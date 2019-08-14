Пропавшую в Омске 3-летнюю девочку нашли мертвой

Страшные новости появились только что в группе поиска пропавших детей «Доброспас-Омск». Сегодня, 14 августа, в Старом Кировске пропала 3-летняя Даша Циммер.

По информации регионального УМВД, мать девочки заметила ее исчезновение примерно в 16 часов. В течение часа она пыталась отыскать ее самостоятельно, потом обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка прочесывали все окрестности, вскоре к ним присоединились волонтеры.

Сейчас поиски окончены. К сожалению, Даша погибла. По информации поисковиков, ее тело нашли в выгребной яме туалета частного дома.

Эти сведения уже подтвердили полицейские.

– В Кировском округе завершились поиски Даши Циммер. Обнаружено тело ребенка. Приносим искренние соболезнования родным и близким малышки. Личному составу городского УМВД, сотрудникам Росгвардии оказывали помощь неравнодушные местные жители и волонтеры поискового отряда «Доброспас», – говорится в сообщении, размещенном в официальной группе УМВД в соцсетях.

Подробности случившегося установят в ходе проверки.

Добавим, что это уже второй за сутки случай исчезновения маленького ребенка в Омской области. Днем ранее в лесу Большереченского района родные потеряли 3-летнего Колю Бархатова. Мальчика без остановки ищут вторые сутки. В работе задействованы уже более 700 человек. Полицейские и волонтеры прочесали десятки километров в надежде найти Колю живым. Поиски продолжаются.