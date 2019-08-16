2019-08-16T10:59:47+03:00
Происшествия

В Омске по вине коммунальщиков 10-летний мальчик упал в яму с кипятком

Ребенок обварил обе ноги
Станислав МУХИН
Поделиться:
Ребенок обходил лужу и провалился в яму с кипятком. ФОТО: Следственный комитет по Омской областиРебенок обходил лужу и провалился в яму с кипятком. ФОТО: Следственный комитет по Омской области
Изменить размер текста:

В Омске завели уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Отвечать по нему будет, скорее всего, кто-то из энергетиков.

Еще 26 июля около одного из домов по улице Завертяева произошел прорыв трубы с горячей водой. Ремонтировать ее никто не торопился. Тепловая организация, как считают следователи, слишком поздно ликвидировала последствия коммунальной аварии. Несколько дней энергетики вообще не устраняли прорыв. И по их вине случилась беда. 10-летний мальчик возвращался домой. Он попытался обойти огромную лужу и провалился в яму с кипятком. В итоге ребенок обварил ноги. С сильными ожогами его доставили в больницу. Мальчик до сих пор лечится.

- Из-за того, что ответственные за безопасную эксплуатацию тепловой сети лица вовремя не устранили последствия, около 22 часов 28 июля 2019 года проходивший мимо 10-летний мальчик провалился в размытую почву с горячей водой и получил множественные ожоги тела, - рассказали "Комсомолке" подробности в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Истыкал ложкой до полусмерти и прыгал на голове»: Сибиряк - о драке пассажиров в поезде
В Омске продолжаются испытания трубопроводов на прочность
Все в наших руках
«Дом.ru» обновит более 1 миллиона устаревших роутеров
В Омске завели уголовное дело из-за ожогов ребенка после прорыва трубы
«Днем отсыпался, а ночью шел на свет фонарей»: Почему Колю нашли в 700 метрах от штаба поисков
Мама Коли, найденного спустя двое суток в тайге: Больше никогда не поедем в лес!
«Без вашей поддержки мы бы не справились»: Отец омича Коли Бархатова поблагодарил всех, кто участвовал в поисках
Девяносто омских студентов работают летом в составе энергоотрядов
«Замерз он, мокрый весь»: Волонтеры - о найденном 3-летнем Коле
Омские врачи рассказали о состоянии 3-летнего Коли, найденного в тайге через двое суток
Появилось видео, как спасенного омского малыша Колю Бархатова передают в руки родителям
Поисковик рассказал, как нашли 3-летнего Колю, пропавшего двое суток назад в омской тайге
Лабораторный центр «Росводоканал Омск» получил новое оборудование
«Дайте попить!»: «Комсомолка» узнала первые слова Коли, найденного в лесу через двое суток
Соседи рассказали о омской семье, в которой пропал 3-летний Коля Бархатов
После гибели 3-летней девочки в Омске Следком возбудил уголовное дело
Родных Коли Бархатова, пропавшего в тайге на севере Омской области, проверили на полиграфе
Компания «Омск РТС» внедрила новый сервис для потребителей
Омичей приглашают в кинотеатр «Дом.ru MOVIX» под открытым небом
Когда знание о ВИЧ-инфекции сила
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области не допустили незаконный ввоз подкарантинной продукции
В Омске момент аварии иномарки с велосипедистом попал на видео
Бастрыкин поручил следкому проверить все версии исчезновения 3-летнего Коли Бархатова
В Омске пропал еще один 3-летний ребенок
При поисках 3-летнего омича Коли Бархатова включают запись голоса его мамы
Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Омской области
На беде с исчезновением 3-летнего омского малыша пытаются нажиться интернет-мошенники
Певица Maruv пообещала сюрприз омичам, станцевавшим под ее песню на огороде