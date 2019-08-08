«БКС Брокер» дарит своим клиентам обучение инвестированию

Однако найти на просторах интернета актуальную, грамотную и действительно полезную информацию о ценных бумагах и других инструментах фондового рынка не так-то просто. Поэтому компания «БКС Брокер» дарит возможность курс обучаться инвестированию бесплатно.

До конца лета клиенты компании «БКС Брокер» получат возможность бесплатного обучения трейдингу с консультациями от профессиональных брокеров и экспертов инвестиционного рынка. При этом место проживания клиента не имеет значения – услуга будет доступна для жителей любых городов.

Чтобы принять участие в акции «Обучение в подарок», нужно заключить онлайн договор с «БКС Брокер», зарегистрироваться на промо-странице акции и пополнить свой брокерский счет – от внесенной суммы будет зависеть, какую обучающую программу получит клиент в подарок.

- Программа лояльности по услугам обучения, разработанная экспертами рынка «БКС Брокер», существует далеко не первый год. Проведенные ранее акции нашли положительный отклик у пользователей, поэтому в этом году мы решили расширить список учебных курсов с индивидуальным подходом к каждому клиенту в зависимости от его финансовых ожиданий, - подчеркнула Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Так, пополняя счет на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, клиент получает бесплатный доступ к курсу «Основы биржевого дела». Если внесенная сумма составит от 100 до 150 тысяч рублей, то пользователь сможет «отточить» свои навыки инвестирования на бесплатном курсе «Основы биржевого дела» и семинаре «Внутридневной трейдинг: пробойная стратегия». И еще один профессиональный курс по названием «Основы биржевого дела», а также тематические семинары «Внутридневной трейдинг: пробойная стратегия» и «Консультативная поддержка Романовского Виктора» достанутся в подарок тем частным инвесторам, которые пополнили свой брокерский счет на сумму от 150 тысяч рублей.

Обучение происходит исключительно в онлайн режиме – это удобно и подойдет всем клиентам компании, независимо от географии проживания. Доступ к курсам будет отправляться участникам акции каждый понедельник в течение месяца.

Напомним, «БКС Брокер» входит в состав ФГ БКС, которая остается многолетним лидером рейтингов Московской биржи*

Сроки проведения акции с 22.07.2019 по 30.08.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru/promo/studing. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Не является образовательной деятельностью.

*ФГ БКС в течение 2018 г. занимала 1 строчку в рейтинге ведущих операторов ПАО Московская Биржа «Акции и паи: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК» по торговому обороту. www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=119