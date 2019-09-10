2019-09-10T08:11:32+03:00
Общество

В Омске ТСЖ, отсудившее у пенсионера 6 тысяч за клевету, заставило его расклеивать листовки с извинениями

Мужчина обвинял ТСЖ в воровстве
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске ТСЖ, отсудившее у пенсионера 6 тысяч за клевету, заставило его расклеивать листовки с извинениямиВ Омске ТСЖ, отсудившее у пенсионера 6 тысяч за клевету, заставило его расклеивать листовки с извинениямиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

У пенсионера не заладились отношения со своими соседями в многоквартирном доме по улице Омская. Дом принадлежит товариществу собственников жилья (ТСЖ) и управляется группой активистов от дома. Активисты собирают деньги, начисляют платежи и проводят текущий ремонт дома. Однако активному пенсионеру показалось, что средства расходуются не по назначения, а попросту уходят кому-то в карман. Омич обвинил двух членов ТСЖ в том, что они присваивали деньги, которые он и другие жильцы платили за капремонт. Мужчина регулярно устраивал скандалы, чем и разозлил активистов – они подали на него в суд за клевету.

Обиженные члены ТСЖ потребовали по 20 тысяч компенсации на каждого за моральный ущерб. Как пояснили в пресс-службе судебных приставов, члены ТСЖ заявили, что 64-летний пенсионер порочил их честь и достоинство.

В суде мужчина заявил, что некоторые члены ТСЖ украли порядка миллиона рублей, которые жильцы исправно платили по квитанциям. Однако суд признал такую информацию клеветой и выдумками мужчины. По решению суда пенсионер должен был выплатить по 3 тысячи рублей в качестве компенсации, также ему нужно было написать опровержение своих слов.

Как пояснили приставы, мужчина должен был вручить опровержение каждому жителю дома или вложить их в почтовый ящик, также можно было расклеить листовки на досках объявлений. Приставы проконтролировали пенсионера – в каждом подъезде действительно висело объявление с опровержением его слов. Однако теперь ему еще придутся заплатить 6 тысяч в качестве компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Редакторы сельских газет станут рупорами государственной реформы на селе
Зданию музея имени Достоевского в Омске вернули исторический облик
Пьяный омич без прав угнал машину и обматерил задержавших его полицейских
В Омске произошло курьезное ДТП
В Омске поймали пенсионера с крупной партией героина
Рядом со скульптурой Городового в Омске появится собака-охранник
Омский картодром перекопали ради археологов
На омича, угнавшего у подростка гироскутер, завели уголовное дело
В Омском филиале Россети Сибирь завершился сезон работы энергоотряда «Сила Сибири»
Почему болит спина?
Московская комиссия оценила омские дороги на «тройку»
В Омской области ищут еще одного пропавшего грибника
В Омске начался суд над бывшим замглавы регионального Росприроднадзора
Tele2 приглашает жителей Омска за связью, кофе и фермерским сыром