2019-08-13T16:54:54+03:00
Происшествия

Сибиряк, бесплатно раздавший детям билеты на аттракционы, получил год колонии

Купил он их на купюры банка приколов
Станислав МУХИН
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Дети были рады подарку доброго омича.Дети были рады подарку доброго омича.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бесславно закончилась история с красивым жестом 36-летнего омича. В мае он стал настоящим героем для всей ребятни, гулявшей в парке 30-летия ВЛКСМ. Добрый сибиряк буквально устроил праздник всем малышам.

Он купил 31 билет на аттракционы на общую сумму в 3 тысячи рублей. Все их он раздавал совершенно бесплатно незнакомым детям. Причину такого доброго поступка полицейским тут же рассказала сотрудница парка, сидевшая на кассе. Ей сразу показалось подозрительным, что сибиряк, подавший 5-тысячную купюру, купил билетов на 3 тысячи рублей. Когда она присмотрелась к банкноте, то поняла - это деньги банка приколов.

Сдачу в 2 тысяч посетитель забрал себе, а билеты на аттракционы раздал. Кассир обратилась к дежурившим в парке полицейским. Они-то и задержали выходившего с территории сибиряка. Отпираться он не стал.

Как сообщили в областной прокуратуре, доброго фальшивомонетчика приговорили к 280 часам обязательных работ. Но так как позже он умудрился попасться еще и на грабеже, омича приговорили к 1 году и 1 месяцу колонии. В ближайших год порадовать ребятишек ему точно не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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