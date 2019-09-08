«Зачем за вас голосовать?»: В единый день выборов омский кандидат в депутаты заявил в полицию на избирателя

В Омске сегодня проходят довыборы депутатов Городского совета. Явка с утра была небольшая, однако на одном из избирательных участков не обошлось без скандала.

Неожиданный конфликт произошел на ровном месте на одном из избирательных участков по улице 14-я Линия. В инциденте принимал участие кандидат от партии «Оплот» Глеб Летягин и действующий депутат Горсовета Ирина Гомолко. На избирательный участок № 425 пришла мать с сыном, и после того, как они поставили галочку в бюллетене, они подошли к своему избраннику - Летягину, который как раз в этот момент находился на избирательном участке. Слово за слово и между омичкой с сыном и кандидатом Летягиным возникла словесная перепалка, которая вскоре собрала вокруг других избирателей и стала громким скандалом. Ругань засняли очевидцы и выложили в социальные сети.

- Мы за вас с 2017 года голосуем, что же вы себя так ведете! - кричала обиженная женщина.

Сначала ее попытались успокоить окружающие люди, потом к конфликтующим подошли сотрудники полиции. Рядом с Летягиным оказалась действующий депутат - Ирина Гомолко, которая с высоты своего опыта посоветовала Летягину написать заявление на своего избирателя, что он вскоре и сделал.

- Мы будем вынуждены написать заявление, - заявила Гомолко.

- Вы только пишете хорошо. Мы зачем за вас голосовали, подписи собирали? Чтобы вот так себя вели? На каждом шагу листовки с фамилией Летягин - лучше бы пенсию добавили, - возмутилась избирательница.

Не исключено, что все, что происходило на избирательном участке было лишь провокацией, однако в этом придется разбираться уже стражам порядка.