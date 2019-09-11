В Омске установили первую теплую остановку

В Омске сегодня установили первую теплую остановку. Она появилась у торгового центра «Фестиваль» на остановке 11-й микрорайон. Там установили большой павильон, который подключат ко всем коммуникациям в течение двух дней. После этого омичи в любую погоду смогут ожидать свой транспорт с комфортом.

Такой павильон будет совмещен с местом для торговли, также там появятся лавочки для ожидания транспорта и бесплатный Wi-Fi. Внутри установят кондиционеры с теплым и холодным воздухом, систему видеонаблюдения, тревожную кнопку, систему пожаротушения и систему для проигрывания музыки. У остановочного павильона будут стеклянные окна и двери, через которые омичи смогут наблюдать за подходящим на остановку транспортом.

Остановка появилась у ТЦ "Фестиваль"Фото: vk.com

Всего в Омске установят 23 такие теплые остановки. Установка каждой обойдется городу в сумму от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Аукцион на установку павильонов выиграла компания «Капитал-Строй». Помимо установки самого павильона и подключения его к коммуникациям, компания должна будет благоустроить территорию вокруг. Рядом расширят тротуары, озеленят территорию, а также установят вазоны и лавочки.

Помимо установки теплых остановок в Омске планируют заменить некоторые старые остановки и объединить их с торговыми комплексами. Так, новые остановочные комплексы появятся на центральных магистралях Омска: по улицам Красный Путь, Гагарина, Интернациональной и других, а также по улицам 10 лет Октября (ООТ «Улица 6-я Линия», «Улица 20-я Линия»), Декабристов (ООТ «Степная»), Багратиона (ООТ «Магазин «Заря»), 21-я Амурская (ООТ «Улица 21-я Амурская»), 4-я Челюскинцев (ООТ «Амурский рынок»).

Все теплые павильоны планируют установить до наступления холодов.

ВАЖНО!

Список остановок, на которых появятся теплые павильоны

Центральный округ

- «Улица Рабиновича» (с обеих сторон),

- «Дом Туриста»;

- «Главпочтамт»;

- «Магазин «Жемчужина»;

- «Площадь Ленина»;

- «КДЦ «Маяковский»;

- «Магазин «Голубой огонек»;

- «Цирк», «Театральная площадь»;

- «Улица 6-я Линия»

- «Госпиталь»;

Кировский округ

- ООТ «11-й микрорайон»;

- «Поворотная» (с обеих сторон);

- «Администрация КАО»;

Ленинский округ

- ООТ «Поселок Южный»;

- «Железнодорожный вокзал»;

Октябрьский округ

- ООТ «Кинотеатр «Космос»;

- «Улица Лизы Чайкиной»;

Советский округ

- ООТ «Кристалл»;

- «Городок Водников» (с обеих сторон).