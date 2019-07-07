«Дети не могли заснуть всю ночь»: В Омске учитель заставила младшеклассников смотреть фильм ужасов

Скандал грянул в одной из частных школ, куда родители устроили детей на лето. После очередного посещения учебного заведения некоторые мамы и папы заметили тревожное состояние детей. Ребятишки 2 и 3 классов не могли заснуть ночью и почему-то стали бояться заходить в комнаты без света, чего раньше не было. Когда взрослые стали выяснять, в чем дело, выяснилось: один из учителей заставил детей смотреть на уроке фильм ужасов "Кукла". Кино об ожившей кукле и смерти маленького мальчика имеет возрастной ценз "16+". В некоторых местах ленты есть сцены с кровью, так что страшно бывает даже взрослым.

- Детям от 6 до 9 лет стало страшно, они попросили выключить фильм или просто уйти с просмотра. Учитель заставила все посмотреть. Она сказала, что накажет детей - они будут целый час читать вместо кино, - рассказал "Комсомолке" папа одного из воспитанников. - Наши дети полностью посмотрели этот фильм. Учитель сказал не говорить родителям, а то она их накажет. Вечером дочке было страшно, не могла заснуть и рассказала все. На следующий день несколько человек расторгли договоры со школой.

Возмущенные родители пошли разбираться с педагогом Шемякиной Натальей Ивановной. Они уверены: детям был причинен моральный вред. Свои претензии озвучили две семьи. Однако сама женщина ничего такого в своем поступке не видит. Родители учеников выложили в соцсети видео объяснений учителя.

Фильм с возрастным цензом 16+ и сцены в нем кажутся жуткими даже взрослым. ФОТО: Кадр из фильма

- Я сама смотрела этот фильм со своим ребенком в 7 лет. У него детское название. И ему понравилось! - выпалила на ролике Наталья Ивановна.

На рассказы о том, что ребятишки теперь не могут спать и во время просмотра закрывали глаза, педагог сказала:

- Да вы что! Я спрашивала вашу Аню. Говорю: "Вам нравится?". Они ответили: "Да, мы будем смотреть!" Потом мы уже выключили фильм, и дети начали плакать.

- Так они от страха это делали, - объясняет родитель на видео.

Логика у педагога и впрямь странная: по ее словам, все-таки были не желающие смотреть ужасы. Но все же большинство было за просмотр. Поэтому кино выключать и не стали.

- То есть, не хотевших было меньше и они, по-вашему, должны сидеть бояться и смотреть? - недоумевала мама одного из учеников.

- Ну-у... Ну мы все поняли, - сказала, наконец, педагог. Поняли ваше беспокойство и возмущение. Мы сожалеем.

- Мы платим 4 тысячи в неделю. Вы нам обещали образовательные услуги. Какое тут образование - в просмотре фильма ужасов? - напирали родители.

- Дети отдыхали... они были заинтересованы, - ответила учитель.

После скандала почти все дети продолжили ходить в эту частную школу. Недовольным родителям в учебном заведении отказались давать контакты других мам и пап, чтобы они не рассказали им о случившемся. Объяснение педагога устроили не всех. Один из родителей уже написал заявление в прокуратуру Центрального округа с требованием провести проверку деятельности частной школы.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий в этой истории.