Омским родителям с 1 сентября отменяют компенсации за семейное образование

Омская область – один из немногих регионов, где сохранялись выплаты из бюджета на компенсации родителям, дающим своим детям семейное образование. Такая мера соцподдержка есть еще в 5 областях, но там ее размеры носят символический характер. У нас же после сдачи всех экзаменов ребенком его родители получали от 80 до 150 тысяч рублей в год. Размер компенсации зависел от учебной программы и возраста ребенка. За час занятий с младшеклассником из бюджета компенсировали 123 рубля, за детей постарше – 139 рублей. Платили не более, чем за 1085 часов в год. У нас на этой форме обучения находились около 1200 ребятишек.

Впервые в Омской области выдавать компенсацию начали в 2013 году после хождения по коридорам власти и прокуратурам Ирины Глазковой – ярой сторонницы семейного образования. Эту форму обучения выбирают, как правило, родители, которые критически оценивают состояние дел в городских школах. Ирина Глазкова как раз из таких:

- Я уверена, что детей в муниципальных школах ничему не учат. Учителя только отнимают время у ребятишек, - считает она.

Тема отмены компенсаций так или иначе поднималась чиновниками все последние 5 лет. Слишком мало контроля за этой сферой образования было у ведомства и слишком много вопросов возникало к родителям. Например, немало семей получали эти выплаты, но образование дома не давали. Деньги тратились на частные школы. Имели место и случаи, когда временно зарегистрированная в Омской области семья, жила и ходила к репетиторам в других регионах. Поэтому на прошлой неделе чиновники все же решились. С 1 сентября эту меру соцподдержки для «семейников» отменят (подробнее см. «Официально»). Родители детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать обычные школы, продолжат получать выплаты.

Причина отмены субсидии прозаична: нехватка средств в бюджете.

- Минфин РФ справедливо указал нам на то, что из бюджета региона на социальную поддержку ежегодно тратится на 1,5 млрд. рублей больше, чем должно быть по расчетным показателям, и дальнейшее увеличение этой статьи расходов неизбежно ведет к недофинансированию в других сферах. Поэтому предусмотреть с 1 сентября 2019 года финансовую поддержку родителей, забравших детей из школ на семейное обучение, нет возможности, - пояснил министр финансов Вадим Чеченко.

Впрочем, родителей такие объяснения не устроили. По информации «Комсомолки» они намерены оспаривать отмену выплат.

КОММЕНТАРИЙ МИНОБРА

«Остается возможность обучать ребенка в школе по индивидуальному плану»

Министр образования Татьяна ДЕРНОВА:

- Родителям, чьи дети обучались на семейной форме образования, к сожалению, с 1 сентября финансовая поддержка выплачиваться не будет. Но у тех, кто примет решение вернуть ребенка в школу, дети будут устроены. При этом есть возможность обучать ребенка в школе, но по индивидуальному учебному плану: это сочетание части предметов с классом, части — самостоятельно. Вариаций много. Наша задача — адаптировать тех, кто вернется в образовательные учреждения.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Предложить водить детей в обычные школы – для них это не решение»

- Родители, выбравшие семейно образование, получали от 7 до 11 тысяч рублей ежемесячно. В год на младшеклассника выходило порядка 80 тысяч, за детей постарше выплачивали около 150 тысяч. Конечно, это небольшие деньги, – считает Ирина Глазкова, ребенок которой тоже получает образование в домашних условиях. – Они не покрывали всех расходов родителей, но это было помощью. Сейчас же семейное образование будет нанесен серьезный ущерб. Предложение зачислить этих детей в школы вне очереди – для них это не решение проблемы.

- Но были такие семьи, получавшие компенсацию и водившие в итоге на эти деньги ребятишек в частные школы – на бюджетные средства. Это тоже не совсем правильно…

- Родители детей, которые ходят в обычные образовательные учреждения, разве не нанимают им репетиторов? К тому же очень сложно сделать разграничение, сколько из бюджета денег идет на семейников, а сколько на обычных школьников. На них ведь тоже выделяют деньги.

ЦИФРА В ТЕМУ

148,9 млн – потребность бюджета в 2019 году на выплату компенсаций по семейному образованию