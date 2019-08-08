2019-08-08T13:23:07+03:00
Общество

В Омске дольщики, ждущие квартиры 12 лет, повесили на недостроенном доме манекены

Так обманутые пайщики попытались привлечь к проблеме внимание чиновников
Станислав МУХИН
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Прохожих перфоманс дольщиков перепугал: издалека все это выглядело так, будто висят люди.Прохожих перфоманс дольщиков перепугал: издалека все это выглядело так, будто висят люди.Фото: ВКонтакте
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На отчаянный шаг пошли дольщики одного из домов в Омске. Квартиры в строящейся многоэтажке на улице Герцена – 12-я Северная сибиряки начали покупать еще в далекие нулевые. Однако в 2008 стройка встала, а работы на объекте заморозили. Деньги обманутых дольщиков ушли в неизвестном направлении. В надежде закончить объект горожане создали ЖКС «Центральный-2». С тех пор некоторые омичи ждут своих квартир уже 12 лет. Сами обманутые горожане, а это примерно 200 семей, говорят: многие так и не дождались нового жилья и умерли. И перспективы, что вложившие деньги в возведение дома получат когда-либо свои квартиры, очень туманны. Объект готов всего лишь на 30%, а не его завершение нужно 290 миллионов рублей. И взять их просто неоткуда. Видимо, это и подвигло людей на необычный перфоманс: в проемы окон недостроенного здания дольщики повесили манекены. Со стороны картина выглядела жутко: некоторые прохожие всерьез приняли их за повешенных людей, чего видимо и добивались обманутые.

Это уже не первая акция дольщиков данного дома. Ранее они уже проделывали трюк с манекенами, а недавно отчаявшиеся люди перекрывали движение в районе пешеходного перехода на улице Интернациональная. Задача одна – привлечь внимание властей к своей проблеме. В прошлый раз это удалось. Правда, тогда министр строительства региона Антон Заев осудил радикальные меры обманутых дольщиков и даже попенял на их бездействие. Кстати, претензии у чиновников и самих пайщиков взаимны.

Дом на улице Герцена – только один из. Всего в городе 28 многоэтажек, которые в свое время заморозили. На их достройку необходимо найти порядка 2 миллиардов рублей. До конца 2019 года власти надеются общими усилиями ввести в эксплуатацию два дома.

- В Омской области остается не решенным вопрос по 28 проблемным многоквартирным домам, из них 9 объектов можно достроить без привлечения бюджетных средств силами инвесторов-застройщиков с помощью существующих региональных мер поддержки. На остальных завершение работ без привлечения дополнительных средств невозможно, так как на домах отсутствуют активы, большое количество дольщиков, частично нет правоустанавливающих и разрешительных документов, - обрисовали в Минстрое проблему в целом.

ОФИЦИАЛЬНО

«Представители ЖСК не предприняли реальных шагов к улучшению ситуации»

- Подобный инцидент уже был в июне 2019 года, Минстрой Омской области рассказал о предпринимаемых действиях для решения проблем обманутых дольщиков и рекомендациях, данных представителям многоквартирного дома, для скорейшего решения их проблем (сменить руководство ЖСК, восстановить проектную документацию на строительство многоквартирного дома), - ответили «Комсомолке» в ведомстве. – Но, к сожалению, с того момента и по настоящее время, представители многоквартирного дома так и не предприняли реальных шагов для реализации вышеуказанных мероприятий, также как и не обратились в Минстрой.

Дополнительно сообщаем, что в июле 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214), которые предполагают для решения вопроса достройки «проблемных» домов создание региональных Фондов в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства.

Предполагается, что региональные Фонды будут финансироваться за счет денежных средств публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Бюджетные средства планируется выделять либо на достройку «проблемных» многоквартирных домов, либо на выплату возмещений гражданам – участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, многоквартирные дома которых невозможно либо нецелесообразно достраивать.

Таким образом, привлечение Фондом денежных средств из федерального бюджета позволит региону достроить «проблемные» дома и решить проблему «обманутых дольщиков».

Спасибо за ваш интерес к проблеме.

ВАЖНО!

Список домов обманутых дольщиков*

- ул. Малиновского стр.11, (2-я очередь);

- стр. № 2 в квартале «Б» ЖК «Московка-2»;

- ул. Тарская – ул. Яковлева;

- ул. Комарова,11/1;

- квартал «Б» ЖК «Московка-2»;

- ул. И.Мишина, 8 (1-я очередь);

- ул. Малиновского дом 11 (кирпичная вставка);

- ул. 70 лет Октября, стр. № 3;

- ул. 11 Ремесленная, д. 2 (1, 2 очередь);

- ул. 10 лет Октября, д. 43/1 (стр.4);

- ул. Химиков, 28;

- пр-т Королева, стр.1;

- пр-т Королева, стр.2;

- пр-т Королева, стр.16;

- ул. 70 лет Октября, стр. № 1;

- ул.1-3 Рабочая - Свободы (2 очередь);

- ул. Красный Путь, дом № 1 (2-й этап);

- ул. Красный Путь, дом № 1А (2-й этап);

- ул. Конева, 3/3;

- ул. Малиновского (стр. 10);

- ул. Пархоменко, 7 (стр.);

- ул. Герцена - ул. Красный Пахарь;

- ул. Малиновского д. № 3;

- ул. Менделеева, 46;

- ул. Масленникова - ул. Маяковского - ул. 6, 7, 8 Линия стр.22;

- ул. Масленникова - ул. Маяковского - ул. 6, 7, 8 Линия стр.23;

- ул. Машиностроительная, д. 86;

- ул. 3-я Любинская, дом 30, корп. 1 (2 этап)

* - по состоянию на май 2019 года (источник - Администрация г. Омска)

ИСТОЧНИК KP.RU

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