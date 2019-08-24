После ДТП автобуса с «Газелью» под Омском 6 человек попали в больницу

Серьезная авария сегодня ранним утром произошла в Омской области. В Кормиловском районе столкнулись пассажирская «ГАЗель» и автобус «ПАЗ». И автобус, и маршрутка связывают областной центр с районными центрами. Так, маршрутка ехала из города Калачинска Омской области, а автобус ехал из поселка Оконешниково. Точные причины аварии пока неизвестны, однако, предположительно, автобус «ПАЗ» остановился перед пешеходным переходом на трассе, а ехавший позади него водитель маршрутки, не успел отреагировать и затормозить. Маршрутка въехала «пазику» в заднюю часть.

В Госавтоинспекции сообщили, что в автобусе находились 8 пассажиров и водитель, а в маршрутке находились 7 пассажиров и водитель. Серьезные травмы, в основном, получили пассажиры маршрутки - на нее пришелся основной удар, кабина водителя превратилась в груду железа.

"Газель" врезалась в заднюю часть автобусаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В минздраве «Комсомолке» рассказали о травмах, которые получили пассажиры. Изначально сообщалось о 7 доставленных в больницу, однако по последней информации там находятся сейчас 6 человек.

Все пострадавшие в аварии сейчас находятся в Кормиловской районной больнице. Их уже осмотрели врачи, все они проходят лечение в хирургическом отделении. В основном, пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы и рваные раны, - рассказала пресс-секретарь минздрава Анна Никитенко.

В автобусе и "Газели" находились 15 пассажировФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сейчас полицейские пытаются установить точные причины аварии, а также разобраться в том, что же произошло. Всех пострадавших сейчас оперируют.