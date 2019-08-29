Сбитому машиной коту Бублику из Омска ищут семью

История кота Бублика достаточно проста – он уличный кот, привыкший бороться за жизнь. Он сам добывал себе пропитание и защищался, как мог, от невзгод судьбы. Однако по невнимательности кот оказался на дороге, и его сбила машина. Водитель, с места аварии поспешил скрыться, оставив животное умирать. Однако на помощь Бублику пришли волонтеры – они подобрали его и отвезли в ветеринарную клинику.

Прогноз врачей оказался неутешильный – у кота повреждена мордочка и глаз. От долгой жизни на улице у него завелись паразиты, уши искусаны клещами, а во рту нет зубов. В клинике Бублику удалили глаз и зашили раны, а также обработали от клещей и паразитов. На все это деньги перевели неравнодушные омичи, которые поучаствовали в необычном проекте – они сдали макулатуру, вырученные средства от которой помогли спасти жизнь этому коту, а также многим другим животным.

Помочь таким способом очень просто – нужно договориться с организаторами проекта, принести макулатуру, а вырученные средства пойдут на лечение бездомных животных, которые пострадали от рук человека.

Кстати, Бублику уже ищут заботливых хозяев, которые будут готовы помочь ему в реабилитации, а также примут его в свою семью. Желающим позаботиться о животном можно написать нашедшней его омичке.