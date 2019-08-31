Жуткая авария под Омском: В лобовом столкновении погибли трое

Крупная авария произошла на трассе Челябинск-Новосибирск. Около 23.35 в районе Москаленского района в лобовом ДТП столкнулись две машины - «Ниссан Сани» и «ГАЗель». Удар был такой силы, что автомобили разбросало на несколько десятков метров. После столкновения машины больше похожи на груду искореженного металла.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Омской области, предварительно, авария произошла по вине водителя иномарки. Его «Ниссан Сани» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «ГАЗелью». Не исключено, что из-за плохой погоды он просто не заметил другую машину - судя по фото с места аварии, над трассой был небольшой туман.

Сам водитель в этой аварии выжил - сейчас он в больнице. А вот троим его пассажирам повезло меньше - они погибли. В больнице оказался и водитель«ГАЗели»

- По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Скорее всего, водителю иномарки теперь грозит уголовное дело за гибель людей.