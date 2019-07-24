День города в Омске: программа мероприятий
В этом году омичи будут праздновать День города 3 августа. Многие мероприятия пройдут накануне, но самые масштабные запланированы, конечно, на субботу и воскресенье. По традиции гостей и жителей Омска ждут Сибирский международный марафон, «Флора» и салют. Какие сюрпризы приготовили еще – в нашем материале.
«Из истории улицы Думской»
Музей «Либеров-центр» проведет экскурсию под названием «Из истории улицы Думской». Прогулка познакомит омичей с историей улицы начиная с 20-х годов XX века. Участие платное – от 50 до 100 рублей.
Когда: 1 августа, с 15.00 до 16.00.
Где: Музей «Либеров-центр», ул. Думская, 3.
«Город мастеров»
С пятницы до воскресенья в Омской крепости будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров». Более 50 ремесленников из России и Казахстана представят уникальные изделия и проведут мастер-классы.
Когда: с 2 августа, 12.00 до 4 августа, 21.00.
Где: Омская крепость.
Фото: омская мэрия
«Флора»
Как и в прежние годы, в первую неделю августа в Омске будет работать городская выставка «Флора». В этом году ее темой станет театр. Изюминкой станут инсталляции зданий омских театров из цветов, а мастера ландшафтного дизайна из Китая представят огромную маску из ярких растений.
Когда: с 2 августа, 16.00 по 6 августа, 19.00.
Где: Выставочный и Воскресенский сквер
Сибирский международный марафон
В этом году трасса пройдет по историческому центру города. Как обычно, любителям спорта предлагают преодолеть одну из дистанций на выбор – 3, 10 километров, 21,1 или 42,195 километров.
Перед стартом на площади выступит омский симфонический оркестр.
Когда: 3 августа, с 8.30 до 15.00.
Где: Соборная площадь.
«У Степаныча»
В течение дня у одного из самых известных памятников нашего города будут проходить встречи с известными омичами, собравшихся ждет живая музыка в исполнении поп-групп.
Ведущие проекта – актер Лицейского театра Игорь Коротаев и радиоведущая Татьяна Ульянова.
Когда: 3 августа, с 12.00 до 19.00.
Где: у памятника Степанычу.
«Любовь и голуби»
В саду у Драмтеатра всю субботу будет работать необычное интерактивное кафе «Любовь и голуби». В нем официанты окажутся актерами – поющими, танцующими и жонглирующими.
Там же Лицейский театр вместе с омичами создаст спектакль о Д’Артаньяне и его друзьях. Постановка завершится шествием с песней мушкетеров.
Кстати, в течение всего дня по Любинскому проспекту будет курсировать дилижанс в стиле стимпанк. Время от времени он будет «разворачиваться», чтобы показать цирковые и танцевальные номера.
Когда: 3 августа, с 12.00 до 19.00.
Где: Театральный сад.
Фото: омская мэрия
Военно-исторический фестиваль
В течение двух дней в Омской крепости будет проходить межрегиональный военно-исторический фестиваль. Гостей праздника ждут мастер-классы по пушкарской, стрелецкой и лучной перестрелке, фехтованию. А еще – реконструкция сражения «Взятие Сибири» (оба дня в 15.00) и шоу «Огненные стрелы» (3 августа, 21.45).
Когда: с 3 августа, 12.00 до 4 августа, 15.30.
Где: Омская крепость.
«На пикник с любимыми»
В парке имени 30-летия ВЛКСМ состоится праздничная программа «На пикник с любимыми». Перед омичами выступят творческие коллективы, состоится парад колясок, будут работать интерактивные площадки, спортивная поляна.
Когда: 3 августа, с 12.00 до 15.00.
Где: парк имени 30-летия ВЛКСМ.
Торжественное открытие
В субботу в 13.00 состоится торжественное открытие Дня города. Программа «День звуков, образов и слов, или Театральная летопись Прииртышья» продемонстрирует историю становления российского театра, театральные жанры и Омск театральный. В прологе будут участвовать более 500 артистов.
Когда: 3 августа, 13.00.
Где: площадь Победы.
Праздничный концерт
В Советском парке в День города состоится небольшая часовая праздничная программа. В 18 часов на сцену выйдут творческие коллективы культурного центра «Сибиряк».
Когда: 3 августа, с 18.00 до 19.00.
Где: Советский парк.
Фейерверк
Как и каждый год, День города завершится праздничным салютом. В этом году его будут запускать из двух точек – в Советском парке и на бульваре Победы. Пиротехническое шоу начнется ровно в 22 часа и будет длиться десять минут. В небо, на высоту 310 метров, запустят 1 720 залпов.
Кстати, развозить отдыхающих общественный транспорт будет до полуночи. Специальные рейсы подадут ко входу в Советский парк и ко створу бульвара Победы.
Фото: омская мэрия
Состязания силачей
В воскресенье в центре города состоится чемпионат России по силовому экстриму. Сильнейшие атлеты нашей страны продемонстрируют возможности человеческого тела в силовом многоборье с использованием штанг, бревен, металлических блоков, камней, автомобилей и других нетрадиционных тяжелоатлетических снарядов.
Когда: 4 августа, с 16.00 до 19.00.
Где: Соборная площадь.
Рембат
Как и в предыдущие годы, в Омске пройдет конкурс «Рембат». В рамках Армейских международных игр в мастерстве будут соревноваться ремонтные подразделения танкотехнического и автотехнического обеспечения.
Церемония открытия состоится 4 августа в 10.00.
Когда: с 4 августа, 10.00 до 10 августа, 15.00.
Где: автодром Омского автобронетанкового инженерного института.
Дог-кросс
В воскресенье на Соборной площади состоится дог-кросс. Четвероногие участники и их хозяева продемонстрируют показательные выступления, забеги на дистанциях 200 и 400 метров.
Когда: 4 августа, с 12.00 до 13.00.
Где: Соборная площадь.
Фото: омская мэрия
Фестиваль уличной культуры
В завершении выходных на «Красной звезде» пройдет фестиваль стритбола и уличной культуры. Гостей спортивного праздника ждут соревнования по стритболу, пляжному волейболу, воркауту для спортсменов от 10 лет и старше.
Когда: 4 августа, с 11.00 до 18.00.
Где: спорткомплекс «Красная звезда», ул. Масленникова, 142/1.
КСТАТИ
В этом году власти пригласили на День города певца Дана Балана. Его выступление начнется 3 августа в 21.00 на Площади Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU