ул. Рабочая 17-я, д.91/В - 27.09.2019

ул. Рабочая 17-я, д.99 - 27.09.2019

ул. Рабочая 19-я, д.127 - 27.09.2019

ул. Рабочая 19-я, д.129 - 27.09.2019

ул. Рабочая 19-я, д.81 - 27.09.2019

ул. Рабочая 19-я, д.83 - 27.09.2019

ул. Рабочая 19-я, д.84/А - 27.09.2019

ул. Рабочая 19-я, д.86 - 27.09.2019

ул. Рабочая 19-я, д.90/А - 27.09.2019

ул. Рабочая 20-я, д.73 - 27.09.2019

ул. Рабочая 25-я, д.125 - 27.09.2019

ул. Рабочая 5-я, д.64 - 27.09.2019

ул. Рабочая 5-я, д.66 - 27.09.2019

ул. Рабочая 5-я, д.66/А - 27.09.2019

ул. Рабочая 5-я, д.70 - 27.09.2019

ул. Рабочая 5-я, д.70/А - 27.09.2019

ул. Рабочая 5-я, д.70/Б - 27.09.2019

ул. Рабочая 5-я, д.85 - 27.09.2019

ул. Транспортная 4-я, д.10 - 27.09.2019

ул. Транспортная 4-я, д.12 - 27.09.2019

ул. Транспортная 4-я, д.14 - 27.09.2019

ул. Транспортная 4-я, д.3 - 27.09.2019

ул. Транспортная 4-я, д.5 - 27.09.2019

ул. Транспортная 4-я, д.50 - 27.09.2019

ул. Транспортная 4-я, д.54 - 27.09.2019

ул. Транспортная 4-я, д.7 - 27.09.2019

ул. Транспортная 4-я, д.9 - 28.09.2019

б-р. Победы, д.1 - 28.09.2019

б-р. Победы, д.10 - 28.09.2019

б-р. Победы, д.2/А - 28.09.2019

б-р. Победы, д.3 - 28.09.2019

б-р. Победы, д.4 - 28.09.2019

б-р. Победы, д.5 - 28.09.2019

б-р. Победы, д.6 - 28.09.2019

б-р. Победы, д.7 - 28.09.2019

б-р. Победы, д.8 - 28.09.2019

пер. Красный, д.1 - 28.09.2019

пер. Красный, д.3 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.26 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.30 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.30/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.34 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.34/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.36 корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.38 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.42 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.44 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.46 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.46/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.47 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.48 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.48/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.49 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.50 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.50 корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.50/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.52 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.52/Б - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.54 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.55 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.59 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.60/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.61 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.61/1 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.64 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.66 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.67 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.68 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.69 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.71 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.71/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.72 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.73 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.75 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.75/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.77 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.79 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.79/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.80 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.81 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.82/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.83 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.83/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.84 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.85 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.85/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.87 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.87/А - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.89 - 28.09.2019

пр-кт Карла Маркса, д.89/А - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.1 - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.10 - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.11 - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.12 - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.2 - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.3 - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.4 - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.5/Б - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.6 - 28.09.2019

проезд. Спортивный, д.8 - 28.09.2019

проезд. Тимуровский, д.2 - 28.09.2019

проезд. Тимуровский, д.3 - 28.09.2019

проезд. Тимуровский, д.4 - 28.09.2019

проезд. Тимуровский, д.5 - 28.09.2019

проезд. Тимуровский, д.6 - 28.09.2019

проезд. Тимуровский, д.8 - 28.09.2019

ул. 25 лет Октября, д.11 - 28.09.2019

ул. 25 лет Октября, д.13 - 28.09.2019

ул. 25 лет Октября, д.15 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.10 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.11 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.12 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.13 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.15 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.21 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.23 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.25 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.27 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.31 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.5 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.7 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.8 - 28.09.2019

ул. Академика Павлова, д.9 - 28.09.2019

ул. Ангарская, д.13 - 28.09.2019

ул. Ангарская, д.2 - 28.09.2019

ул. Ангарская, д.9 - 28.09.2019

ул. Братская, д.11 корп.1 - 28.09.2019

ул. Братская, д.15 - 28.09.2019

ул. Братская, д.17 - 28.09.2019

ул. Братская, д.3 - 28.09.2019

ул. Братская, д.5 - 28.09.2019

ул. Братская, д.9 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.1 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.10 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.12 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.13 корп.1 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.14 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.15 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.15 корп.1 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.16 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.17 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.18 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.2 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.20 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.4 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.6 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.7 - 28.09.2019

ул. В.Иванова, д.8 - 28.09.2019

ул. Военно-Продуктовый Пункт, д.2 - 28.09.2019

ул. Военно-Продуктовый Пункт, д.3 - 28.09.2019

ул. Военно-Продуктовый Пункт, д.4 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.1 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.10 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.12 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.12/А - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.14 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.18 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.2 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.20 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.22 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.6 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.8 - 28.09.2019

ул. Вокзальная, д.8/А - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.10 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.11/А - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.12 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.14 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.15 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.17 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.23 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.33 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.37 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.6 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.7 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.8 - 28.09.2019

ул. Гризодубовой, д.9 - 28.09.2019

ул. Желиховского, д.2 - 28.09.2019

ул. Желиховского, д.4 - 28.09.2019

ул. Желиховского, д.6 - 28.09.2019

ул. Избышева, д.4 - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.1 - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.1 корп.1 - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.1/2 - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.2 - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.3 - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.4 - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.4/А - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.5 - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.6 - 28.09.2019

ул. Ильичева, д.7 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.12 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.13 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.15 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.15/А - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.15/Б - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.17 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.18 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.19 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.20 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.21 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.22 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.23 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.24 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.25 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.26 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.27 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.28 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.29 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.31 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.32 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.33 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.34 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.35 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.36 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.37 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.38 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.39 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.40 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.41 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.42 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.43 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.44 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.45 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.46 - 28.09.2019

ул. Иртышская Набережная, д.48 - 28.09.2019

ул. Калинина, д.10 - 28.09.2019

ул. Калинина, д.10/А - 28.09.2019

ул. Калинина, д.11 - 28.09.2019

ул. Калинина, д.12 - 28.09.2019

ул. Калинина, д.13 - 28.09.2019

ул. Калинина, д.2 - 28.09.2019

ул. Калинина, д.4 - 28.09.2019

ул. Калинина, д.6 - 28.09.2019

ул. Калинина, д.8 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.10 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.14 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.16 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.17 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.18 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.20 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.23/А - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.24/А - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.25 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.25 корп.1 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.26 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.27 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.27/А - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.28 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.3 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.3/А - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.3/Б - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.3/В - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.38 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.38/А - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.40 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.42 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.6 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.8 - 28.09.2019

ул. Карбышева, д.9 - 28.09.2019

ул. Котельникова, д.10 - 28.09.2019

ул. Котельникова, д.11 - 28.09.2019

ул. Котельникова, д.12 - 28.09.2019

ул. Котельникова, д.2 - 28.09.2019

ул. Котельникова, д.4 - 28.09.2019

ул. Котельникова, д.6 - 28.09.2019

ул. Котельникова, д.7 - 28.09.2019

ул. Котельникова, д.8 - 28.09.2019

ул. Кучерявенко, д.10 - 28.09.2019

ул. Кучерявенко, д.3 - 28.09.2019

ул. Кучерявенко, д.3/А - 28.09.2019

ул. Кучерявенко, д.5 - 28.09.2019

ул. Кучерявенко, д.7 - 28.09.2019

ул. Кучерявенко, д.8 - 28.09.2019

ул. Леконта, д.6 - 28.09.2019

ул. Ленинская 10-я, д.4 - 28.09.2019

ул. Ленинская 9-я, д.1 - 28.09.2019

ул. Ленинская 9-я, д.3 - 28.09.2019

ул. Ленинская 9-я, д.5 - 28.09.2019

ул. Лобкова, д.20 - 28.09.2019

ул. Лобкова, д.22 - 28.09.2019

ул. Лобкова, д.3 - 28.09.2019

ул. Лобкова, д.4 - 28.09.2019

ул. Мануильского, д.1/Б - 28.09.2019

ул. Маркова, д.2 - 28.09.2019

ул. Маркова, д.4 - 28.09.2019

ул. Маркова, д.6 - 28.09.2019

ул. Марченко, д.11 - 28.09.2019

ул. Марченко, д.3 - 28.09.2019

ул. Марченко, д.9 - 28.09.2019

ул. Орловского, д.12 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.1 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.1/А - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.1/Б - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.1/В - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.1/Г - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.11 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.13 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.15 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.3 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.3/А - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.5 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.5/А - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.7 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.7 корп.1 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.9 корп.1 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.9 корп.2 - 28.09.2019

ул. Рождественского, д.9 корп.3 - 28.09.2019

ул. Серова, д.1 - 28.09.2019

ул. Серова, д.1/А - 28.09.2019

ул. Серова, д.1/Б - 28.09.2019

ул. Серова, д.1/В - 28.09.2019

ул. Серова, д.1/Г - 28.09.2019

ул. Серова, д.10 - 28.09.2019

ул. Серова, д.11 - 28.09.2019

ул. Серова, д.12 - 28.09.2019

ул. Серова, д.13 - 28.09.2019

ул. Серова, д.14 - 28.09.2019

ул. Серова, д.16 - 28.09.2019

ул. Серова, д.16/А - 28.09.2019

ул. Серова, д.18 - 28.09.2019

ул. Серова, д.18/А - 28.09.2019

ул. Серова, д.20 - 28.09.2019

ул. Серова, д.21 - 28.09.2019

ул. Серова, д.22 - 28.09.2019

ул. Серова, д.24 - 28.09.2019

ул. Серова, д.24/А - 28.09.2019

ул. Серова, д.24/Б - 28.09.2019

ул. Серова, д.24/В - 28.09.2019

ул. Серова, д.26 - 28.09.2019

ул. Серова, д.26/А - 28.09.2019

ул. Серова, д.3 - 28.09.2019

ул. Серова, д.39 - 28.09.2019

ул. Серова, д.4 - 28.09.2019

ул. Серова, д.4/А - 28.09.2019

ул. Серова, д.4/Б - 28.09.2019

ул. Серова, д.5 - 28.09.2019

ул. Серова, д.6 - 28.09.2019

ул. Серова, д.6/А - 28.09.2019

ул. Серова, д.7 - 28.09.2019

ул. Серова, д.8 - 28.09.2019

ул. Серова, д.8/А - 28.09.2019

ул. Серова, д.8/Б - 28.09.2019

ул. Серова, д.8/В - 28.09.2019

ул. Серова, д.8/Г - 28.09.2019

ул. Серова, д.9 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.1 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.10 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.12 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.12 корп.1 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.2 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.2 корп.1 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.3 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.4 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.6 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.6 корп.1 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.7 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.8 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.8 корп.1 - 28.09.2019

ул. Сулеймана Стальского, д.9 - 28.09.2019

ул. Труда, д.1 - 28.09.2019

ул. Труда, д.10 - 28.09.2019

ул. Труда, д.11 - 28.09.2019

ул. Труда, д.12 - 28.09.2019

ул. Труда, д.17 - 28.09.2019

ул. Труда, д.21 - 28.09.2019

ул. Труда, д.29 - 28.09.2019

ул. Труда, д.3 - 28.09.2019

ул. Труда, д.31 - 28.09.2019

ул. Труда, д.33 - 28.09.2019

ул. Труда, д.35 - 28.09.2019

ул. Труда, д.42 - 28.09.2019

ул. Труда, д.49 - 28.09.2019

ул. Труда, д.5 - 28.09.2019

ул. Труда, д.7 - 28.09.2019

ул. Труда, д.9 - 28.09.2019

ул. Труда, д.9/А - 28.09.2019

ул. Федора Крылова, д.10 - 28.09.2019

ул. Федора Крылова, д.2 - 28.09.2019

ул. Федора Крылова, д.3 - 28.09.2019

ул. Федора Крылова, д.4 - 28.09.2019

ул. Федора Крылова, д.5 - 28.09.2019

ул. Федора Крылова, д.6 - 28.09.2019

ул. Федора Крылова, д.8 - 28.09.2019

ул. Циолковского, д.2 - 28.09.2019

ул. Циолковского, д.4 - 28.09.2019

ул. Циолковского, д.4/А - 28.09.2019

ул. Циолковского, д.6 - 28.09.2019

ул. Циолковского, д.6 корп.1 - 28.09.2019

ул. Чайковского, д.1 - 28.09.2019

ул. Чайковского, д.10 - 28.09.2019

ул. Чайковского, д.12 - 28.09.2019

ул. Чайковского, д.3 - 28.09.2019

ул. Чайковского, д.4 - 28.09.2019

ул. Чайковского, д.6 - 28.09.2019

ул. 10 лет Октября, д.219 корп.1 - 29.09.2019

пгт РВ-49, д.3 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.131 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.157 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.159 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.161 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.161/Б - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.161/Г - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.161/Е - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.163 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.163 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.163 корп.2 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.163 корп.3 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.163/А - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.163/Б - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.165 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.165 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.165 корп.2 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.165/Б - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.165/В - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.165/Г - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.167 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.167 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.167 корп.2 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.167 корп.3 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.167/А - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.167/Б - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.169 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.169/А - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.169/Б - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.171 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.173 корп.1 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.173 корп.3 - 26.09.2019

пр-кт Мира, д.173/А - 26.09.2019

ул. Попова, д.1 - 26.09.2019

ул. Попова, д.11 - 26.09.2019

ул. Попова, д.3 - 26.09.2019

ул. Попова, д.3 корп.1 - 26.09.2019

ул. Попова, д.3 корп.3 - 26.09.2019

ул. Попова, д.5 - 26.09.2019

ул. Попова, д.7 - 26.09.2019

ул. Попова, д.9 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.15 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.15 корп.1 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.17 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.17 корп.2 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.19 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.21 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.21 корп.2 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.21 корп.3 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.23 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.23 корп.2 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.23/1 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.23/3 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.25/1 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.25/2 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.27 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.29 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.29 корп.2 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.29/1 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.5 - 26.09.2019

ул. Пригородная, д.5 корп.1 - 26.09.2019

пер. Камерный, д.1 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.10 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.11 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.13 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.14 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.15 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.16 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.17 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.2 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.3 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.36 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.36/А - 28.09.2019

пер. Камерный, д.36/Б - 28.09.2019

пер. Камерный, д.38 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.38/А - 28.09.2019

пер. Камерный, д.38/Б - 28.09.2019

пер. Камерный, д.4 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.40 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.42 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.44 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.46 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.48 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.49 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.49/А - 28.09.2019

пер. Камерный, д.5 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.50 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.51 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.52 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.54/А - 28.09.2019

пер. Камерный, д.6 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.7 - 28.09.2019

пер. Камерный, д.8 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.101 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.101 корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.103 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.105 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.109 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.111 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.32 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.97/А корп.2 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.97/А корп.3 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.97/а/1 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.97/В - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.97/Г - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.97/Д корп.1 - 28.09.2019

пр-кт Космический, д.97/Д корп.2 - 28.09.2019

пр-кт Мира, д.100 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.100/А - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.100/Б - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.100/В - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.102 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.104 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.104 корп.1 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.106 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.106/А - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.106/Б - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.108/А - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.108/Б - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.90 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.90 корп.1 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.92 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.96 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.96/А - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.98 - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.98/А - 29.09.2019

пр-кт Мира, д.98/Б - 29.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.58 - 29.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.60 - 29.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.62 - 29.09.2019

ул. 20 Партсъезда, д.64 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.40 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.40/А - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.42 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.44 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.45 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.46 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.48 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.50 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.51 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.52 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.53 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.54/А - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.55 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.56 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.56 корп.1 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.57 - 29.09.2019

ул. 22 Апреля, д.57/А - 29.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.12 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.13/А - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14/А - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14/Б - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14/В - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.15 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.16 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.16/А - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.17 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2/А - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2/Б - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2/В - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.3 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4/А - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4/Б - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4/В - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.5 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.5/А - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.5/В - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.7 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.7/А - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8 - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8/А - 28.09.2019

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.9 - 28.09.2019

ул. 50 лет Октября, д.116 - 29.09.2019

ул. 50 лет Октября, д.116 корп.1 - 29.09.2019

ул. 50 лет Октября, д.118 - 29.09.2019

ул. 50 лет Октября, д.118/А - 29.09.2019

ул. 50 лет Октября, д.98 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.101 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.103 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.107 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.107 корп.1 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.109 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.109/А - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.111 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.113 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.114 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.114 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.118 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.119 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.120 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.122 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.126 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.128 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.130 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.132 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.93 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.93/А - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.95 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.97 - 29.09.2019

ул. 50 лет Профсоюзов, д.97/А - 29.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.1 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.1/А - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.1/Б - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.1/В - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.10 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.10/А - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.10/Б - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.12 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.12/А - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.12/Б - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.14 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.14/А - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.16 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.16/А - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.18 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.18/А - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.18/Б - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.2 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.20 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.20/А - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.22 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.3 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.4 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.5 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.6 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.7 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.8 - 28.09.2019

ул. 75 Гвардейской Бригады, д.9 - 28.09.2019

ул. Ермолаева, д.10 - 28.09.2019

ул. Ермолаева, д.11 - 28.09.2019

ул. Ермолаева, д.12 - 28.09.2019

ул. Ермолаева, д.5 - 28.09.2019

ул. Ермолаева, д.6 - 28.09.2019

ул. Ермолаева, д.7 - 28.09.2019

ул. Ермолаева, д.8 - 28.09.2019

ул. Ермолаева, д.9 - 28.09.2019

ул. Кордная 4-я, д.58 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.10 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.11 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.11/Б - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.12 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.13 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.13/А - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.14 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.15 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.16 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.17 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.19 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.20 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.21 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.23 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.24 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.25 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.26 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.27 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.28 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.47 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.49 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.51 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.53 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.55 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.57 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.59 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.6 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.61 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.63 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.65 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.67/А - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.69 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.71 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.8 - 28.09.2019

ул. Кордная 5-я, д.9 - 28.09.2019

ул. Круговая, д.4/А - 29.09.2019

ул. Круговая, д.4/Б - 29.09.2019

ул. Круговая, д.6/Б - 29.09.2019

ул. Круговая, д.8 - 29.09.2019

ул. Круговая, д.8/А - 29.09.2019

ул. Магистральная, д.69 - 29.09.2019

ул. Магистральная, д.74 - 29.09.2019

ул. Магистральная, д.76 - 29.09.2019

ул. Магистральная, д.81 - 29.09.2019

ул. Магистральная, д.82 - 29.09.2019

ул. Магистральная, д.82/А - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.15 - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.22 - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.24 - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.24/А - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.24/Б - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.26 - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.26/А - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.27 - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.28 - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.3 - 29.09.2019

ул. Мамина-Сибиряка, д.9 - 29.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.62 - 28.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.62 корп.1 - 28.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.63 - 28.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.65 - 28.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.69 - 28.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.71 - 28.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.73 - 28.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.75 - 28.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.77 - 28.09.2019

ул. Молодежная 3-я, д.81 - 28.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.27 - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.27/А - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.29 - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.30 - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.31 - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.31/А - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.31/Б - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.31/В - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.33 - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.35 - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.37 - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.38 - 29.09.2019

ул. Нефтезаводская, д.38/А - 29.09.2019

ул. Олимпийская, д.1 - 28.09.2019

ул. Олимпийская, д.2 - 28.09.2019

ул. Олимпийская, д.3 - 28.09.2019

ул. Олимпийская, д.3/А - 28.09.2019

ул. Олимпийская, д.4 - 28.09.2019

ул. Олимпийская, д.5 - 28.09.2019

ул. Олимпийская, д.6 - 28.09.2019

ул. Олимпийская, д.6/А - 28.09.2019

ул. Олимпийская, д.7 - 28.09.2019

ул. Петра Осминина, д.17/Б - 28.09.2019

ул. Петра Осминина, д.17/В - 28.09.2019

ул. Петра Осминина, д.26 - 28.09.2019

ул. Петра Осминина, д.28 - 28.09.2019

ул. Петра Осминина, д.30 - 28.09.2019

ул. Пономаренко, д.2 - 28.09.2019

ул. Романенко, д.10 - 28.09.2019

ул. Романенко, д.10/А - 28.09.2019

ул. Романенко, д.10/Б - 28.09.2019

ул. Романенко, д.12 - 28.09.2019

ул. Романенко, д.13 - 28.09.2019

ул. Романенко, д.13/А - 28.09.2019

ул. Романенко, д.14 - 28.09.2019

ул. Романенко, д.14/А - 28.09.2019

ул. Романенко, д.14/Б - 28.09.2019

ул. Романенко, д.15 - 28.09.2019

ул. Романенко, д.15/Б - 28.09.2019

ул. Романенко, д.16/А - 28.09.2019

ул. Романенко, д.16/Б - 28.09.2019

ул. Романенко, д.7 - 28.09.2019

ул. Романенко, д.7/А - 28.09.2019

ул. Романенко, д.8 - 28.09.2019

ул. Романенко, д.9 - 28.09.2019

ул. Рощинская, д.1 - 28.09.2019

ул. Рощинская, д.2 - 28.09.2019

ул. Энергетиков, д.69 - 29.09.2019

ул. Энергетиков, д.69/А - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.16 - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.61 - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.61/Б - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.63 - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.63/А - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.63/Б - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.63/В - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.65 - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.65/А - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.65/Б - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.65/В - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.67 - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.67/А - 29.09.2019

ул. Энтузиастов, д.67/Б - 29.09.2019

ул. Юбилейная, д.1 - 28.09.2019

ул. Юбилейная, д.2 - 28.09.2019

ул. Юбилейная, д.3 - 28.09.2019

ул. Юбилейная, д.4 - 28.09.2019

ул. Юбилейная, д.5 - 28.09.2019

ул. Юбилейная, д.6 - 28.09.2019

ул. Юбилейная, д.7 - 28.09.2019