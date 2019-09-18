В Омске ребенок-инвалид придумал историю о нападении на него взрослых хулиганов

16-летний омский школьник по имени Вова накануне поднял на уши чуть ли не весь город. Началось все с того, что подросток пришел домой с разбитым коленом. Маме он рассказал практически эпос. Мол, когда они с приятелем гуляли по улице Чокана Валиханова, к ним подошли двое пьяных взрослых и попросили деньги на проезд. Когда парни отказали, хулиганы их избили.

Испуганная родительница повезла сына в травматологию. Потом ей пришлось оплачивать дорогостоящее МРТ, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. Пока его обследовали, фантазер даже придумал описание негодяев. Эту «ориентировку» медики передали полицейским. Вскоре к расследованию преступления подключился и следственный комитет.

Более того, маме Вовы в соцсетях написала «свидетельница» происшествия. Она утверждала, что видела, как избивали сына женщины и позвала на помощь прохожих.

Маме подростка в соцсети даже написала «свидетельница».

Все открылось только вечером. Сначала мама подростка попросила не писать об этой истории. Чуть позже объяснила, почему:

– Это ужасно... Вова все наврал. Он просто упал, когда баловался с другом. В центре гулял, упал и повредил ногу. И придумал эту историю, чтобы я его не наругала, якобы, и не запретила гулять с этим другом, – рассказала «Комсомолке» мама выдумщика. – Я не ожидала такого от него. Два дня по больницам и полиции мотаюсь с грудничком на руках... Поставила на уши весь город... А он так по-свински меня подставил, просто обманул. Вы не представляете, как я расстроена! Я с ним с детства как с писаной торбой ношусь – он болеет, у него инвалидность. В школу-домой – на машине, вещи – только бренд, телефоны, планшеты, компьютеры. Хочу извиниться перед всеми за эту историю.

Сегодня и силовики опубликовали информацию, что проверка этого инцидента завершена. В любом случае желаем Владимиру скорейшего выздоровления.