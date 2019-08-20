«Трое суток не ел и не пил – все как в бреду»: омич выбыл из кругосветки на яхте «Сибирь»

Омич Сергей Лебединский любит искать приключения – он уже совершал велопутешествие в Исландию, а также с друзьями на велосипедах ездил на Алтай. После этого он решил поучаствовать в чем-то посерьезнее и отправился в кругосветное путешествие на яхте «Сибирь».

Напомним, это путешествие стартовало из Омска 7 июля. Яхта с 9 путешественниками на борту отправилась в кругосветное плавание. Яхта пройдет по Северному Ледовитому, Атлантическому, Южному и Тихому океанам и посетит около 40 портов, а вернется она в Омск через 15 месяцев, в октябре 2020 года.

Сейчас, спустя 1,5 месяцев после старта в Омске, яхта находится Ямало-Ненецком автономном округе. Именно там, в вахтовом поселке Харасавэе и пришлось прервать путешествие Сергею Лебединскому. Об этом он сообщил в своей группе «#Житьпомечте» в социальной сети «Вконтакте».

- Новость, которую мало кто ожидал прочитать. Я в Омске. И на этом мое участие в кругосветной экспедиции закончено. Решение было принято в связи с моим физическим состоянием, - сообщил Сергей своим подписчикам.

Оказалось, что в таком длительном плаванье Сергей столкнулся с морской болезнью, из-за которой он больше не сможет продолжить путешествие.

- Трое суток не ел, не пил, спал урывками, как в бреду, многое не помнил. Рвало по пять раз в день, в конце концов, рвота пошла с кровью. Медики в Харасавэи сказали, что нужно ставить капельницу, так как сильное обезвоживание. На вопрос: А что делать дальше? Посоветовали исключить причину, то есть укачивание, иначе все может быть плачевно, - поделился подробностями Сергей.

Несмотря на то, что Сергею пришлось вернуться в Омск, он продолжит «работать с берега». Омич рассказал, что он будет выкладывать информацию об экспедиции и фотографии, общаясь напрямую с участниками экспедиции. Сергей не унывает и уже чувствует себя гораздо лучше.

- Это был безумно полезный опыт, который открыл новые возможности и направления, кругозор вновь расширился - я сильно заинтересовался заполярьем, Арктика стала ближе, - поделился Сергей.