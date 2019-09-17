Эксперты: Из Омска массово уезжает молодежь, получившая хорошее образование

Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование и выяснил, из каких городов чаще всего уезжает молодежь. К сожалению, Омск попал в число лидеров этого антирейтинга. Причем, как выяснилось уезжают как раз из тех городов, где можно получить хорошее образование.

– Это означает, во-первых, знакомство с высокими стандартами качества жизни, с другой стороны, хорошее современное разностороннее образование подразумевает возможности выбора рабочих мест с достаточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих крупных городах, таких как Омск и Челябинск, на всех желающих не хватает, – прокомментировал ТАСС итоги исследования директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Также выяснилось, что больше всего молодежи, готовой переехать в поисках лучшей жизни, – в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. В этих городах наиболее сильно заметно расслоение население по доходам. Меньше всего потенциальных трудовых мигрантов – в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе и Москве.