В Омске установили первую теплую остановку
В Омске сегодня установили первую теплую остановку. Она появилась у торгового центра «Фестиваль» на остановке 11-й микрорайон. Там установили большой павильон, который подключат ко всем коммуникациям в течение двух дней. После этого омичи в любую погоду смогут ожидать свой транспорт с комфортом.
Такой павильон будет совмещен с местом для торговли, также там появятся лавочки для ожидания транспорта и бесплатный Wi-Fi. Внутри установят кондиционеры с теплым и холодным воздухом, систему видеонаблюдения, тревожную кнопку, систему пожаротушения и систему для проигрывания музыки. У остановочного павильона будут стеклянные окна и двери, через которые омичи смогут наблюдать за подходящим на остановку транспортом.
Остановка появилась у ТЦ "Фестиваль"Фото: vk.com
Всего в Омске установят 23 такие теплые остановки. Установка каждой обойдется городу в сумму от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Аукцион на установку павильонов выиграла компания «Капитал-Строй». Помимо установки самого павильона и подключения его к коммуникациям, компания должна будет благоустроить территорию вокруг. Рядом расширят тротуары, озеленят территорию, а также установят вазоны и лавочки.
Помимо установки теплых остановок в Омске планируют заменить некоторые старые остановки и объединить их с торговыми комплексами. Так, новые остановочные комплексы появятся на центральных магистралях Омска: по улицам Красный Путь, Гагарина, Интернациональной и других, а также по улицам 10 лет Октября (ООТ «Улица 6-я Линия», «Улица 20-я Линия»), Декабристов (ООТ «Степная»), Багратиона (ООТ «Магазин «Заря»), 21-я Амурская (ООТ «Улица 21-я Амурская»), 4-я Челюскинцев (ООТ «Амурский рынок»).
Все теплые павильоны планируют установить до наступления холодов.
ВАЖНО!
Список остановок, на которых появятся теплые павильоны
Центральный округ
- «Улица Рабиновича» (с обеих сторон),
- «Дом Туриста»;
- «Главпочтамт»;
- «Магазин «Жемчужина»;
- «Площадь Ленина»;
- «КДЦ «Маяковский»;
- «Магазин «Голубой огонек»;
- «Цирк», «Театральная площадь»;
- «Улица 6-я Линия»
- «Госпиталь»;
Кировский округ
- ООТ «11-й микрорайон»;
- «Поворотная» (с обеих сторон);
- «Администрация КАО»;
Ленинский округ
- ООТ «Поселок Южный»;
- «Железнодорожный вокзал»;
Октябрьский округ
- ООТ «Кинотеатр «Космос»;
- «Улица Лизы Чайкиной»;
Советский округ
- ООТ «Кристалл»;
- «Городок Водников» (с обеих сторон).
ИСТОЧНИК KP.RU