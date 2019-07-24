День города в Омске: программа мероприятий

В этом году омичи будут праздновать День города 3 августа. Многие мероприятия пройдут накануне, но самые масштабные запланированы, конечно, на субботу и воскресенье. По традиции гостей и жителей Омска ждут Сибирский международный марафон, «Флора» и салют. Какие сюрпризы приготовили еще – в нашем материале.

«Из истории улицы Думской»

Музей «Либеров-центр» проведет экскурсию под названием «Из истории улицы Думской». Прогулка познакомит омичей с историей улицы начиная с 20-х годов XX века. Участие платное – от 50 до 100 рублей.

Когда: 1 августа, с 15.00 до 16.00.

Где: Музей «Либеров-центр», ул. Думская, 3.

«Город мастеров»

С пятницы до воскресенья в Омской крепости будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров». Более 50 ремесленников из России и Казахстана представят уникальные изделия и проведут мастер-классы.

Когда: с 2 августа, 12.00 до 4 августа, 21.00.

Где: Омская крепость.

Фото: омская мэрия

«Флора»

Как и в прежние годы, в первую неделю августа в Омске будет работать городская выставка «Флора». В этом году ее темой станет театр. Изюминкой станут инсталляции зданий омских театров из цветов, а мастера ландшафтного дизайна из Китая представят огромную маску из ярких растений.

Когда: с 2 августа, 16.00 по 6 августа, 19.00.

Где: Выставочный и Воскресенский сквер

Сибирский международный марафон

В этом году трасса пройдет по историческому центру города. Как обычно, любителям спорта предлагают преодолеть одну из дистанций на выбор – 3, 10 километров, 21,1 или 42,195 километров.

Перед стартом на площади выступит омский симфонический оркестр.

Когда: 3 августа, с 8.30 до 15.00.

Где: Соборная площадь.

«У Степаныча»

В течение дня у одного из самых известных памятников нашего города будут проходить встречи с известными омичами, собравшихся ждет живая музыка в исполнении поп-групп.

Ведущие проекта – актер Лицейского театра Игорь Коротаев и радиоведущая Татьяна Ульянова.

Когда: 3 августа, с 12.00 до 19.00.

Где: у памятника Степанычу.

«Любовь и голуби»

В саду у Драмтеатра всю субботу будет работать необычное интерактивное кафе «Любовь и голуби». В нем официанты окажутся актерами – поющими, танцующими и жонглирующими.

Там же Лицейский театр вместе с омичами создаст спектакль о Д’Артаньяне и его друзьях. Постановка завершится шествием с песней мушкетеров.

Кстати, в течение всего дня по Любинскому проспекту будет курсировать дилижанс в стиле стимпанк. Время от времени он будет «разворачиваться», чтобы показать цирковые и танцевальные номера.

Когда: 3 августа, с 12.00 до 19.00.

Где: Театральный сад.

Фото: омская мэрия

Военно-исторический фестиваль

В течение двух дней в Омской крепости будет проходить межрегиональный военно-исторический фестиваль. Гостей праздника ждут мастер-классы по пушкарской, стрелецкой и лучной перестрелке, фехтованию. А еще – реконструкция сражения «Взятие Сибири» (оба дня в 15.00) и шоу «Огненные стрелы» (3 августа, 21.45).

Когда: с 3 августа, 12.00 до 4 августа, 15.30.

Где: Омская крепость.

«На пикник с любимыми»

В парке имени 30-летия ВЛКСМ состоится праздничная программа «На пикник с любимыми». Перед омичами выступят творческие коллективы, состоится парад колясок, будут работать интерактивные площадки, спортивная поляна.

Когда: 3 августа, с 12.00 до 15.00.

Где: парк имени 30-летия ВЛКСМ.

Торжественное открытие

В субботу в 13.00 состоится торжественное открытие Дня города. Программа «День звуков, образов и слов, или Театральная летопись Прииртышья» продемонстрирует историю становления российского театра, театральные жанры и Омск театральный. В прологе будут участвовать более 500 артистов.

Когда: 3 августа, 13.00.

Где: площадь Победы.

Праздничный концерт

В Советском парке в День города состоится небольшая часовая праздничная программа. В 18 часов на сцену выйдут творческие коллективы культурного центра «Сибиряк».

Когда: 3 августа, с 18.00 до 19.00.

Где: Советский парк.

Фейерверк

Как и каждый год, День города завершится праздничным салютом. В этом году его будут запускать из двух точек – в Советском парке и на бульваре Победы. Пиротехническое шоу начнется ровно в 22 часа и будет длиться десять минут. В небо, на высоту 310 метров, запустят 1 720 залпов.

Кстати, развозить отдыхающих общественный транспорт будет до полуночи. Специальные рейсы подадут ко входу в Советский парк и ко створу бульвара Победы.

Фото: омская мэрия

Состязания силачей

В воскресенье в центре города состоится чемпионат России по силовому экстриму. Сильнейшие атлеты нашей страны продемонстрируют возможности человеческого тела в силовом многоборье с использованием штанг, бревен, металлических блоков, камней, автомобилей и других нетрадиционных тяжелоатлетических снарядов.

Когда: 4 августа, с 16.00 до 19.00.

Где: Соборная площадь.

Рембат

Как и в предыдущие годы, в Омске пройдет конкурс «Рембат». В рамках Армейских международных игр в мастерстве будут соревноваться ремонтные подразделения танкотехнического и автотехнического обеспечения.

Церемония открытия состоится 4 августа в 10.00.

Когда: с 4 августа, 10.00 до 10 августа, 15.00.

Где: автодром Омского автобронетанкового инженерного института.

Дог-кросс

В воскресенье на Соборной площади состоится дог-кросс. Четвероногие участники и их хозяева продемонстрируют показательные выступления, забеги на дистанциях 200 и 400 метров.

Когда: 4 августа, с 12.00 до 13.00.

Где: Соборная площадь.

Фото: омская мэрия

Фестиваль уличной культуры

В завершении выходных на «Красной звезде» пройдет фестиваль стритбола и уличной культуры. Гостей спортивного праздника ждут соревнования по стритболу, пляжному волейболу, воркауту для спортсменов от 10 лет и старше.

Когда: 4 августа, с 11.00 до 18.00.

Где: спорткомплекс «Красная звезда», ул. Масленникова, 142/1.

КСТАТИ

В этом году власти пригласили на День города певца Дана Балана. Его выступление начнется 3 августа в 21.00 на Площади Победы.