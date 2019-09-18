Делая селфи с пистолетом, омичка спутала спусковой крючок с кнопкой телефона и выстрелила в голову

Несчастным случаем обернулась фотосессия 36-летней жительницы окраины города Омска. Женщина находилась в квартире со своим мужем, который в момент трагедии вышел в соседнюю комнату. Она взяла травматический пистолет супруга и хотела сделать эффектное селфи, чтобы впечатлить своих подписчиков.

Сделав несколько фотографий, омичка на очередном фото нажала не туда - женщина перепутала спусковой механизм пистолета и кнопку на экране смартфона. Омичка выстрелила из пистолета прямо себе в голову. Муж женщины прибежал на звук выстрела и крики женщины. Испуганный супруг вызвал скорую, и омичку увезли в больницу, где сейчас медики борются за ее жизнь. Она получила серьезную черепно-мозговую травму.

Как сообщили в полиции, о произошедшем они узнали из больницы, в которую поступила любительница острых фото. Стражи порядка поехали осматривать квартиру, в которой все произошло, и неожиданно обнаружили там несколько видов оружия.

В квартире находились гладкоствольное ружье и травматический пистолет – они были зарегистрированы на супруга омички. Однако на этом интересные находки не закончились – оперативники обнаружили самодельное восточное оружие – нунчаки. Теперь на мужа травмированной омички завели уголовное дело за незаконное изготовление оружия, а следователям предстоит выяснить, зачем мужчина хранит такое количество оружия в обычной квартире.