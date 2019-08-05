«Все было по плану»: В омском танковом институте момент обрушения казармы на технику попал на видео
В омском бронетанковом институте проходят работы по демонтажу. Правда, судя по всему не совсем гладко. В социальных сетях появилось видео с территории военного вуза. На кадрах видно, что гусеничная машина расчищает обломки одного из зданий. Как вдруг трехэтажная махина накреняется и падает. Тонны кирпичей и бетона рухнули прямо на технику с людьми внутри. На этом ролик обрывается. Первый вопрос, который возникает после просмотра видео, живы ли военные, находившиеся в машине. В соцсетях в комментариях к ролику отписался пользователь Руслан Калагурка, заявивший, что именно он тот самый водитель гусеничной техники и с ним все в порядке.
- Со мной все в порядке, машина не пострадала, все люки были закрыты. Тот, кто выложил это видео, пусть задумается о последствиях! – написал он.
Правда, в руководстве бронетанкового института о курсанте с таким именем и фамилией ничего не знают. Но тоже уверяют: все живы и здоровы, а никаких инцидентов при сносе объектов не было.
- Все, что происходит на территории института, идет в плановом режиме. Ведется снос двух зданий 70-х годов – казармы и дома офицеров. Проводится техникой, которая и предназначена для этого, – отрапортовал «Комсомолке» замначальника омского бронетанкового института полковник Алексей Капинус.
- Технику пригоняли или это машина института?
- Информация, к какой части приписана какая техника, не для обсуждения.
- Как чувствует себя экипаж? Не повреждена ли машина после инцидента?
- Пострадавших нет. Не произошло ровным счетом ничего. Все работы шли по плану в рамках развития института, - отрезал военный.
- То есть по плану так и задумывалось, что здание рухнет на технику? На видео это выглядит жутко.
- У нас никаких инцидентов не было. Я даже не знаю, о каком видео вы говорите. Я его не смотрел.
Обрушение казармы на танк на бронетанковом институте в Омске .Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55
ИСТОЧНИК KP.RU