Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков: «Даже сейчас не чувствую себя вратарем №1 в клубе»

Месяц остался до старта нового регулярного сезона в Континентальной Хоккейной лиге. Омский «Авангард» готовится к началу чемпионата на турнире в Сочи. На вопросы нашего спецкора ответил голкипер Игорь Бобков.

«ПОСМОТРЕЛ ИГРУ, РАЗОБРАЛ ОШИБКИ И ИДЕШЬ ДАЛЬШЕ»

- Это уже последний день сочинского турнира. Главный вопрос: как тебе местное море?

- Не потрогал даже, я не любитель купания. Мой максимум - бассейн.

- У «Авангарда» три поражения на турнире. Можно ли сослаться на то, что виной всему атмосфера: море, жара?

- Конечно, нет. Много новых ребят: сыгрываемся, от матча к матчу прибавляем. Ошибки есть, но мы стараемся их исключить. Да, три поражения, но скоро мы начнём выигрывать. Мы все профессионалы и хорошо готовимся к тренировкам и матчам.

- У «Авангарда» новая форма. Что на ней изображено?

- Как я понял, это буква «А» с нашего основного логотипа. В создании дизайна я не участвовал, но логотип мне нравится.

- Практически треть команды обновилась в этом межсезонье. Кого сильно не хватает на льду?

- У нас действительно пришло много новых ребят, и они хорошо влились. Сразу трое больших игроков - Потапов, Дедунов и Грачёв, которые могут играть в силовой хоккей и изматывать соперника. Пришёл Свен Андригетто - очень техничный и грамотный игрок, довольно продолжительное время поигравший в НХЛ.

- Тренерский штаб уже рассказал, как играть против ЦСКА в будущем сезоне?

- Я бы не сказал, что в финале мы как-то не так играли, нам просто не хватило реализации, где-то подтащил Сорокин, где-то просто по воротам не попадали, а в первой и четвёртой игре не пошло у меня… Здесь нет ничего такого, что нужно менять. Мы играли грамотно и правильно. Они играли в простой хоккей - выбрасывали из зоны, бежали, бросали и мы делали практически то же самое.

- Вратарская конкуренция - самая жёсткая. Налимов уже ушел. Каково ощущать себя первым номером топ-команды КХЛ?

- Первым номером себя не ощущаю. Идут сборы - и ещё нужно доказать, что ты готов быть основным, тем более в «Авангарде» - топовой команде лиги. Насчёт конкуренции: у нас одна цель, и если тренер посчитает, что на данный момент кто-то из вратарей готов лучше, чем другой, то я всегда приму такое решение и сделаю всё для победы команды. Свои цели, конечно, есть, но команда всегда на первом месте.

- Такая ответственность помогает или больше давит?

- Это психологически тяжело, но спорт есть спорт. Если хочешь быть лучшим, то нужно всегда стремиться к этому. С прошлого года планка поднялась, теперь ниже этого уровня нельзя падать, а нужно двигаться только наверх, поэтому работаем и тренируемся.

- Насколько тяжело переживаются неудачи в игре и как поскорее их забывать?

- Всё очень просто - прошлое уже не изменить. Посмотрел игру, разобрал ошибки и идешь дальше. Если зацикливаешься на прошлом - тяжело двигаться вперёд.

«ТЯЖЕЛО УХОДИТЬ ИЗ РАЗДЕВАЛКИ»

- Профессиональный спорт сложен и опасен. Некоторым удаётся, как Яромиру Ягру, играть даже после 40, других травмы останавливают гораздо раньше. Ты уже думал, чем будешь заниматься, когда закончишь карьеру?

- В любом случае, это точно будет связано с хоккеем: из раздевалки уйти тяжело, хочется и дальше быть вовлечённым в этот вид спорта. Пока же все мысли только о хоккее. Больше нигде себя не вижу.

- Ты был замечен в своём инстаграме в тренировочных детских лагерях. Не было мысли создать свой собственный?

- Думал об этом, но пока нет времени заниматься вплотную. В межсезонье меня приглашали в команду «Дрим тим»: там мы позанимались с ребятами 10-17 лет, мне очень понравилось. Я был удивлён, насколько всё-таки вратари особая каста и как интересно за ними смотреть со стороны.

- Девиз команды «играем за Омск», и даже на форме вышито слово «Омск». Что лично тебе известно о городе?

- Когда мы играли по юниорам, часто ездили играть с «Авангардом» 1991 года рождения. Постоянно были интересные игры, своеобразные «качели»: Омск всегда был топовой командой, а мы располагались в турнирной таблице ниже.

Сам город успел посмотреть только во время сборов в прошлом году - я пробыл там буквально три недели и было очень тепло. Омск красивый - есть места, куда можно сходить. Особенно мне понравилась старинная улица Ленина. Жалко, что мы не в Омске играем.

- Следующий сезон вы снова проведёте вдали от Омска. Матчи достаточно поздно начинаются по омскому времени и болельщики идут на работу не выспавшимися, надо их как-то морально поддержать. Пару слов перед началом сезона омским болельщикам.

- Омск, мы с вами, а вы с нами. Мы играем за вас. «Авангард», вперёд! Болейте за нас, несмотря на разницу во времени!