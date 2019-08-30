Рыбак из Омской области спас от гибели 5-летнего малыша

Едва начавшаяся жизнь 5-летнего жителя села Хомутинка Нижнеомского района, если бы не рыбак Вячеслав Шевченко.

Эта история произошла две недели назад. Мальчик с друзьями пошел на Омь, которая на тот момент сильно разлилась и была настолько полноводной, что не каждый взрослый отважился бы в ней купаться. Ребятишки стояли на мостках, один из них поскользнулся и рухнул вниз – прямо посреди реки.

– Я там рыбачил недалеко, уже собирался ехать домой, – рассказывает Вячеслав Шевченко. – Смотрю – дети на берегу. Говорят: «Мы друга ждем». А, когда уже начал отъезжать, слышу крики: «Мальчик тонет!». Я развернулся, снял одежду и поплыл на помощь. Ребенок уже пошел на дно, когда я его схватил за футболку. Он уже не подавал признаков жизни. Я сообразил несколько раз надавить ему на грудь, у него изо рта полилась вода, он очнулся и заплакал. После этого я с ним поплыл по течению к другому берегу. Туда уже прибежали его родители. Я передал мальчика им, оделся и поехал домой.

Отважный мужчина говорит, о том, что серьезно рискует собственной жизнью, в тот момент даже не думал – все мысли были о ребенке, попавшем в беду. Вячеслав признается: рад, что оказался вовремя в нужном месте, и пожелал спасенному маленькому человеку долгой и счастливой жизни.

Сейчас мальчик здоров и был очень рад видеть своего спасителя, когда тот его навестил. А родители ребенка от всей души поблагодарили Вячеслава за совершенный героический поступок.

В Главном управлении МЧС России по Омской области также наградят героя. В МЧС России будут направлены документы с ходатайством о награждении его ведомственной медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».