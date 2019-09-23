В лесу под Омском нелюди бросили умирать парализованную собаку

Стойкости и жизнелюбию этого дворняги с большими грустными глазами могут позавидовать многие люди. Песику, которого назвали Ноем, удалось спастись чудом. В самой гуще леса под Омском грибники заметили комок шерсти, который из последних сил плакал и звал людей на помощь. Выяснилось, что у бедолаги парализована задняя часть тела. Бывшие хозяева, судя по всему, решили избавиться от него самым бесчеловечным способом - просто вывезли за два км от ближайшего поселка, в место, из которого он не сможет выбраться, и обрекли на голодную смерть.

– С каждым днем истории животных просто все больше рвут душу на части, – рассказывает омский волонтер Мария Кононович. – Мальчишку обнаружили добрые люди, которые просто пришли в лес. Если бы была плохая погода, но Ной так и погиб бы в этих кустах! Он был весь в клещах и в ранах.

Фото: Мария Кононович

Кроме того, после осмотра ветеринара выяснилось, что Ной истощен и крайне обезвожен, у него повышена температура. Почему у него не работают задние лапы, еще предстоит выяснить, возможно, недавно его сбила машина и он навсегда останется инвалидом. Впрочем, ветеринары дают хороший прогноз на его спасение, но на это нужны лекарства и деньги.

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