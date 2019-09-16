2019-09-16T10:31:30+03:00
Общество

В Омске сотрудники МЧС спасли девочку, провалившуюся в ливневку

Сейчас с ребенком уже все в порядке
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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ЧП случилось сегодня, 16 сентября, в районе остановки «Диспетчерская» в Амурском поселке. Гулявшая там шестилетняя девочка оступилась и угодила коленкой в решетку ливневой канализации. Мама ребенка не смогла самостоятельно освободить ее из ловушки. Испуганная женщина обратилась за помощью к спасателям.

На место происшествия приехало отделение второй пожарно-спасательной части. Посовещавшись, сотрудники МЧС решили, что разжать решетку гидравлическим инструментом будет безопаснее для ребенка, чем разрезать.

Фото: 55.mchs.gov.ru

Фото: 55.mchs.gov.ru

– Увидев инструмент, девочка, конечно, испугалась, – рассказал подробности случившегося начальник караула второй пожарно-спасательной части Даниэль Ахмадеев. – Но мы старались ее успокоить, говорили подбадривающие слова. Аккуратно, чтобы не навредить ребенку, с помощью гидравлических ножниц мы разжали прутья решетки. И «пленница» была спасена.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что с начала года подразделения омской пожарно-спасательной службы вызволили из беды более 630 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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