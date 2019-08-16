В Омске по вине коммунальщиков 10-летний мальчик упал в яму с кипятком

В Омске завели уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Отвечать по нему будет, скорее всего, кто-то из энергетиков.

Еще 26 июля около одного из домов по улице Завертяева произошел прорыв трубы с горячей водой. Ремонтировать ее никто не торопился. Тепловая организация, как считают следователи, слишком поздно ликвидировала последствия коммунальной аварии. Несколько дней энергетики вообще не устраняли прорыв. И по их вине случилась беда. 10-летний мальчик возвращался домой. Он попытался обойти огромную лужу и провалился в яму с кипятком. В итоге ребенок обварил ноги. С сильными ожогами его доставили в больницу. Мальчик до сих пор лечится.

- Из-за того, что ответственные за безопасную эксплуатацию тепловой сети лица вовремя не устранили последствия, около 22 часов 28 июля 2019 года проходивший мимо 10-летний мальчик провалился в размытую почву с горячей водой и получил множественные ожоги тела, - рассказали "Комсомолке" подробности в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.