Омские таксисты станут еще и экскурсоводами

21-летний Владислав Болдыжев только недавно вернулся из армии. Раньше он работал дальнобойщиком, но его грузовичок сломался, и молодому человеку пришлось переквалифицироваться в таксисты. На новом месте он трудится всего три месяца, и уже стал лучшим среди коллег – накануне победил на региональном этапе конкурса «Лучший водитель такси – 2019».

Победитель конкурса Владислав БолдыжевФото: Личный архив

– Всего участвовали 22 водителя, от нашего таксопарка трое, в том числе и начальник. Он занял третье место, а я – первое. Но шеф не обиделся, наоборот, был очень рад, что у него появился такой сотрудник, – рассказывает Владислав. – Одно из заданий оказалось довольно сложным: надо было на скорость проехать по трассе с четырьмя поворотами. При этом на крыше машины стоял стакан, наполненный до краев водой. Я мог бы проехать и на второй передаче. В итоге решил все-таки перестраховаться и поехал медленно, на первой. Но зато не пролил ни капли воды и победил.

Конкурс, кстати, проводили очень серьезно. Участникам надо было сдать несколько тестов – на знание ПДД, основ оказания первой медпомощи и по истории Омска. Чтобы с последним было легче справиться, сотрудники регионального минкультуры провели для таксистов дополнительное занятие.

Недавно Владислав вернулся из армии, где управлял большими машинамиФото: Личный архив

А еще Владислав успел поработать дальнобойщикомФото: Личный архив

– Я коренной омич и хорошо знаю город, но некоторые вещи были для меня удивительными, – говорит таксист. – Например, вы знали, что статуи на здании транспортного университета – все женщины, а одна из них беременная? Теперь при случае буду рассказывать пассажирам.

Такие занятия с омскими водителями провели неслучайно. Уже в ноябре в городе пройдет форум России и Казахстана, куда приедут президенты этих двух стран. Таксисты – практически первые люди, которых увидят здесь гости. Чтобы не ударить в грязь лицом им придется стать еще и немного экскурсоводами.

Фото: пресс-служба областного правительства

– Я в принципе часто советую иногородним, куда в Омске можно сходить и что интересного посмотреть. Тут надо быть психологом. Сразу понятно, кто заинтересован в беседе, а кто хочет помолчать. Мне тоже интересно общаться. За редкими исключениями попадаются приятные люди. Один раз даже вез француза, но он всю дорогу по сотовому проговорил. А так, если что, я смогу объясниться с иностранцем по-английски. В крайнем случае есть телефон с гугл-переводчиком.

Владислав рассказал, что таксистом работать интереснее, но значительно сложнее, чем дальнобойщиком.

– Вот вчера я по городу проехал 400 км, рабочий день с перерывом на обед длился 12 часов, – сетует водитель. – А это пробки, не очень хорошие дороги и постоянная концентрация внимания. И, кстати, часто смотрю на коллег и, мягко скажем, удивляюсь их поведению на дороге. Иногда и сам вызываю такси для себя или своей девушки. И больше всего раздражает, что почти все машины просто очень грязными приезжают. Ну как так можно! Я хоть и не на своей работаю, но стараюсь за ней следить. У нас в конторе есть автомойщики, но я после них еще часа по два сам с тряпочкой полирую машину до блеска.

В конкурсе участвовали больше 20 таксистовФото: Личный архив

– А есть районы города, пользующиеся у таксистов дурной славой?

– Тут без сюрпризов – Старый Кировск и особенно Порт-Артур. Там частный сектор и дорог нет вообще. После дождя практически не проехать. Я стараюсь не брать туда заказы.

Одно из испытаний - нужно не разлить стакан на крыше машиныФото: Личный архив

Кстати, скорее всего именно во время форума Владислав может и не успеть поработать. В начале ноября он едет представлять наш город уже на всероссийский конкурс водителей в Сочи. За победу ему предстоит бороться на олимпийской трассе местного автодрома.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель Туристского информационного центра Омской области Дарья Шалда:

– В процессе обучения конкурсанты продемонстрировали хороший уровень знаний о городе, его истории и культуре, задавали много уточняющих вопросов, делились своими историями о том, как подвозили туристов и что у них пассажиры спрашивали. Приобретенные знания пригодятся водителям такси и в дни проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Летом мы также провели обучающие курсы для сотрудников омских гостиниц и отелей и получили много положительных отзывов.