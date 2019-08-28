2019-08-28T10:09:22+03:00
Общество

У омичей нашли 4 яхты, 61 самолет и 600 тысяч машин

Их владельцы заплатят 1, 3 миллиарда транспортного налога
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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У омичей нашли 4 яхты, 61 самолет и 600 тысяч машинУ омичей нашли 4 яхты, 61 самолет и 600 тысяч машинФото: Евгения ГУСЕВА
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В омском отделении налоговой службы рассказали о транспортных средствах омичей. Оказалось, что в нашем регионе жители владеют не только машинами, у некоторых есть яхты и самолеты. Всего за 2018 год омичи заплатят транспортный налог 1,3 миллиарда рублей. Его кстати, нужно оплатить до 1 декабря.

Налоговики сообщили, что в Омской области насчитали 683 тысячи различных транспортных средств, а это на 21 тысячу больше, чем в 2017 году. Половина из этого числа – это легковушки мощностью до 100 лошадиных сил.

Более мощных машин (от 100 до 150 лошадиных сил) в регионе меньше – всего 200 тысяч, однако их количество продолжает стремительно расти, за год их количество увеличилось на 6%. Грузовых автомобилей в регионе также стало больше – на 2%.

И если количество автомобилей в регионе продолжает увеличиваться, то количество автобусов снизилось на 5,7%, а мотоциклов на 2,9%.

Несмотря на то, что омичи регулярно жалуются на низкие зарплаты, в Омской области зарегистрированы и необычные и очень дорогие транспортные средства. Налоговики насчитали 2343 моторные лодки, 4 яхты, 29 гидроциклов и 61 воздушное транспортное средство среди которых самолеты и вертолеты.

По всей видимости, частными яхтами и самолетами в Омской области владеют миллиардеры, которых, к слову, у нас всего 5 человек. Однако омичей, имеющих годовой доход от 10 миллионов до 1 миллиарда, существенно больше – 79 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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