2019-07-10T21:06:40+03:00
Общество

«Я 44 года служу! А ты чмо - убью тебя!»: В Омске пьяный в одежде попа угрожал прохожим

Люди на остановке были в шоке от священнослужителя, который кидался на всех
Станислав МУХИН
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Люди были в шоке.Люди были в шоке.Фото: ВКонтакте
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Свидетелем вопиющего случая стали жители Омска, которые уезжали вечером среды с остановки "ДК имени Лобкова" недалеко от железнодорожного вокзала. Внимание людей, ждавших автобуса, привлек необычный батюшка. Человек в рясе вел себя совсем не так, как подобает священнослужителям. Громко разговаривал, матерился и приставал к прохожим. Омичи были в шоке. Один из очевидцев снял батюшку на видео. По его словам, тот был сильно пьян. Из-за большого количества нецензурной брани по закону мы не имеем права опубликовать этот ролик.

- Я 44 года [блин] служу! Иди [вон] отсюда. А то ишь... разгулялись они, - кричит поп одной из женщин, которая вообще не обращает на него внимания. - Надо же, все грамотные стали. А если что случится, к кому подойдете-то? Какие у вас батюшки? Вот ты мне объясни, кто у тебя батюшка? Говори!

После этих слов священнослужитель неровной походкой направляется в сторону той самой женщины. Она старается его игнорировать, но все же не выдерживает.

- Мы сейчас полицию вызовем! Если вы ругаетесь...

- Если бы я ругался, ты бы тут не стояла [блин], - парирует человек в рясе.

Заметив, что его снимают, батюшка вплотную подходит к автору видео.

- Ну что, про веру рассказывать будете? - примирительно говорит ему омич.

- Не-еет! Про какую веру, бесполезно, - отмахивается батюшка.

Парень пытается пристыдить и успокоить странного священнослужителя.

- Вы ж пример должны показывать.

- Да, да, я обязан. А ты рот закрой, - начинает угрожать молодому человеку поп. - Я убью тебя [нафиг]!

Люди на остановке молчат и не реагируют. После этого человек в рясе останавливает автобус, садится в него и уезжает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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