2019-09-06T13:06:27+03:00
Происшествия

В Омске родителям-садистам, кидавшимся на детей с ножом, дали 15 лет тюрьмы

Они издевались над сыновьями несколько лет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Дом, в котором жила семья. Фото: СУ СК РФ по Омской областиДом, в котором жила семья. Фото: СУ СК РФ по Омской области
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Жуткая история произошла в одном из отдаленных сел Москаленского района Омской области. В частном доме там жила вполне обычная семья Амельченко. 32-летний Михаил и 36-летняя Людмила воспитывали двоих детей. Младший – 4-летний Саша был сыном Людмилы от другого мужчины, а 5-летний Коля – их совместным сыном (имена детей изменены). Однако родители совсем не любили своих детей, или попросту не знали, как их воспитывать, поэтому срывали всю злость на них.

Об издевательствах над детьми следователи узнали только в 2018 году, когда детям было 3 и 4 года соответственно. В органы опеки обратились сотрудники районной больницы, которые заметили слишком странные порезы на телах детей, а также регулярные обращения с самыми разными травмами.

За последний год Михаил Амельченко дважды чуть не покалечил 5-летнего Колю. В первый раз он накинулся с ножом на малыша и поранил ему ногу, а во второй раз он уже порезал ребенку ухо. Доставалось и младшему Саше – однажды отец его зверски избил, сломав 3-летнему тогда малышу бедренную кость. Уже в январе этого году к жестоким избиениям подключилась и мама мальчиков. Родители вместе избили старшего Колю – у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму.

На мать мальчиков, после того, как все стало известно, завели 2 уголовных дела, а на отца – 5 дел. Родителям-садистам накануне вынесли приговор – на двоих они получили 15 лет тюрьмы.

- Приговором суда Людмиле Амельченко назначено в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Михаилу Амельченко – в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Также следователи теперь проверяют органы опеки и местную полицию, которые вовремя не отреагировали на поступки жестоких родителей и не следили за семьей. По поводу халатности работников опеки и полиции возбуждено уголовное дело. Дети же теперь отправились в дом малютки, где им помогут найти новую семью. О причинах такого зверского поведения горе-родителей остается только догадываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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