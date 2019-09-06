В Омске хозяева избавились от породистого пса, который стал старым и больше может ходить по выставкам

Слишком грустным получился закат жизни у 13-летнего пуделя по кличке Умка. Когда-то он был дорогостоящим чистокровным красавцем – в подтверждение у него есть клеймо и все необходимые сертификаты. Пса возили по всевозможным выставкам. А потом он постарел и перестал тешить тщеславие хозяев. Умку сначала просто отдали на передержку, а потом бросили. Только вот собака по-прежнему продолжает любить своих самых главных людей, ради которых она существовала всю свою жизнь.

По благородству происхождения Умка даст фору многим людям. Фото: Елена Бойко

– В один из дней сын хозяев приехал на передержку, но заходить в дом не спешил. Вместо этого он завел разговор об усыплении пса как безнадежно больного и бесперспективного. Он предлагал оплатить любые расходы за усыпление, только бы не быть причастным к процессу, перекладывая всю ответственность за свое животное на посторонних людей, – рассказывают волонтеры, приютившие пса. – А в это время, несчастный Умка, учуяв запах хозяина на расстоянии, отчаянно бился в дверь, чтобы уткнуться в родные ладони своего человека, которому он, увы, больше был не нужен. Их последняя встреча так и не состоялась, Умкины старания были напрасны. Хозяин уехал навсегда и больше никогда не вернется. Отныне для него бывший пес – дорогая, но все же старая и сломанная игрушка.

Волонтеры не смогли усыпить Умку, который так доверчиво привязан к людям. Они не теряют надежды дать собаке шанс на счастливую старость с новым любящим хозяином. Узнать подробности можно по т. 8-983-112-83-80 (Наталья).