В Омске ТСЖ, отсудившее у пенсионера 6 тысяч за клевету, заставило его расклеивать листовки с извинениями

У пенсионера не заладились отношения со своими соседями в многоквартирном доме по улице Омская. Дом принадлежит товариществу собственников жилья (ТСЖ) и управляется группой активистов от дома. Активисты собирают деньги, начисляют платежи и проводят текущий ремонт дома. Однако активному пенсионеру показалось, что средства расходуются не по назначения, а попросту уходят кому-то в карман. Омич обвинил двух членов ТСЖ в том, что они присваивали деньги, которые он и другие жильцы платили за капремонт. Мужчина регулярно устраивал скандалы, чем и разозлил активистов – они подали на него в суд за клевету.

Обиженные члены ТСЖ потребовали по 20 тысяч компенсации на каждого за моральный ущерб. Как пояснили в пресс-службе судебных приставов, члены ТСЖ заявили, что 64-летний пенсионер порочил их честь и достоинство.

В суде мужчина заявил, что некоторые члены ТСЖ украли порядка миллиона рублей, которые жильцы исправно платили по квитанциям. Однако суд признал такую информацию клеветой и выдумками мужчины. По решению суда пенсионер должен был выплатить по 3 тысячи рублей в качестве компенсации, также ему нужно было написать опровержение своих слов.

Как пояснили приставы, мужчина должен был вручить опровержение каждому жителю дома или вложить их в почтовый ящик, также можно было расклеить листовки на досках объявлений. Приставы проконтролировали пенсионера – в каждом подъезде действительно висело объявление с опровержением его слов. Однако теперь ему еще придутся заплатить 6 тысяч в качестве компенсации.