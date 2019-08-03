2019-08-03T11:33:50+03:00
Общество

Стали известны победители Сибирского международного марафона в Омске

ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба Сибирского международного марафонаФото: пресс-служба Сибирского международного марафона
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В Омске ровно в 09.00 стартовал Сибирский международный марафон. В этом году на юбилейный, 30-й марафон, зарегистрировались больше 7 тысяч человек. Все они вышли на старт сегодня утром на разные дистанции.

- Количество участников превысило все наши ожидания. Мы закончили принимать заявки на основных дистанциях. На основную марафонскую дистанцию заявилось 515 человек. На 21 километр – 593 человека, на 10 км – 1075 человек. На 3 км зарегистрировались около 4,5 тысячи человек, – рассказал о заявках директор серии забегов Константин Подбельский.

Спустя два часа после начала старта стали известны победители самой длинной и сложной дистанции в 42,2 километра. К сожалению, в этом году главные призы уехали в другие города. Так, победителем марафонской дистанции среди мужчин стал Андрей Лейман из Краснодара! Он выиграл Сибирский марафон уже в третий раз. Его время - 02.19.56.

Борьбы среди мужчин на финише не было – Андрей Лейман финишировал в одиночестве под громкие аплодисменты и крики болельшиков.

- Ожидалась более острая борьба, но то, что я здесь побеждаю зависит от подготовки, спасибо за это тренеру, родным и близким, которые меня поддерживают. Также придает сил поддержка омичей, которые кричали на финише, - рассказал Лейман.

Фото: пресс-служба SIM

Фото: пресс-служба SIM

Среди женщин главную дистанцию выиграла Евдокия Букина из Челябинска. Ее время - 02.35.50. Она выиграла Сибирский марафон во второй раз.

Однако ей пришлось побороться за право стать первой. Практически всю дистанцию, особенно на финише, ей в спину дышала Алина Прокопьева. Однако Прокопьевой в самом конце не хватило сил догнать Букину.

- Первую половину дистанции я старалась экономить силы, потому что был сильный ветер. Работать серьезно начала после 30 километра - девочки буквально дышали в спину, но финальный рывок я решилась сделать только ближе к финишу. Самыми сложными были последние 500 метров, - призналась Евдокия Букина.

Победители получат крупные денежные призы.

ОФИЦИАЛЬНО

Итоги марафонской дистанции

Мужчины:

1. ЛЕЙМАН АНДРЕЙ (Краснодар) – время 02.19.56;

2. ЗЫРЯНОВ СЕРГЕЙ (Москва) – время 02.20.42;

3. ЗМАЗНЕВ ИЛЬЯ (Абакан) – время 02.23.44.

Женщины:

1. БУКИНА ЕВДОКИЯ (Челябинск) – время 02.35.50;

2. ПРОКОПЬЕВА АЛИНА (Чебоксары) – время 02.35.56;

3. АРЯСОВА ТАТЬЯНА (Чебоксары) – время 02.39.21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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