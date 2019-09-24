Стало известно, когда в Омске включат отопление в 2019 году

С наступлением холодов омичи все чаще интересуются, когда в Омске в 2019 году включат отопление. В последние дни у нас в регионе резко похолодало, а также подул сильный ветер. Столбик термометра даже днем поднимается не выше +8 градусов, температура ночью и того ниже. В ближайшие дни синоптики прогнозируют только похолодание. В среду, 26 сентября, температура ночью опустится до -1 градуса, а на ближайшие выходные и вовсе прогнозируют снег.

В связи с резким похолоданием омичи включают обогреватели в ожидании включения отопления. В мэрии уже назвали примерные сроки начала отопительного сезона в Омске – тепло в квартиры начнет поступать после 25 сентября.

Напомним, для включения отопления среднесуточная температура воздуха не должна превышать +8 градусов в течении пяти дней. В мэрии отметили, что тепло в садики и школы уже пустили после многочисленных жалоб родителей детей, которым приходилось носить теплые вещи на уроках и в группах.

- На сегодняшний день все объекты социальной сферы и жилой фонд готовы к приему тепла. Завершается комплексная проверка Ростехнадзором 64 теплоисточников, расположенных на территории города. Фактически они уже готовы к подаче тепла на 100%. После окончания инспекции на каждый объект будут выданы паспорта готовности. Все 27 котельных муниципального предприятия «Тепловая компания» также полностью готовы к зиме. Летом были отремонтированы 70 котлов и 100 единиц насосного оборудования, - уточнили в мэрии.